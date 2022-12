Waze ya está integrado en tu coche, si tienes el adecuado

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Google ha anunciado que Waze, la popular aplicación de navegación para iPhone y Android, ya está disponible en algunos coches sin necesidad de teléfono.

Antes, para usar Waze era necesario que el teléfono estuviera conectado a través de CarPlay o Android Auto, pero ya no. Google dice que algunas personas no pueden simplemente la cabeza en el sistema de información y entretenimiento de su coche y disparar cosas directamente - no más cables o docks necesarios.

Como probablemente ya habrás adivinado, hay algunas pegas. La primera es que Waze sólo está disponible en los coches que tienen Google integrado, lo que limita un poco las cosas. De hecho, Google dice que Waze sólo está disponible en Europa para los conductores de los nuevos Renault Austral Hybrid y Renault Megane E-Tech. Sin embargo, es de suponer que más vehículos estarán disponibles en el próximo año.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Tener la navegación en tiempo real de Waze, rutas y alertas integradas en la pantalla de los vehículos de Renault, hace que sea una experiencia de conducción simplificada y sin problemas", dice Aron Di Castro, Director de Marketing y Alianzas de Waze. "Estamos deseando llevar esta excelente experiencia de conducción a más usuarios de todo el mundo en 2023".

Las mejores ofertas del Black Friday USA 2022: Echo, Sony 1000X, Pixel y más Por Chris Hall · 27 Noviembre 2022 · El Black Friday y el Cyber Monday es el mayor evento de ventas del año y hay muchos descuentos disponibles.

En cuanto a la puesta en marcha de la experiencia Waze, Google dice que los usuarios " pueden descargar fácilmente Waze para OpenR link, ya sea directamente desde Google Play en su vehículo Renault o desde su aplicación móvil My Renault". Los usuarios existentes de Waze podrán iniciar sesión con sus credenciales, mientras que los que empiecen de cero también podrán registrarse para obtener una nueva cuenta si es necesario.

Escrito por Oliver Haslam.