Honda muestra el concepto de SUV eléctrico de dos puertas

(Pocket-lint) - Honda utilizó la exhibición anual de automóviles de Beijing para mostrar un vehículo conceptual que no está tan lejos de lo que dice que tiene sentido para el mercado en un futuro cercano, al menos en China: un SUV totalmente eléctrico con dos puertas y un montón. de inteligencia incorporada.

Es una apariencia intrigante, eso es seguro, con un cuerpo grueso que oculta el hecho de que en realidad no es el vehículo más grande. Honda dice que el automóvil es un diseño que debería presagiar un modelo que llegará primero a China, aunque no hay indicios de una línea de tiempo en ese proceso.

La revelación es escasa en detalles más allá de la mirada a un diseño potencial, como era de esperar, pero Honda dijo que esperaría enviar el vehículo con la próxima generación de su "ADAS omnidireccional", un sistema de sensores con cámaras y radar que puede ofrecer asistencia a la conducción basada en la detección de obstáculos y más.

Mientras tanto, Honda Connect, su servicio de asistente de voz y enlace de teléfonos inteligentes, también se incluiría y actualizaría, lo que lo convertiría en un viaje inteligente y conectado.

Dos puertas en un SUV no es necesariamente algo sin precedentes, pero no es un aspecto que haya florecido demasiado en Europa y Estados Unidos en los últimos tiempos, por lo que no es sorprendente que Honda esté lanzando esto más fuertemente hacia China. Sin embargo, si bien el automóvil sigue siendo un concepto, no hay duda de que las variantes de cuatro puertas podrían estar en proceso, lo que podría ser recibido de manera más predecible por el mercado en general.

Escrito por Max Freeman-Mills.