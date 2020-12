Las mejores fotos de drones: impresionantes imágenes tomadas desde el cielo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La fotografía con drones se ha disparado en los últimos años, y el número y la calidad de las fotografías con drones aumentan cada año. De hecho, hay tantas fotos que la fotografía con drones incluso tiene sus propios programas oficiales de premios.

Ahora que la mayoría de los drones nuevos vienen equipados con cámaras de alta calidad capaces de capturar excelentes tomas y videos, las imágenes son cada vez mejores. Decimos más fácil, pero eso no quiere decir que sea un paseo por el parque.

Hemos recopilado algunas de las mejores fotos que hemos visto, así como muchas más de Dronestagram y el concurso de fotografía Skypixel para mostrar lo impresionantes que pueden ser las fotos de drones. Prepárate para levantar tu mandíbula del suelo.

Templo del loto

Esta es sin duda una vista impresionante de un templo de adoración que ya es imponente. El Templo del Loto se encuentra en Delhi, India y es famoso por su forma de flor. También es un lugar maravilloso gracias a la bienvenida a todos, independientemente de sus creencias religiosas.

Dos mu de Luke Bell

Luke Bell, un camarógrafo y fotógrafo con sede en Ciudad del Cabo, dijo que tomó esta foto en una fría mañana en Sudáfrica en una granja cerca de Stellenbosch. "Dos vacas que bebían de una presa cercana me llamaron la atención cuando vi sus largas sombras", explicó. "Lancé mi dron para capturar la escena de una manera imposible con cualquier otro tipo de cámara".

Amanecer en la torre de mercurio, Rusia de Alexeygo

Alexey Goncharov, un físico de 36 años que trabaja en la Universidad Estatal de Moscú, dijo que a veces toma fotos con drones antes de ir a trabajar. Una mañana, mientras buscaba un hermoso reflejo en las ventanas de espejo de la torre Mercury, vio a escaladores industriales: “Me gustó la forma en que se veía su trabajo desde esa perspectiva. Parecían lavar la ciudad misma, no solo las ventanas del edificio ".

El tren rojo

Esta imagen brillantemente contrastada del cielo muestra un fantástico tren rojo que pasa por las montañas cubiertas de nieve de Suiza.

Selva de hormign, Dubai, EAA de Bachirm

Bachir Moukarzel, un libanés de 33 años que vive en Dubai, es un controlador financiero de clúster en Rotana Hotels. Esta imagen fue tomada al atardecer en Dubai a las 6 pm, mientras intentaba capturar un área que era un desierto hace 10 años pero ahora es "una jungla de cemento con los edificios más altos de Dubai". Dijo que cada vuelo es una nueva aventura, a pesar de que ha estado volando durante años, ya que cada vuelo "tiene su propio gusto".

Mont Saint Michel en la niebla

Esta impresionante toma muestra el famoso monasterio francés Mont Saint Michel bañado por la impresionante niebla matutina. Esta imagen también fue elegida como la ganadora del gran premio del concurso Skypixel de 2018 .

Una universidad desierta

Esta es una hermosa vista del campo de la República de Abjasia. Muestra un paisaje asombroso con una historia trágica ya que es parte de la región donde ocurrieron las limpiezas étnicas en la década de 1990. Las personas fueron expulsadas de sus hogares, brutalmente asesinadas y perseguidas. Ahora, una universidad rota y desierta se erige como un homenaje a este trágico momento.

Recorte de verano, Francia de jcourtial

Jerome Courtial, un francés de 39 años afincado en Londres, fue a Valensole para obtener "una imagen original en lugar de la vista clásica con la puesta de sol de fondo". Su novia estaba con él, y en una entrevista tras ser elegida como la ganadora número 1 de los premios Dronestagram 2017, le agradeció su paciencia, ya que “esperaron bastante tiempo para encontrar el lugar perfecto”. La foto terminó siendo su foto favorita jamás tomada.

Elementos

Esta imagen asombrosamente hermosa de los paisajes de Islandia es en realidad 12 imágenes separadas unidas en una . Una brillante panorámica de los alrededores con las cimas de las montañas cubiertas de nubes y los ríos que fluyen atravesando el paisaje.

