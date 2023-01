BMW: No queremos que Apple o Google se apoderen de todas las interacciones del vehículo, este es definitivamente nuestro espacio

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - BMW ha estado a la vanguardia de una serie de desarrollos de Apple en automoción en los últimos años, siendo a menudo la primera marca en ofrecer las funciones más avanzadas que ofrece el iPhone.

Fue la primera en ofrecer Apple CarPlay inalámbrico -y de hecho no estaba interesada en ofrecer Android Auto hasta que también pudiera ser inalámbrico-, pero también fue la primera marca en apoyar Apple CarKey habiendo trabajado juntos para establecer el estándar que lo sustenta.

Pero BMW no está dispuesta a dejar que Apple o Google se hagan con el control de sus vehículos. Mientras que BMW está feliz de que Apple CarPlay o Android Auto ofrezcan una serie de funciones telefónicas dentro de un coche, hay una línea cuando se trata de controlar las funciones del coche.

En una entrevista con Frank Weber, miembro del consejo de BMW y responsable de tecnología de la marca alemana, le preguntamos qué opinaba BMW sobre el deseo de Apple de hacerse con todas las pantallas de un coche y ejecutar una experiencia CarPlay gigante.

Esta experiencia se mostró en la WWDC 2022 y se espera que sea compatible con una serie de vehículos de lanzamiento de 2023. Pero, ¿qué le parecería a BMW ceder el control a un tercero?

"No nos gusta", dijo Weber, "porque esto es un BMW y no un Apple Car".

Weber quiso dejar claro que las funciones telefónicas eran muy bienvenidas: "queremos una experiencia agradable [para] cómo se integran las funciones telefónicas típicas y esas interacciones a las que estás acostumbrado en el teléfono", subrayó Weber, "pero luego viene un espacio que está orientado al coche y este es definitivamente nuestro espacio."

Apple CarPlay ha sido sin duda popular. Muchos se suben ahora a su coche, hacen que su teléfono se conecte y eluden cualquier disposición que el fabricante del coche pudiera haber previsto para los principales servicios de entretenimiento.

Sin embargo, siempre ha habido un inconveniente en el uso de un servicio como Apple CarPlay, y es la integración. Mientras que la pantalla principal se hace cargo y tal vez la identificación de la música en el clúster o la pantalla frontal, si decide utilizar algo como Apple Maps o Waze, encontrará que no obtiene el mismo nivel de integración que obtendría de los propios sistemas del automóvil.

"Cuando se trata de controlar un vehículo, buscar una estación de carga, evaluar la estación de carga, esta es su selección de estaciones de carga, lo que está sucediendo cerca - queremos tener esa interacción con el cliente como BMW y no dejarlo en manos de Apple."

"Cada vez hay más funciones, especialmente para los vehículos eléctricos: ¿cuál es el estado de la batería? ¿Está caliente? ¿Está fría? ¿A qué hora llegará a un destino? - esto no tiene nada que ver con que un teléfono tome el control dentro de tu vehículo", dice Weber.

El objetivo de Apple para la próxima generación de CarPlay es proporcionar la interfaz para muchas más funciones más allá del mero entretenimiento, proporcionando una experiencia Apple en todas las pantallas del coche, incluido el grupo de conducción y elementos como el indicador de combustible, el velocímetro o el climatizador.

Hablando sobre el mismo tema, Christophe Grote, vicepresidente senior de electrónica y software de BMW en una sesión durante el CES 2023, dijo que Apple sería compatible a través de funciones de duplicación del teléfono, pero que no se apoyaría un sistema completo que fuera más allá de la duplicación del teléfono.

BMW no está señalando a Apple en particular: de hecho, Google se encuentra en la misma situación, ya que BMW no está dispuesta a ofrecer los servicios completos de Google Automotive Services (como los que encontraríamos en Polestar o Volvo, por ejemplo), principalmente debido a las licencias necesarias y a lo que ocurre con los datos de los clientes. BMW no quiere cedérselos a Google.

Sin embargo, BMW se pasará a una plataforma Android para el Sistema Operativo 9, su nueva generación de software para el automóvil.

Pero lo que BMW está haciendo es utilizar el sistema operativo de código abierto Android Automotive OS, totalmente personalizado para una experiencia BMW y ofreciendo una gama de aplicaciones nativas proporcionadas por la tienda de aplicaciones Faurecia Aptoide - con BMW manteniendo completamente el control, en lugar de ceder parte del mismo a Google.

El enfoque de los coches modernos se está alejando de los ámbitos tradicionales de la conducción y el manejo, para centrarse en las experiencias digitales conectadas, pero está claro que BMW quiere mantener el control y desarrollar una experiencia que le pertenezca, sin sacrificar la conectividad y las experiencias que ofrecen Apple y Google.

