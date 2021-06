Tu BMW podrá pagar su propio estacionamiento gracias a la actualización de la aplicación

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los fabricantes de automóviles nos dicen constantemente una mayor conectividad y las actualizaciones inalámbricas nos harán la vida más fácil, y ahora, finalmente, eso suena cierto.

RingGo ha confirmado que su aplicación estará disponible en los modelos de BMW que ejecutan el Sistema Operativo 7 , que son automóviles fabricados desde julio de 2018, lo que le permitirá pagar el estacionamiento sin tener que usar efectivo o sacar su teléfono de su bolsillo.

RingGo es la plataforma que utilizan muchos ayuntamientos en el Reino Unido, que ha agregado flexibilidad a los aparcamientos públicos al permitirle pagar con la aplicación en su teléfono en lugar de tener que usar monedas. ¿Recuerdas las monedas?

Tener acceso a la aplicación de forma nativa en su automóvil significa que podrá estacionar, abrir la aplicación, seleccionar el estacionamiento en el que se encuentra y la duración de su estadía para que pueda pagar a través de su cuenta RingGo, todo mientras está sentado en su carro.

"La nueva función se entregará como una aplicación de vehículo integrada y se instalará automáticamente de forma inalámbrica en todos los vehículos BMW en el Reino Unido que tienen el Sistema Operativo 7 y fueron construidos desde julio de 2018", dijo Chris Hollis, Gerente de Producto de ConnectedDrive & Technologies en BMW.

Se cree que son 150.000 vehículos que podrían beneficiarse potencialmente de este nuevo método de pago de estacionamiento con conexión, lo que evita la necesidad de sacar el teléfono y abrir la aplicación.

Una cosa a tener en cuenta si es usuario de RingGo es que la plataforma cobra una tarifa incluso si no hay cargo por estacionamiento en el momento en que está allí. Eso significará que si opta por no obtener el boleto gratis de la máquina y usa la aplicación, no pagará una tarifa por nada.

Si bien esperamos que este siga siendo un proceso mayoritariamente manual, no es difícil imaginar un futuro en el que el servicio de estacionamiento que está utilizando pueda abrirse automáticamente cuando detenga el automóvil en el estacionamiento.

El siguiente paso que nos gustaría ver, naturalmente, es el pago en el automóvil por los servicios de carga de automóviles eléctricos .

Escrito por Chris Hall.