(Pocket-lint) - Además de anunciar los precios de su Polestar 2 de un solo motor, disponibles a partir de £ 45,900 en el Reino Unido, la compañía automotriz sueca utilizó IAA Mobility 2021, más conocida como el Salón del Automóvil de Munich, para revelar un emparejamiento único en su tipo: un Bicicleta eléctrica de edición limitada, llamada Makka de la startup Cake (también sueca), que se empareja con la Polestar 2.

Sin embargo, esta no es solo una edición limitada de la Makka: una bicicleta eléctrica que ya existía en un formato anterior; aunque la edición Polestar viene con la suspensión trasera distintiva con detalles en oro, pero una colaboración completa en la que el automóvil, la bicicleta, la carga y los sistemas se sinergizan.

La idea detrás del proyecto es, en esencia, ayudar en la forma en que atravesamos las ciudades, o quizás exploramos zonas rurales donde los autos no pueden llegar fácilmente. Ciertos centros urbanos, como Los Ángeles, Sao Paulo, Tokio, como algunos ejemplos extraídos de nuestras mentes, tienen tanto tráfico de automóviles que no siempre tiene sentido quedarse atascado en un atasco. Entonces, ¿por qué no conducir su Polestar 2 a una parada fuera de la ciudad, soltar la Makka de la barra de remolque trasera y luego lanzarse a la ciudad con menos demora?

Es una idea interesante, aunque no completamente original. Empresas de todo el mundo han estado explorando durante muchos años formas de acelerar, por ejemplo, las entregas en áreas urbanas. De hecho, en el corazón de Múnich, la misma ciudad donde se llevó a cabo la IAA 2021, el servicio postal utiliza triciclos de pedales en los carriles para bicicletas en lugar de furgonetas llenas de letras. Es solo que, hasta hace poco tiempo, tales soluciones no han sido necesariamente electrificadas o tan eficientes.

Sin embargo, la clave de este proyecto de Polestar y Cake es la forma en que el automóvil y la bicicleta se "comunican" entre sí. La bicicleta eléctrica, que se conecta a la parte trasera de la Polestar 2 en una combinación de barra de remolque y cable prototipo actualmente no operativa, comparte el mismo sistema operativo y la Makka puede incluso recargarse desde el automóvil según sea necesario. Los sistemas conocen la capacidad total de la batería y el potencial de alcance en un emparejamiento.

Sin embargo, lejos de ser un mero concepto, este proyecto de Cake y Polestar 2 se lanzará en el futuro, probablemente a partir de 2022 o más allá, dependiendo de cuánto trabajo adicional se necesite hacer, aunque actualmente no hay precio.

Entonces, ¿tiene sentido? Quizás no para muchos en este momento. Sin embargo, en muchos sentidos, es una exploración inteligente de la conversación en torno a la movilidad más allá de los formatos tradicionales: tal vez puedas tener tu pastel y comértelo cuando se trata de moverte por la ciudad, ¿eh? Además, con los vehículos eléctricos creciendo exponencialmente en términos de interés de compra / arrendamiento, quién sabe lo que depara el futuro. Sin duda será diferente a lo que alguna vez fue la norma.