Libre

Esta imagen aérea realmente juega una mala pasada a la vista dando la impresión de un ciclista subiéndose al costado de un rascacielos. La imagen de Nigel Kwan se capturó hábilmente con un Mavic Pro.

Hipoptamos de bao

Esta imagen de hipopótamos bañándose ganó el primer lugar en los premios de fotografía con drones de Dronestagram 2018 . El fotógrafo Martín Sánchez dijo:

"Este fue, de lejos, el punto culminante de mi viaje a Tanzania. Una fiesta de hipopótamos gigantes que fue súper VIP. Pero sabía exactamente cómo entrar. Algo que no pudieron resistir. ¡Un juego de Hungry Hungry Hippos!"

Salvador sobre la sangre derramada

Esta es una vista magnífica de una iglesia en San Petersburgo, Rusia. Muestra la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada. Este increíble edificio comenzó a construirse originalmente en 1893 y representa un estilo arquitectónico de nacionalismo romántico de Alfred Alexandrovich Parland y Archimandrita Ignaty.

Barcos felices

Una vista completamente alegre desde los ríos de Singapur muestra canoas desde arriba, posando en una posición que las hace parecer una cara feliz. Por supuesto que podría ser un accidente, pero es un feliz accidente si lo es.

Amanecer en Bagan

Esta brillante foto de un dron fue tomada en Bagan, Myanmar por Witold Ziomek. Usó un Mavic Pro hecho para tomar esta brillante foto de arquitectura antigua con el telón de fondo de globos aerostáticos.

Criadero de cra de langostas

Sobre las aguas de Vietnam, Trung Pham capturó esta imagen de las granjas de langosta de la provincia de Phu Yen. Los colores llamativos y la mezcla de materiales artificiales con la naturaleza crean una fotografía increíble.

Paz, Espaa de luckydron

Luis Saguar Domingo, un joven de 24 años, dijo que recibió su dron como regalo en Navidad y estaba en Madrid buscando un buen lugar para volar el nuevo dron. Se siente relajado cuando vuela simplemente por todos los hermosos paisajes que puede ver, y cuando tomó esta foto, pensó que era "realmente genial y simétrica". Desde este punto de vista, Domingo dijo que es realmente "difícil tomar una foto así".

Ups

Un lamentable accidente lo convierte en una fotografía aérea bastante impresionante. Un camión se volcó y derramó su carga al costado de la carretera. Ilya Martyanov notó el accidente y rápidamente salió corriendo para enviar su dron para una instantánea. El resultado es una fantástica fotografía de drones de las trampas de la vida moderna.

Cuando en Roma

El Coliseo Romano es una vista increíble desde el suelo y desde la mayoría de los ángulos. Es una maravilla de la arquitectura y una vista fantástica de nuestra historia. Justo cuando pensabas que no podía ser más impresionante, aparece esta imagen de Mauri Pagliai que la muestra en pleno esplendor nocturno desde el cielo.

Esta imagen fue seleccionada para uno de los premios Peoples Choice en el concurso Sky Pixel .

Hielo delgado

Una fotografía en blanco y negro extrañamente hermosa que parece mostrar un patrón en forma de vena en el hielo debajo. ¿Quizás los restos de un árbol que desapareció bajo las heladas profundidades?

Geometra del oro lquido

Javier del Cerro capturó esta brillante instantánea aérea de la asombrosa simetría de los olivares de Castilla La Mancha, España.

Siguiente nivel de Macareuxprod

Thibault Beguet, un fotógrafo de 34 años afincado en Rennes, Bretaña, utiliza drones para tomar fotos y hacer películas para empresas, agencias, TV, etc. Esta foto fue capturada con su novia, Manon, mientras buscaba una imagen divertida y original. , y una forma inusual de anunciar que están esperando a sus seres queridos y amigos: "Nos encanta Normandía, el mar y las actividades al aire libre, por lo que elegimos naturalmente disparar en la playa".

