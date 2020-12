Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si desea comprar un dron para uso recreativo, primero asegúrese de conocer todas las reglas y regulaciones.

Imagínese gastar todo el dinero que ha ahorrado en ese dron súper sexy que ha estado mirando durante un tiempo, solo para descubrir que no puede operarlo en ningún lugar cerca de su casa y que sus posibilidades de volarlo son severas. limitado.

Obviamente, eso sería un gran fastidio. Pero, ¿cuál es la posibilidad de que eso suceda? ¿Cuáles son las reglas y regulaciones? ¿Sabes siquiera si necesitas registrarte u obtener un permiso?

Todas estas son grandes preguntas. Y ha venido al lugar correcto para obtener respuestas. En esta guía, explicaremos todo lo que necesita saber sobre los drones , incluido lo que son y lo que puede hacer legalmente con ellos en su área, ya sea que viva en el Reino Unido o en los EE. UU.

Los drones también se llaman UAS o quadcopters.

Los drones recreativos son para divertirse, no para trabajar

Los drones recreativos pueden tener cámaras integradas

Los drones, también llamados sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) o cuadricópteros, son un tipo de aeronave sin un piloto humano a bordo; son controlados por un operador en tierra. Los drones han ganado una gran popularidad en los últimos años y ahora se utilizan para operaciones militares, inspecciones aéreas, entrega y envío, fotografía y más. En esta guía, nos enfocamos en drones recreativos.

Hay muchos drones recreativos que puedes usar para divertirte, muchos con cámaras integradas. Estos son drones más pequeños para uso personal. No los usa para trabajar, ni le pagan por volarlos. Consulte la guía de Pocket-lint a continuación para obtener más información sobre qué tipos de drones recreativos están disponibles para el consumidor promedio, incluidos cuáles son los mejor calificados:

Los viajeros del Reino Unido deben realizar un examen teórico gratuito

Los propietarios del Reino Unido deben registrarse como operador y pagar una tarifa anual de £ 9

Los drones del Reino Unido con cámaras y cualquier dron de más de 250 g deben mostrar la identificación del operador

No se pueden volar drones cerca de los aeropuertos de EE. UU. Y Reino Unido

Los drones no deberían volar a más de 400 pies en los EE. UU. Y el Reino Unido

Eres responsable de volar tu dron de manera segura.

La Autoridad de Aviación Civil (CAA) es un organismo regulador en el Reino Unido que establece las reglas y regulaciones para drones recreativos. A partir del 5 de noviembre de 2019, la CAA abrió una nueva legislación que requiere que cualquier persona con un dron que pese entre 250 gy 20 kg se registre como propietario de un dron, y también realice una prueba teórica en línea para volar uno. A partir de 2020, algunas de estas reglas también se aplican a los drones de menos de 250 g que no pueden llamarse razonablemente juguetes.

Para poseer, o ser responsable, de un dron, debe tener 18 años o más y pagar una tarifa anual de £ 9 para registrarse como propietario de un dron. Una vez hecho con éxito, se le emitirá una identificación de operador para mostrar en su dron. Esto, sin embargo, no se aplica a absolutamente todos los drones.

A partir de diciembre de 2020, la CAA alineó sus políticas con las de los estados miembros de la UE, para que aquellos que viajen fuera del Reino Unido con sus drones puedan estar seguros de que no están infringiendo ninguna regla.

Los drones y los modelos de aviones se dividen en cinco clases, de C0 a C4, y C1, C2, C3 y C4 requieren tanto una ID de viajero como una ID de operador. Eso significa que debe mostrar su identificación en esos drones y debe realizar la prueba de teoría para volar uno.

C0 se divide en tres opciones, esencialmente para hacer espacio para aquellos por debajo de 250 g que no son juguetes, porque hace todo lo que pueden hacer los drones más grandes (te estamos mirando DJI Mini 2).

La forma de recordar esto es que si tiene un dron, independientemente de su peso, y no es un juguete y tiene una cámara, necesita que se muestre una ID de operador.

Si desea volar un dron que pertenece a otra persona, independientemente de su edad, debe aprobar un examen teórico gratuito en línea (o fuera de línea). Puede realizar esta prueba tantas veces como desee y no hay una edad mínima, aunque cualquier persona menor de 12 años debe tener la supervisión de un adulto.

Para realizar la prueba, registrarse o leer más sobre los requisitos más recientes, diríjase a la página dedicada de la CAA .

