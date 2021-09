ID de VW. La vida podría ser la fórmula mágica para un coche eléctrico asequible

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Volkswagen ha quitado las cubiertas de ID. Life, que el fabricante de automóviles alemán llama "nivel de entrada". El coche eléctrico costará alrededor de 20.000 euros cuando se lance en 2025.

Una de las mayores críticas a los coches eléctricos ha sido el coste. Incluso tomar un automóvil de combustión modesto y ofrecer una versión eléctrica con una batería pequeña parece aumentar el costo y conceptos como el ID Life podrían revelar la solución.

El aspecto es bastante minimalista, con un diseño bastante simple desde el exterior, pero no deja de tener sus encantos. De hecho, algunos podrían decir que este concepto tiene mucho que ofrecer, especialmente si el modelo de producción se parece a esto.

Se basa en la versión pequeña de la plataforma MEB de VW y se adapta con el enfoque en hacer un producto más sostenible, utiliza materiales naturales y reciclados, manteniendo las cosas simples y evitando elementos de diseño excesivos o exigentes.

Sin embargo, lo importante de este automóvil son algunas de las estadísticas que se han revelado. VW sugiere que tendrá una batería de 57kWh y un motor de 172kW que impulsará las ruedas delanteras. Si bien el tiempo de 0 a 100 km / h en 6,9 segundos no entusiasmará a nadie, el potencial de 250 millas de alcance sí lo hará.

Algunos de los autos asequibles que hemos visto hasta ahora tienen baterías pequeñas para mantener el precio bajo, por lo que ofrecer ese tipo de rango a ese precio podría ser muy popular.

Más allá de eso, las cosas se desvían a las cosas normales de los autos conceptuales que podemos descartar. VW ha sugerido que la gente querrá que los autos hagan más, por lo que hay una pantalla de proyección para que puedas convertirla en una pequeña sala de cine, lo cual no podemos ser algo que ofrecerá el auto de producción.

VW también muestra una bahía de carga en la parte delantera del automóvil que se abre y muestra también el almacenamiento de cables. Nuevamente, no es práctico porque tendrías que tenerlo abierto cada vez que estés cargando, bajo la lluvia se llenaría de agua y alguien probablemente robaría el cable de carga.

Además de eso, vemos un volante que no es un círculo completo, lo que nuevamente no creemos que vaya más allá del concepto, aunque eliminar la pantalla central y ofrecer una base para teléfonos inteligentes no es tan malo. idea si mantiene el costo bajo, de hecho, es algo que Dacia ofrece en sus autos asequibles, pero no podemos ver el lanzamiento de este automóvil sin una pantalla real para el conductor.

Es un concepto interesante, y vamos a mantener a VW a ese precio y esa capacidad de batería, pero en cuanto al resto, esperamos bastantes cambios antes de llegar a un automóvil de producción viable. Pero si VW logra alcanzar esas estadísticas, entonces, de muchas maneras, es VW regresando a sus orígenes y produciendo un automóvil popular.