El fuerte estelar de Bourtange

Fort Bourtange se construyó originalmente en 1593 en los Países Bajos para defender y controlar la carretera entre Alemania y la ciudad de Groningen. Ha visto mucha historia en las décadas y siglos que han pasado desde entonces y recientemente, de manera bastante apropiada, se ha convertido en un museo histórico.

Desde arriba, Fort Bourtange es ciertamente hermoso, rodeado de fosos defensivos y un paisaje brillante.

Criando patos junto al ro

En los cielos de Vietnam, un dron captura patos criados por los granjeros locales. Una masa de patos blancos se relaja en las tranquilas vías fluviales mientras el granjero trabaja.

Ugo le marin de Rga

Romain Gaillard dijo que esta foto fue tomada temprano en la mañana. "Había ido a la playa a hacer algunas fotos", explicó. "Mientras veía a mis hijos jugar en la playa ... tuve la idea de usar la arena como una hoja grande de papel. Así que mis dos hijos y yo dibujamos una escena relacionada con el mar - en la imagen puedes ver a mi hijo mayor hijo."

Mujer en el lavado

Desde las costas de Taiwán, esta imagen aérea captura a la fotógrafa tendida junto al borde del agua, el blanqueamiento de las olas se mezcla con su vestido blanco. Esta brillante fotografía fue nominada como imagen profesional en la categoría de retrato.

El fotógrafo, Bobo, comentó sobre esta imagen :

"Esta es mi película de Taiwán, la costa de Hualien son acantilados escarpados y mar aislado, terreno escarpado, paso a paso es el mar profundo. Siempre quise una perspectiva especial, así que haga todo lo posible para intentarlo mientras Mavic vuela sobre la costa, Encuentro que las olas en la costa destellan maravillosamente entre la grava gris oscura y el agua turquesa, oscura y clara. El contraste era muy fuerte. Cuando las olas caían hacia la orilla y se retiraban, mostraban una forma vasta y eufemística, recordándome la cola. final de la ballena, y terminé el trabajo. Apreté el obturador cuando se entregó el spray y el faldón para hacer que el faldón y la ola del mar se fusionaran y tuvieran una sensación de extensión, dejando el trabajo con un accesorio y un espacio similar . Con esta idea, filmé una serie de composiciones en diferentes formas continuamente. Todo el proceso fue muy emocionante. Desafortunadamente, fue un día nublado. Si hace sol, el color general de las obras será aún más hermoso ".

Simetra elegante

Esta simple foto no se tomó tan alto en el cielo como algunas de las otras en nuestra lista, pero eso no la hace genial. La vista de hileras y hileras de enredaderas que se extienden hasta donde alcanza la vista es fantástica. Más aún con la brillante simetría.

Lnea nocturna

Esta imagen muestra a un pescador chino trabajando en las aguas, ejerciendo su oficio. Esta imagen formaba parte de una serie de imágenes igualmente hermosas capturadas sobre las aguas.

compaero

Los delfines son increíbles, ¿no? Más aún cuando puedes verlos así en casa en su hábitat natural en aguas increíblemente cristalinas frente a la costa de Australia Occidental.

Punto Tatahatso

Esta brillante imagen muestra Tatahatso Point en el Gran Cañón. Un lugar de fotografía popular, pero no se ve a menudo desde el cielo.

Faro de Smgen

Una fotografía perfectamente sincronizada de un faro en Suecia muestra la puesta de sol por la cima. El rojo brillante de la punta brilla intensamente para que todos lo vean. Un horizonte vacío se extiende hacia el fondo. Un uso increíblemente simple, maravillosamente enmarcado y fantástico de un Mavic Pro.

Novo Mesto, Eslovenia

Esta increíble vista se ve en la ciudad de Novo Mesto, cerca de la frontera con Croacia. Un paisaje verde exuberante, un río sinuoso y una comunidad unida se pueden ver fácilmente desde el cielo.

Cascada islandesa

Una maravillosa foto de Mavic Pro de los paisajes de Islandia y una de las muchas cascadas cubiertas de hielo visibles a través de los paisajes.

Metamorfosis

Esto no es solo un pequeño embarcadero en hermosas aguas. También es una vista aérea de un faro en la costa de Yalta. Las aguas son en realidad el Mar Negro. Esta foto impresionantemente alta hace que el faro también parezca pequeño. Lo que no es poca cosa.