Al principio, el sitio web de la CAA enumeraba todos los drones como "pequeños vehículos aéreos no tripulados", y era difícil determinar qué reglas se aplicaban a su dron, especialmente si poseía un quadcopter moderno de nivel profesional. Ahora, sin embargo, hay un nuevo sitio web solo para drones .

En la página de códigos de Drone de CAA , se establecen las reglas básicas:

N o vuela cerca de aeropuertos o aeródromos R ecuerde para permanecer por debajo de 400 pies (120 metros) O bserve su dron en todo momento: manténgase a 150 pies (50 metros) de distancia de personas y propiedades N unca vuela cerca de los aviones E njoy responsable

Por supuesto, muchos cuadricópteros vuelan mucho más alto que el límite de 400 pies de la CAA y, naturalmente, es difícil saber si un dron ha volado horizontalmente a 500 metros de usted. Sin embargo, existe este práctico PDF que puede descargar para recordar las reglas. Y, dicho esto, las reglas se vuelven más granulares cuando lee la literatura de la CAA:

Mantenga siempre su dron dentro de su línea de visión y a una altura máxima de 400 pies (120 metros). Siempre asegúrese de que su dron esté a menos de 500 metros de usted horizontalmente. Siempre vuele su dron lejos de aviones, helicópteros, aeropuertos y aeródromos. Las nuevas leyes introducidas en octubre de 2019 prohíben que todos los drones vuelen por encima de los 400 pies y dentro de los 5 km de los límites del aeropuerto. Los drones con cámara deben volar a una distancia mínima de 50 metros de una persona, vehículo, edificio o estructura que no sea propiedad del piloto ni esté controlada por él, a menos que pesen menos de 250 g. Los drones con cámara no pueden volar a menos de 150 metros de un área congestionada o de un gran grupo de personas, como un evento deportivo o un concierto.

La regla del aeropuerto de los 5 km se introdujo a raíz del uso ilegal de un dron cerca del aeropuerto de Gatwick en diciembre de 2018.

Pero eso no es todo. El sitio web de la CAA enumera algunos términos adicionales que debe cumplir:

Eres responsable de volar tu dron de manera segura. No debe poner en peligro a nadie ni a nada con su dron, incluidos los artículos que se le caigan.

Como siempre, aquellos que tengan drones mucho más grandes para uso profesional (es decir, drones de más de 20 kg) o drones clasificados para usos específicos necesitarán autorización para su uso y estarán sujetos a evaluaciones de riesgo. Para la mayoría de las personas, como usuarios ocasionales de drones, esto no se aplicará.

Si está volando un dron para uso recreativo, hay buenas noticias: la Administración Federal de Aviación (FAA) solo tiene algunas reglas para drones pequeños no comerciales que pesen menos de 55 libras (25 kg). Estos también se conocen como modelo de avión. En el sitio web de la FAA , verá las siguientes pautas de seguridad para estos drones, establecidas por el Congreso:

Vuela a 400 pies o menos Tenga en cuenta los requisitos y restricciones del espacio aéreo Manténgase alejado de los obstáculos circundantes Mantenga su dron a la vista Nunca vuele cerca de otras aeronaves, especialmente cerca de aeropuertos Nunca vuele sobre grupos de personas Nunca sobrevuele estadios o eventos deportivos Nunca vuele cerca de esfuerzos de respuesta a emergencias como incendios Nunca vuele bajo la influencia de drogas o alcohol.

Pero si revisa la literatura sobre drones de la FAA, encontrará pautas de seguridad adicionales:

Mantenga su dron a la vista y use un observador para ayudar si es necesario. Permanezca al menos a 25 pies de personas y propiedad vulnerable. No vuele en condiciones climáticas adversas (vientos fuertes, visibilidad reducida, etc.). No vuele cerca o sobre infraestructura o propiedad sensible (centrales eléctricas, instalaciones de tratamiento de agua, instalaciones correccionales, carreteras transitadas, instalaciones gubernamentales, etc.). No realice vigilancia ni fotografíe a personas en áreas donde se espera privacidad sin el permiso de la persona.

Los parques nacionales de EE. UU. Y Reino Unido no permiten drones

Muchas partes de Londres y áreas congestionadas prohíben los drones

No se pueden volar drones cerca de la Casa Blanca o bases militares

Esto es complicado, porque debe seguir todas las reglas enumeradas anteriormente, pero aún así, hay algunos lugares que no permiten el vuelo de drones en absoluto y están etiquetados como zonas de exclusión aérea, tal vez incluso su parque local. Siempre verifique antes de volar. Muchos parques tienen letreros visibles para indicar qué está permitido y qué no. Solo busque el letrero de ningún modelo de avión para determinar si puede volar su dron.

