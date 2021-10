Nuevo Range Rover: cómo ver la presentación en vivo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Hay un nuevo Range Rover esperando entre bastidores, una oportunidad para que Land Rover actualice sus vehículos todoterreno más lujosos.

Ha habido burlas y filtraciones, pero ¿qué ofrecerá el nuevo Range Rover?

Así es como puede ver la revelación y descubrirlo usted mismo.

Jaguar Land Rover revelará el nuevo modelo Range Rover el 26 de octubre, y el evento comenzará a las 20:40 BST. Aquí están los horarios internacionales:

San Francisco - 12:40 PDT

Nueva York - 15:40 EDT

Londres - 20:40 BST

Berlín - 21:40 CEST

Nueva Delhi - 01:10 IST, 27 de octubre

Tokio - 04:40 JST, 27 de octubre

Sídney - 06:40, 27 de octubre

Jaguar Land Rover transmitirá en vivo el evento en su canal de YouTube , hemos incrustado ese video arriba para que pueda verlo aquí mismo.

Land Rover ha compartido una imagen teaser y aunque borrosa, ya nos dice mucho sobre el nuevo Range Rover. La forma se ve similar a los Range Rovers anteriores, por ejemplo, todavía se ve grande y cuadrada, con un techo que es casi plano y esas grandes ventanas en la parte trasera para garantizar que todos tengan mucho espacio.

Gracias a las burlas de Land Rover en Twitter, podemos ver mejor ese color dorado que parece que va a ser un color de lanzamiento, mientras que hay un vistazo a la nueva parrilla. No revela mucho, de hecho, se parece a los modelos anteriores. El mensaje que estamos recibiendo es que no es un cambio radical en el estilo y no lo esperaríamos.

Si bien se espera que el aspecto del nuevo modelo sea familiar, se construirá sobre una nueva plataforma, MLA, que es una plataforma diseñada para adaptarse a la electrificación. Sin embargo, JLR ha dicho anteriormente que no veremos un vehículo eléctrico puro de Land Rover hasta 2024, por lo que es probable que las combustiones e híbridos más convencionales lideren la carga.

Es probable que se plantee competir con la explosión de los SUV de lujo: con el BMW X7 en un extremo y los Bentley Bentayga en el otro, hay una competencia cada vez mayor en el extremo superior.