Elemental

Esta fotografía aérea fue capturada a 1.500 pies sobre los ríos de Islandia. Las líneas verticales muestran la belleza de la naturaleza y esta imagen es parte de una serie de instantáneas igualmente magníficas con un tema similar.

Espectculo de pesca en el lago Inle

Esta imagen destaca el espectáculo que los pescadores ofrecen a los turistas en el lago Inle en Birmania, pero en realidad representa sus métodos de pesca tradicionales en acción. La vista aérea tomada con el DJI Mavic Pro es ciertamente algo especial y probablemente muy diferente a la vista que suelen ver las personas que visitan el lago.

El fotógrafo comentó:

"El río Inu de Myanmar, los métodos de pesca antiguos y únicos, atraen a innumerables turistas para ver, y ahora se ha convertido en un espectáculo".

Esta imagen capturada con un DJI Phantom 4 y muestra los muelles del distrito de Yantian, China. Esta foto es parte de una serie de bellas imágenes de trabajadores cuidando los muelles y manteniendo las superficies.

Ciudad de Anchang ms bienes

Esta imagen muestra una ciudad vieja alrededor de canales serpenteantes. Esta ciudad es conocida por sus productos, pero ahora también es conocida por sus vistas. Esta imagen aérea es parte de una colección capturada con el DJI Spark, un dron pequeño pero claramente capaz.

Zeng Xinmin comentó sobre esta imagen:

"Anchang Ancient Town es una de las cuatro famosas ciudades antiguas de Shaoxing, la provincia de Zhejiang es el primer lote de ciudades históricas y culturales publicadas. Fue construida en la dinastía Song del Norte, después de la guerra, quemada repetidamente y reconstruida en Ming y Qing Dinastías, el estilo arquitectónico hereda las características típicas de Jiangnan Water Village, un agua, simple y elegante, su especialidad Anchang salchicha, o "salsa" La carne de ave, etc. Sólo que no se puede pensar, no hay Anchang "cera" , "salsa" no se puede. Es la ciudad natal de Shaoxing Master ".

Vista de un len

El rey de la jungla también es el forraje perfecto para una fantástica toma aérea. Esta brillante imagen muestra a un león perturbado por los sonidos del dron, pero no desconcertado por su presencia. No es frecuente que pueda ver con seguridad a un animal salvaje de esta manera a menos que esté escondido en un árbol cercano.

Pueblo de Santa Maddalena, Italia

Esta increíble foto muestra las hermosas colinas verdes y los alrededores de Santa Maddalena en Italia. Una toma de la naturaleza brillantemente colorida hecha posible por un dron artificial.

Fuego y hielo

Otra foto brillante de Mavic Pro. Esta vez desde el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. La superficie helada de abajo muestra colores brillantes a medida que el agua caliente con azufre se abre paso a través de la nieve.

El largo viaje

Esta foto es en realidad el resultado de varias imágenes diferentes unidas para crear el resultado final. Esta costura da la impresión de un mundo curvo que se extiende hasta el infinito. Hemos visto este estilo antes y tengo que decir que es una forma increíble de capturar fotografías con drones.

Jesper Guldbrand ofrece un poco más de información:

"Esta serie se llama" Mind bending "y se filmó durante 2017 en diferentes lugares de Suecia. Falun es una gran ciudad para el ciclismo de montaña. Esta foto lo muestra. 20 imágenes unidas. Un proceso que tomó alrededor de 1,5 meses".

La tierra de la tierra

Esta imagen es parte de una colección de fotografías que muestran el daño que los desechos industriales han causado al paisaje. Aunque muestran ondas de hermosos colores, estas fotografías aéreas realmente demuestran el daño que la humanidad ha hecho al mundo que habitamos.