Ahora, hemos investigado un poco para que esto sea un poco más fácil para usted. Descubrimos que los ocho parques reales de Londres son zonas de exclusión aérea. Muchos bienes comunes tampoco permiten drones (¡o incluso cometas!), Como Wimbledon Common, Putney Common y Clapham Common. Pero puedes volar en algunos páramos, como Hampstead Heath y Blackheath. Y puede volar en parques en Ealing, así como alrededor de Barnet y Camden.

Islington y Sutton también permiten drones. En otras áreas, incluidos algunos distritos, se le permite volar un dron, pero solo si primero tiene una licencia. Por ejemplo, en el distrito de Lambeth, necesita una licencia comercial, incluso si es un operador aficionado de drones. En Hackney, también, debe completar una solicitud, que puede encontrar aquí .

En cuanto a otras áreas completamente restringidas, no puede volar en Chelsea, Lewisham, Dagenham, Barking y Redbridge. Bexley y Derby también prohíben los drones en todos los parques y espacios abiertos.

El sitio web del Parque Nacional Peak District dice que no puede volar en el parque y debe obtener permiso de cualquier terreno que no sea parte del Parque Nacional, como el terreno del National Trust. Tampoco puedes volar un dron en New Forest.

Tenga en cuenta también que si su dron está equipado con una cámara, a menudo existen limitaciones adicionales en torno a dónde puede volarlo y qué tan cerca puede volarlo de otras personas u objetos no involucrados. Para poder volar dentro de estas áreas restringidas en todo el Reino Unido, debe obtener un permiso previo de la CAA para hacerlo. Puede obtener más información sobre estas áreas y reglas aquí .

Obviamente, como se mencionó anteriormente, nunca se puede volar cerca de aeropuertos, centrales eléctricas y bases militares. Si no está seguro de poder volar a algún lugar, simplemente consulte con el ayuntamiento o use la aplicación NATS Drone Assist, que está disponible para Android e iOS , para ver todas las zonas de exclusión aérea en el Reino Unido. También muestra los peligros del suelo como líneas de ferrocarril, escuelas, estaciones de servicio y otras áreas en las que debe tener cuidado.

Y finalmente, necesita el permiso de los propietarios antes de poder despegar o aterrizar en su propiedad privada. Por lo tanto, consulte con su vecino antes de aterrizar su quadcopter en su jardín. Puede volar en el espacio aéreo sobre su tierra si no causa molestias o infringe su privacidad. Si molesta a un vecino y lo llevan a la corte, un juez decidirá si violó sus derechos.

Según la FAA, Estados Unidos tiene el espacio aéreo más complejo del mundo. Entonces, sí, tengan paciencia con nosotros ...

El lugar número uno en el que no se puede volar un dron en los EE. UU. Es un aeropuerto. Debe estar al menos a cinco millas de distancia para operar sin notificar a la torre de control de su actividad. Si planea volar más cerca, debe notificarlo al operador del aeropuerto o a la torre de control de tráfico aéreo. Si le preocupa si está demasiado cerca de un aeropuerto para volar, use una aplicación como AirMap para ver dónde puede volar.

Está prohibido lanzar, aterrizar u operar drones en tierras y aguas administradas por el Servicio de Parques Nacionales. Más información sobre la prohibición de drones del Servicio de Parques Nacionales está disponible en el sitio web, incluida información sobre los parques y sus zonas de exclusión aérea. Otras áreas prohibidas incluyen la Casa Blanca, Camp David, así como la mayoría de las instalaciones militares. Antes de volar a Washington DC u otras áreas de alta seguridad, asegúrese de consultar primero con el servicio secreto y / o una agencia de control. Pero, más a menudo que eso, no se le permitirá. Solo te advierto. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica también prohíbe los drones en las áreas de protección marina . Incluso es ilegal volar su dron en o alrededor de una operación de extinción de incendios forestales. Por último, los drones voladores están prohibidos dentro de un radio de tres millas de un estadio o lugar, pero solo comienzan una hora antes y finalizan una hora después de la hora programada de los siguientes eventos: MLB, NFL, NCAA Division One Football, NASCAR Sprint Cup, Indy Car y Champ Series.

