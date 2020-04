Nivel de entrada de tracción trasera Porsche Taycan planeado

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El Porsche Taycan es una familia en expansión con la confirmación de que hay planes para una opción de tracción en dos ruedas más barata.

El Taycan se lanzó originalmente como un salón deportivo de cuatro puertas en 2019 con el distintivo Turbo y en dos versiones diferentes: Turbo S y Turbo. Esto fue seguido por el Taycan 4S , dejando caer el nombre de Turbo, pero aún ofreciendo tracción total. Este último modelo se anunció unos meses después del lanzamiento inicial.

Tener un modelo solo con tracción en dos ruedas podría no sonar tan mal, pero el objetivo aquí es reducir el precio para que el Taycan sea más accesible para más clientes. No solo está perdiendo esa tracción total, sino también obteniendo una batería más pequeña para mantener el precio bajo control. No se sabe cómo podría llamarse, pero nos preguntamos si Taycan 2S podría considerarse.

Según el Dr. Michael Steiner, jefe de I + D de Porsche, hablando con Car Magazine, el Taycan 2WD será un modelo de tracción trasera (por supuesto) y probablemente se lanzará primero en China, donde las "condiciones climáticas" significan que no necesita todo. transmisión de la rueda.

Eso tendrá un impacto en el rendimiento, pero para un ejecutivo típico que busca un automóvil eléctrico de primera calidad para correr a la oficina, el rendimiento total probablemente no sea lo más importante.

Se espera que el Porsche Taycan más barato aparezca en el Reino Unido en 2021, pero no se sabe cuánto podría costar. Car Magazine sugiere que será de alrededor de £ 77,000, lo que lo ubicaría por debajo del precio del Tesla Model S actual.

Si bien ese Tesla tiene motores duales, tracción total y un rendimiento excelente, un Taycan con tracción trasera podría ser popular entre los propietarios de Porsche: podría ser más ligero gracias a la batería más pequeña y el Porsche y la tracción trasera van de la mano . La verdadera pregunta es: ¿cuánto rendimiento quedará para jugar?