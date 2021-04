Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El Toyota BZ4X Concept es el primer vehículo totalmente eléctrico del fabricante de automóviles japonés, como se reveló en el Salón del Automóvil de Shanghai 2021.

El nombre BZ significa Beyond Zero, destacando la nueva plataforma e-TNGA totalmente eléctrica del automóvil, que fue desarrollada en asociación con Subaru, y el "compromiso de Toyota con la neutralidad de carbono y más allá".

El BZ4X presenta el primero de una serie de SUV totalmente eléctricos, y se espera que lleguen un total de siete modelos BZ en el futuro.

Aunque en esta etapa del concepto, Toyota no está revelando la capacidad de la batería, el alcance u otros titulares que atraigan cifras, hay mucho interés en exhibición. Por ejemplo, el BZ4X presenta un sistema de dirección por cable, además de carga solar para ayudar a recargar esas baterías y extender el alcance.

Dentro del BZ4X se muestra una vista previa de la futura cabina de Toyota, que es una tarifa de aspecto mucho más emocionante que la oferta actual de automóviles. Esto cuenta con un yugo de dirección, no, no es un volante, ya que no tiene forma de rueda, lo que proporciona una línea de visión más directa al panel de instrumentos.

Este panel tiene una posición baja, lo que brinda una visibilidad más panorámica y abierta, mientras que una combinación de controles de botones físicos y táctiles se agrupan alrededor de la consola central. Nos gusta que no ceda por completo los controles táctiles, sin dejar de parecer futurista.

Eche un vistazo a las dos galerías de imágenes de arriba, exterior arriba y centro interior de este artículo, para tener una idea de la visión eléctrica del futuro de Toyota. Porque sospechamos que verá versiones no conceptuales completamente realizadas de vehículos BZ antes de lo que podría esperar.