En los EE. UU., Hay una cosa llamada Restricciones temporales de vuelo (TFR). La FAA usa esto para restringir temporalmente los vuelos en ciertas áreas. Algunas TFR se han vuelto más permanentes, como las de Disneyland y Disneyworld. Otras veces, se basan en eventos, como cuando el presidente viaja a una ciudad. La FAA publica TFR activas , al igual que algunas aplicaciones. Por lo tanto, siempre verifique antes de volar.

El sitio web Know Before You Fly tiene un práctico mapa del espacio aéreo de EE. UU. Que muestra exactamente dónde puede o no puede volar en un momento dado. Además, puede utilizar la aplicación B4UFLY de la FAA, que está disponible en la App Store y la tienda Google Play , para determinar si existen restricciones o requisitos donde desea volar. La FAA también tiene este mapa de ubicaciones restringidas .

Necesita registrar drones recreativos en el Reino Unido

Necesita registrar drones recreativos en los EE. UU.

Es posible que necesite permiso para volar en algunas áreas de EE. UU. Y Reino Unido

Los pilotos aficionados del Reino Unido podrían incluso necesitar una licencia comercial en algunas áreas

La enmienda a la Orden de navegación aérea requiere que los propietarios de drones que pesen 250 gramos o más se registren en la Autoridad de Aviación Civil (CAA) y que los pilotos de drones realicen una prueba de seguridad en línea para garantizar que los cielos del Reino Unido estén a salvo de los viajeros irresponsables.

Estos requisitos entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2019, por lo que aún falta un tiempo. Podrá completar el registro y el curso en línea. Más recientemente, la CAA también propuso una tarifa de licencia anual que los propietarios de drones deberán pagar para registrarse.

"Las actualizaciones del Departamento de Transporte ... logran un equilibrio sensato entre proteger la seguridad pública y llevar los beneficios de la tecnología de drones a las empresas británicas y al público en general", dijo Christian Struwe, Director de Política Pública para Europa del fabricante de drones DJI en mayo de 2018. .

"La gran mayoría de los pilotos de drones vuelan de forma segura y responsable, y los gobiernos, las autoridades de aviación y los fabricantes de drones están de acuerdo en que debemos trabajar juntos para garantizar que todos los pilotos de drones conozcan las reglas básicas de seguridad.

"Por lo tanto, estamos particularmente complacidos con el compromiso del Departamento de Transporte de realizar pruebas en línea accesibles como una forma de ayudar a los usuarios de drones a cumplir con la ley".

Los usuarios que no se registren o no se presenten a las pruebas de competencia podrían enfrentar multas de hasta £ 1,000.

Si está utilizando su dron para trabajo remunerado, necesitará " Permiso para trabajo aéreo ". Este tipo de permiso debe renovarse anualmente.

Las nuevas regulaciones también incluyen geo-cercas, en las que las zonas de exclusión aérea se programan en drones recreativos. Puede leer más sobre todas estas nuevas reglas y regulaciones en el sitio web del gobierno del Reino Unido .

También vale la pena señalar que en un futuro cercano , la policía tendrá el poder de incautar drones, registrar locales e incluso emitir avisos de sanciones fijas cuando tengan sospechas razonables de que se está cometiendo un delito con drones.

Se pueden emitir multas de hasta £ 100 incluso por delitos menores y la policía también tendrá el poder de "... incautar drones, incluidos los datos electrónicos almacenados dentro del dispositivo, cuando se haya cometido un delito grave y se haya obtenido una orden judicial".

Solo necesita permiso para volar un dron recreativo en los EE. UU. Si planea usarlo en un espacio aéreo restringido . Y la FAA recomienda que verifique y siga todas las leyes y ordenanzas locales antes de volar sobre una propiedad privada.

Además, el 13 de diciembre de 2017 se firmó un proyecto de ley presidencial que requiere que los pilotos de drones recreativos en los Estados registren su UAS aquí con la FAA si pesa entre 0.55 libras y 55 libras. Anteriormente, un tribunal federal de apelaciones anuló una regla similar, pero una vez que se promulgue la ley, se aplicarán las regulaciones originales.

Los pilotos comerciales aún deben registrarse antes de que se apruebe esa ley. También deben seguir un conjunto diferente de regulaciones de la FAA , que entraron en vigencia en 2016. Si planea vender medios capturados con su dron, o si le pagan por volar un dron, es un piloto comercial de drones.

Escrito por Maggie Tillman. Edición por Cam Bunton.