El fotógrafo comentó :

"El rápido desarrollo de la civilización humana ha traído una serie de efectos negativos. El medio ambiente está contaminado y la ecología está destruida. En la actualidad, el status quo de la contaminación en la tierra es muy severo, formando una asombrosa" tierra 殇 ". reflexionar sobre el modelo de desarrollo de la industria triunfante, implementar verdaderamente la política de transformación del modo de desarrollo y lograr un desarrollo social y económico sostenible. Enfrentar la devastación de la tierra, cicatrices para siempre. La contaminación ambiental debe ser gestionada, de lo contrario, no habrá una tierra completa. Sin la protección del medio ambiente, la humanidad perecerá. En cambio, las imágenes abstractas pueden expresar mejor el impacto ambiental de la contaminación industrial. Aunque estos entornos, detalles y colores relacionados con la contaminación industrial pueden producir un encanto atractivo, la apariencia no representa la esencia del colorido espectacular Las imágenes pueden ser de naturaleza muy fea, sucia, muy malvada. Los seres humanos son ricos en inventos y creatividad. También pueden crear una belleza visual distintiva en el proceso de contaminación industrial y destrucción de la naturaleza. El autor registró la tierra destruida en fotografías aéreas. Este grupo de fotos (18) 2017 tomadas en una mina de relaves ".

No es una pequea isla de Hong Kong

Como una escena de Inception, esta foto de dron capturada con un Phantom 4 Pro muestra una vista de ensueño de Hong Kong. Una colección de 43 fotos fue solo para crear esta vista increíble y es ciertamente impresionante.

Una vista de pjaro de Lombard Street, San Francisco

La mayoría de la gente podrá identificarla como la famosa Lombard Street, supuestamente "la calle más inclinada del mundo". Esta carretera ventosa es ciertamente icónica y esta foto de dron es igualmente fantástica.

Fragancia de otoo

Tomadas en los cielos de China, este fotógrafo profesional tomó una serie de magníficas fotos con un DJI Phantom 4 Pro. Una de estas imágenes muestra los pueblos rurales y el arduo trabajo que implica cosechar la fruta. Esta vista aérea fue elegida como subcampeona en la categoría de historia profesional. Recomendamos encarecidamente que también revises el resto de las imágenes .

El fotógrafo comentó:

"La temporada de otoño es la temporada de la cosecha, llena de frutos dorados es la contribución de la tierra al arduo trabajo de la humanidad".

Central Park en invierno

La ciudad de Nueva York ciertamente ve algunas nevadas regulares. El parque de la ciudad se ve increíble desde este ángulo, más aún cuando se rocía con nieve invernal.

A donde vamos, no necesitamos caminos

Carreteras, carreteras, tantas carreteras. Pero, ¿quién necesita carreteras cuando puedes volar? Ciertamente no este dron.

Un hogar solitario

En las llanuras polvorientas, una casa solitaria se encuentra rodeada de nada más que polvo, matorrales y algún que otro árbol. Los edificios proyectan magníficas sombras sobre la tierra.

Hermosa Yantian

Esta imagen capturada con un DJI Phantom 4 y muestra los muelles del distrito de Yantian, China. Esta foto es parte de una serie de bellas imágenes de trabajadores cuidando los muelles y manteniendo las superficies.

Sobre el oso polar

El ganador del Gran Premio de los premios Skypixel de 2017, capturado con un Phantom 4 Pro, muestra un oso polar solitario saltando por los paisajes helados. El fotógrafo Florian Ledoux, subtituló su imagen :

"Estimada generación futura, espero que aún podamos ver la vida silvestre del Ártico como lo hacemos ahora. Está amenazada a medida que el medio ambiente está cambiando. Pude presenciar muchas escenas de la vida silvestre y puedo garantizarles que esta es la más hermosa algo que he visto en mi vida. Toma increíble y única sobre un oso polar en Nunavut, área de Baffin durante un reportaje sobre la vida silvestre en Nunavut y Groenlandia ".

Perdido en las dunas de arena

Cerca del área del monumento nacional Grand Staircase en Utah, Marc Lamey tomó esta imagen con un DJI Phantom 4 Pro. El sujeto de su foto se acurrucó en las cálidas arenas de abajo.

Criando patos junto al ro

En los cielos de Vietnam, un dron captura patos criados por los granjeros locales. Una masa de patos blancos se relaja en las tranquilas vías fluviales mientras el granjero trabaja.

