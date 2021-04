VW presenta Performance ID.4 GTX, confirma ID.5 GTX entrante

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El primer GTI de VW apareció hace 45 años y ahora es el turno de GTX, la marca de rendimiento eléctrico que avanza.

El primer modelo en recibir el tratamiento de rendimiento es el ID.4, resultando el ID.4 GTX.

Es el primer modelo de identificación que obtiene motores duales para tracción total y ofrece el rendimiento para ganar la insignia GTX.

Es posible que las cifras no sean una sorpresa si ha estado prestando atención a otras marcas del Grupo VW. El ID.4 GTX obtiene una potencia combinada de 220kW de los motores gemelos con un tiempo de 0-62 mph de 6.2 segundos.

¿Por qué no es sorprendente? Porque es el mismo tipo de rendimiento que hemos aprendido del Skoda Enyaq vRS y el Audi Q4 50 Quattro .

Lo que tampoco puede sorprender es que VW utilizará la marca GTX en otros modelos, lo que confirma que también habrá una ID.5 GTX.

El ID.5 es similar al ID.4, pero ofrece un diseño de cupé con una línea de techo inclinada en lugar de los estilos SUV del ID.4. Una vez más, eso se enfrentará al modelo Audi Q4 Sportback.

El modelo GTX tiene iluminación frontal adicional, con tres luces de circulación diurna en forma de diamante más abajo en la parte delantera del automóvil, debajo de los faros.

Hay la marca GTX en el costado del automóvil, y un parachoques trasero totalmente remodelado y luces a medida, con las luces de freno en forma de X cuando se iluminan.

El ID.4 se asienta sobre ruedas de 21 pulgadas, mientras que el interior tiene costuras rojas y etiquetado GTX, para que no olvide qué modelo compró. Bueno, eso es poco probable que suceda, ya que el guión de este modelo es azul. Aún no se han revelado exactamente las opciones que tendrá si no desea un guión azul y el precio que se le pedirá que pague.

Escrito por Chris Hall.