Canon podría estar trabajando en un dron

(Pocket-lint) - El mercado de drones tiene muchas opciones de gran valor en este momento, pero es justo decir que una gran proporción de ellas proviene solo de DJI.

Digital Camera Info ha detectado una solicitud de patente presentada esta semana por Canon que se parece a todos los efectos a un dron, uno con un aparato de aterrizaje que se pliega una vez que está en el aire.

La unidad de la cámara principal se parece mucho a la ya existente Canon Powershot Pick, una cámara montada que puede seguir a las personas automáticamente, por lo que podría estar usando la panorámica de ese dispositivo y otras funciones automáticas como base.

La naturaleza liviana de la Powershot Pick y su impresionante rendimiento en fotos y videos significan que montarla en un dron es una propuesta bastante interesante, pero obviamente hay muchas incógnitas con las que advertirlo.

Por un lado, no sabemos cómo le iría a Canon con la construcción del lado de navegación del dispositivo, y tampoco tenemos una indicación de lo que podría costar.

Además, estas solicitudes de patentes a menudo no dan como resultado la producción de un dispositivo real, por lo que es muy posible que este proyecto no termine viendo la luz del día. Aún así, un poco más de competencia para DJI es algo que no puede ser malo desde la perspectiva de un consumidor.

Escrito por Max Freeman-Mills.