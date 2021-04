La serie Fiat 500 Hey Google lleva todas las cosas de Google a tu coche

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El Asistente de Google es probablemente el mejor asistente de voz que existe en este momento, por lo que no debería ser una gran sorpresa que Fiat se haya asociado con Google para la familia 500.

Pero no esperábamos que Fiat fuera tan "all in". La serie Hey Google tiene etiquetas de asientos bordadas, decoradas y con insignias y motivos de asientos, y eso es todo antes de llegar a la tecnología real.

Así que esta no es una integración sutil de la tecnología de Google en el Fiat 500, es una celebración del Asistente de Google, con esas "moléculas" multicolores en el pilar B y los asientos que no dejan nada a la imaginación.

Habrá versiones de Hey Google del Fiat 500, 500X y 500L, cada una con esos elementos de diseño adicionales para que nunca olvides que compraste la edición Hey Google de este pequeño y valiente auto.

Apple CarPlay explicó: llevar iOS en el camino Por Britta O'Boyle · 7 Julio 2020 Una mirada detallada sobre cómo funciona CarPlay de Apple, con explicaciones sobre cómo usar Google Maps, enviar mensajes y reproducir música,

Por supuesto, lo que realmente busca es la conectividad. Gracias a la integración del Asistente de Google, podrá hacer preguntas a Google sobre su Fiat 500, y no solo en el automóvil, sino en su teléfono, Nest Hub u otro dispositivo en casa.

Por ejemplo, podrá preguntarle a Google dónde está su automóvil o cuánto combustible tiene. De eso se trata realmente todo esto: una integración perfecta con Google, de modo que sea realmente fácil obtener información de su automóvil cuando no está en él.

Para que todo funcione, aquellos que pidan la edición Fiat 500 Hey Google recibirán un Nest Hub en buena medida, como parte de la bolsa de regalos.

No es la primera vez que vemos este tipo de integración, ya que Google Assistant también se incorporó al Nissan Juke de la misma manera, pero sin la marca de Google.

Una vez en el automóvil, tendrá un logotipo de Google en la pantalla de Uconnect y para aquellos que quieran la experiencia completa, sí, el automóvil es compatible con Android Auto , por lo que puede conectar su teléfono y completar el círculo.

Los nuevos modelos Hey Google Fiat 500 comenzarán desde £ 16,005.

Escrito por Chris Hall.