Waterlily, Vietnam de helios1412

Una hermosa toma desde arriba de las vías fluviales de Vietnam muestra a un trabajador solitario vadeando en las profundidades del agua.

Ha salido el sol, sale la red

Esta foto muestra a un pescador en su bote en las aguas del lago Inle. Este hombre talentoso no solo rema en su bote con la pierna, sino que también logra pescar al mismo tiempo. Una fotografía brillante, merecedora del premio.

"Un pescador de Intha prepara su red para pescar mientras rema en su bote con una técnica única de remar con piernas en el lago Inle de Mayanmar"

Formacin de hielo por Florian

Florian Ledoux, un joven de 27 años que se mudó recientemente a Reykjavik para acercarse al Ártico, comenzó a fotografiar en Groenlandia en 2014 para “informar sobre los cambios en la cultura inuit y presenciar la belleza de esta enorme tierra”. Esta foto fue tomada durante el invierno en el este de Groenlandia, uno de los lugares más remotos de la Tierra. Dijo que intentó volar aquí varias veces y que su dron fue atacado por dos gerifaltes.

Agarra la cola de la cada

Otra impresionante fotografía aérea capturada con el Phantom 4 Pro muestra los maravillosos rojos de los árboles otoñales.

Camino infinito de Calin Stan

Calin Stan, un hombre de 30 años que ha trabajado en el negocio de la fotografía durante más de una década y es dueño de su propio negocio, dijo que su imagen de dron es de la carretera Cheia DN1A que lo lleva a Transilvania en Rumania. O, como dice la leyenda, esta es la vista que "el propio Conde Drácula vio en su vuelo nocturno", explicó Stan. De hecho, capturó por primera vez la imagen para el Proyecto de carreteras de Transylvania.

La isla perdida

¿Quién no sueña con esta vista? Una vista pacífica en una isla desierta, hermosas aguas tranquilas que se extienden en la distancia y muy lejos del bullicio de la vida urbana. Esta vista fue captada usando un DJI Phantom y una GoPro Hero 3 Black mientras flotaba sobre la isla polinesia francesa de Tahaa. Asombroso.

Cometa en la oscuridad

En las primeras horas de la mañana, en Terranova, Canadá, un fotógrafo profesional de drones envió su dron para ver lo que podía ver en las aguas. Un barco de pesca que se acerca a la orilla está lleno de gaviotas, sin duda tratando de atrapar una pesca fácil por su cuenta.

"Una de mis fotos favoritas. Una mañana temprano en Terranova, estaba caminando por el East Coast Trail cuando escuché un montón de gaviotas. Rápidamente lancé mi dron para averiguar qué estaba causando el caos. Era una pequeña pesca de bacalao barco navegando hacia el puerto, un momento verdaderamente mágico ".

Playa de Kwinana

Una vista aérea increíble de las asombrosamente hermosas playas de Kwinana, Australia Occidental. Esta imagen es parte de una colección de imágenes igualmente asombrosas de Amphotoco que se publican en Dronestagram. Los amamos y ahora tenemos una necesidad desesperada de visitar el país.

Tiburn ballena y turistas

En las aguas de la Bahía de La Paz, México, cientos de tiburones ballena adolescentes vienen a comer y divertirse cada año. Esta imagen captura a algunos turistas dándose un chapuzón con las magníficas criaturas.

Bailarn

Esta imagen brillantemente simple fue capturada con un DJI Mavic Pro y muestra a una bailarina en el centro de un antiguo patio en Shanghai, China.

El fotógrafo Cocoanext comentó :

"La única casa con patio de casi 190 años de Shanghai con rasgos norteños rara vez se ve en el sur, donde los bailarines bailan no solo faldas sino también viejos recuerdos de Shanghai"

Geometra diaria de Petra Leary

Si vas a tener una lista de las mejores fotos de drones, parece justo incluir un verdadero ganador del premio. Estas imágenes son parte de una serie llamada "Daily Geometry" de la galardonada fotógrafa aérea Petra Leary. Esta colección de fotos vio al maestro de la fotografía aérea seleccionado para la lista de finalistas del Premio de Fotografía Zeiss 2019. Líneas brillantes, colores llamativos y llamativos y una simetría asombrosa de lugares urbanos simples.

