¿Fotos aéreas asombrosas o arte abstracto asombroso?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Hemos visto antes lo impresionantes que pueden ser las fotografías de drones . Cada vez hay más drones disponibles, muchos de los cuales son más que capaces de capturar imágenes increíbles.

Sin embargo, los fotógrafos de drones necesitan más que el equipo adecuado, la capacidad de volar y el conocimiento de las regulaciones . También necesitan buen ojo para una gran foto .

Los drones se pueden utilizar para capturar todo tipo de imágenes aéreas tomadas desde arriba que suelen ser impresionantes. Sin embargo, en el ángulo correcto, a veces pueden parecer una obra de arte abstracto más que una simple imagen de nuestro mundo.

Mike y JP Andrews que trabajan bajo el nombre de Instagram @abstractaerialart ciertamente tienen un don para capturar este tipo de imágenes. Viaja con nosotros a través de una colección de nuestras fotos favoritas publicadas por los dos hermanos británicos.

Espectculo floral de barcos

La terminal

Camino sinuoso

Piscinas de acuicultura

Casas junto al agua

Increble laberinto areo

El avin derribado

Automviles simtricos

Contenedores de carga coloridos

Retiro de vacaciones relajantes

Camisetas sin mangas

Tenis para las masas

C en el medio

Even a maze can look entirely different and somehow even more impressive when shot from above. This one shows off some brilliant abstract lines that are easy on the eye and thoroughly pleasing too.

Zona peligrosa

More hidden beauty in the form of a broken down old aeroplane, no longer able to fly yet photographed from the air.

Cinco altos

A brilliant aerial photograph snapped in Dubai shows off the wonder of the land from above. It would be far too easy to miss something like this when on the ground.

Los mejores drones 2021: quadcopters mejor valorados para comprar, sea cual sea su presupuesto Por Cam Bunton · 11 Enero 2021 ¿Qué dron deberías elegir? Consulte nuestra guía de los mejores cuadricópteros para comprar, desde drones aficionados hasta dispositivos serios

Depsito de chatarra

This aerial photograph of a scrapyard shows that even man's discarded belongings are capable of being beautiful when presented in a certain format.

Bastante rosa

Jungla de concreto

Paraso rocoso

Fuerte militar

La cscara de huevo

Una playa con vista.

Top Gun

La cascada

Pozo de globos

Disfrutamos de los colores de este y la vista de lo que parecen dos tipos perdidos en una piscina de bolas. Sin embargo, en una inspección más cercana, en realidad es una gran cantidad de globos. Curiosamente satisfactorio.

Un ocano rosado

Esto parece arena arrastrada por el viento y de alguna manera mezclada con un material maravillosamente rosado, pero ¿tal vez sea una vista inusual del océano? Quién puede decirlo. Simplemente nos gusta imaginar que es un refugio junto al mar en un planeta distante, muy, muy lejos de nuestro sistema solar.

Escrito por Adrian Willings.