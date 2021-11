El automóvil totalmente eléctrico Toyota BZ4X entrará en producción en 2022

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En abril de este año, Toyota reveló por primera vez su concept car BZ4X . Entonces supimos que este sería un vehículo muy importante para el fabricante japonés, como el primer vehículo eléctrico de batería dedicado (BEV) de la compañía.

Ahora, pocos meses después de esa presentación, Toyota ha confirmado que el BZ4X entrará en plena producción a partir de mediados de 2022, con una capacidad de batería de 71kWh, alcance de 280 millas por carga y otras características destacadas como un panel solar para ayudar con la regeneración de energía.

En términos de apariencia física, el diseño de este SUV crossover no ha cambiado drásticamente en absoluto. Todavía tiene los extravagantes faros LED integrados. Los paneles de la carrocería se pliegan y se estrechan de la misma manera. Es un look distintivo.

No, no hay una rueda de horquilla en el interior, no estamos seguros de que nadie esté listo para eso todavía, pero el interior y el conjunto de tecnología integrada se parecen mucho al vehículo conceptual. Eso significa una pantalla del conductor dedicada de 7.7 pulgadas y una pantalla central más grande (tamaño aún no revelado) en el tablero para todo su infoentretenimiento.

El nombre BZ significa Beyond Zero, destacando la nueva plataforma e-TNGA totalmente eléctrica del automóvil, que fue desarrollada en asociación con Subaru, y el "compromiso de Toyota con la neutralidad de carbono y más allá".

Para Europa y el Reino Unido, el automóvil se exhibirá el 2 de diciembre, después de lo cual comenzarán los pedidos anticipados en línea para una fecha de entrega 2022 aún por confirmar.