Hroe de la cascada

Un hombre solitario es capturado buceando sobre la cascada. Esta foto brillantemente cronometrada muestra a un poseedor del récord mundial Guinness llevando a cabo su pasión.

El fotógrafo dio un poco más de información al respecto :

"Tiene más de sesenta años, es el poseedor del récord mundial de buceo en la cascada Guinness. En el famoso canal del río Amarillo en China y las grandes cataratas de la torre de agua en la provincia de Heilongjiang, sorprendió al mundo con su salto. En el aire, su acción estira lo bello. Congela el momento del impacto, da este salto a la eternidad ".

Huellas

Un hombre solitario es capturado vadeando las arenas del desierto en las profundidades de China. La imagen fue enviada a los premios Skypixel con la leyenda :

"Fue filmado en el desierto de Tengger, un deportista al aire libre que camina duro en el desierto a pie, con las pisadas de cada vez más profundo, ¿no será atrapado?"

Saksun

Saksun es un pequeño pueblo situado en la parte noroeste de la isla de Streymoy, en las Islas Feroe. El pueblo está rodeado de espléndidos paisajes con impresionantes vistas de la naturaleza. Esta increíble vista de la iglesia local fue capturada por Ian Montgomery usando su Mavic Pro y enviada al concurso Sky Pixel.

Bola Balmoral

Esta imagen aérea de las canchas de baloncesto de Auckland muestra colores maravillosamente contrastantes y una simetría brillante desde el cielo. Esta imagen de Petra Leary , ganó el primer premio en la categoría de retrato profesional en los premios Skypixel de 2017.

El sol esta ocupado

Esta foto de dron muestra una vista aérea de trabajadores secando fideos en varias rejillas. El fotógrafo subtituló la imagen:

"El 5 de octubre de 2017, los aldeanos de la ciudad de Xiashi, ciudad de Kaili, provincia de Guizhou, estaban ocupados secando fideos".

Fin de la lnea, Estados Unidos de Martin Sanchez

Martín Sánchez dijo que tomó esta foto un sábado por la tarde en abril, justo antes del atardecer en Nueva Jersey. Notó una cancha de tenis vacía que "simplemente se destacó como una historia atesorada en un libro de palabras vacías". Después de algunas tomas, dos personas se acercaron a jugar al tenis y parecían confundidas al verlo tirado en el suelo. Cuando terminó, les mostró su foto y ellos dijeron: "¡Ohhhh! ¡Lo entiendo!"

Baslica del Voto Nacional

Una increíble vista bañada por el sol de la Basílica del Voto Nacional, una iglesia católica romana que domina el horizonte de Quito, Ecuador. La increíble iglesia fue bendecida por el Papa en 1985 y es una de las mayores atracciones de la zona. También es una foto de dron impresionante, como demostró Alex Javier con esta instantánea usando su Phantom 4 Pro.

Criadero de cra de langostas

Sobre las aguas de Vietnam, Trung Pham capturó esta imagen de las granjas de langosta de la provincia de Phu Yen. Los colores llamativos y la mezcla de materiales artificiales con la naturaleza crean una fotografía increíble.

El Renacimiento

Desde Cerdeña, Italia, esta imagen aérea ganó el tercer premio en la categoría de retrato profesional de los premios Skypixel de 2017 con una simple leyenda :

"Ahora vas a ser testigo del renacimiento de la humanidad".

La Vijanera, Espaa de feelingmovie

Javier Bustamante, un diseñador de 32 años, dijo que tomó esta foto mientras estaba en La Vijanera, un carnaval de invierno que tiene lugar en la localidad de Silió en Cantabria (España) el primer domingo de cada año. "Esta fiesta consiste en un grupo de cazadores que quieren capturar un oso", explicó. "(Sic) Recorre el pueblo que representa la captura del oso ... Esta foto es el final de la fiesta en la que es capturado el oso".

Escrito por Adrian Willings y Maggie Tillman.