KiaCharge permitirá a los propietarios de vehículos eléctricos de Kia cargar a través de las redes con un solo servicio

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Con el fin de eliminar parte de la confusión de la carga , KiaCharge tendrá como objetivo simplificar el proceso para los conductores de Kia EV y PHEV al ofrecer una única ruta de pago.

KiaCharge permitirá a los conductores usar una aplicación o tarjeta RFID para acceder a una gama de servicios de carga en el Reino Unido, incluidos BP Pulse (anteriormente Chargemaster y Polar), PodPoint, Ionity, Source London, Chargepoint, NewMotion, Charg-gy y ESB.

Kia dice que su objetivo será agregar más servicios hasta 2021.

Eso significa que no tendrá que suscribirse a muchos servicios diferentes, no necesitará usar una aplicación o tarjeta diferente para acceder a todos estos cargadores diferentes, solo puede usar KiaCharge, lo que hará las cosas más convenientes.

Kia dice que KiaCharge proporcionará acceso a 13,900 puntos de carga en todo el Reino Unido, incluidos más de 1300 cargadores rápidos, para aprovechar mejor las velocidades de carga más rápidas de más de 50 kW.

El esquema también cubre el roaming europeo, con 178.000 puntos de recarga en los 28 países europeos, lo que significa que conducir en el continente también será más fácil, sin necesidad de contratos en esos países.

Por supuesto, nada es gratis y habrá dos tarifas para KiaCharge, Easy y Plus. Easy está dirigido a cargadores poco frecuentes y Plus está diseñado para aquellos que utilizarán las redes de carga con más frecuencia.

Easy cobrará £ 1.99 para acceder al servicio, pero luego no tendrá tarifas mensuales. En su lugar, pagará £ 0.49 para acceder a un cargador (excepto BP Pulse o PodPoint) y luego pagará por kWh de electricidad.

Plus pagará £ 2.99 al mes, pero no tendrá que pagar cuando se conecten a un cargador. En cambio, solo pagarán por kWh. También habrá un descuento del 15 por ciento en esos costos en la mayoría de las redes, pero no en Ionity, BP Pulse o Ionity.

Tendrá la libertad de cambiar entre las tarifas, por lo que si está de vacaciones y conducirá más, puede cambiar si cree que le ofrecerá una mejor relación calidad-precio.

Hay algunas adiciones. Puede tener BP Pulse como accesorio, con un precio de £ 7.85, que es el mismo precio que una suscripción estándar de BP Pulse. Si usa BP Pulse la mayor parte del tiempo, entonces esto combinado con el nivel Easy KiaCharge podría serle de gran utilidad.

También habrá un Ionity atornillado disponible más adelante en 2021, que según Kia se programará "para coincidir con el lanzamiento de la batería EV de próxima generación de Kia". Esto parece tener como objetivo desbloquear la carga de 800 V que Ionity ofrecerá en el próximo automóvil de Kia .

Además del servicio, la aplicación de soporte le permitirá encontrar estaciones de carga, filtrar por el tipo que desee y navegar hasta ellas, aunque en la mayoría de los casos imaginamos que utilizará los propios sistemas del automóvil para navegar.

El servicio KiaCharge ahora está disponible para aquellos que quieran registrarse en KiaCharge.com .

Escrito por Chris Hall.