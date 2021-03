BMW i4 revelado mientras la compañía detalla la futura línea de vehículos eléctricos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - BMW ha revelado el nuevo i4 eléctrico en su Conferencia Anual en Munich. Junto con la revelación del nuevo sedán / salón eléctrico, la compañía ha detallado una serie de futuros autos eléctricos.

El lanzamiento del BMW i4 se ha acelerado y ahora llega 3 meses antes de lo planeado originalmente. Es un Gran Coupé de cuatro puertas, con líneas similares al actual BMW Serie 4. Una de las cosas interesantes del i4 es que también habrá una versión M Performance de este automóvil.

Si bien no se han revelado todos los detalles, eso vendrá en las próximas semanas, BMW está adelantando algunas de las especificaciones básicas de este automóvil.

Habrá rangos de hasta 590 km (366 millas) y una potencia de salida de hasta 390 kW o 530 CV. Eso hará que el BMW i4 haga 0-62 mph en aproximadamente 4 segundos. No se quedará atrás.

Pero eso no es todo lo que BMW tiene en proyecto, oh no. De hecho, la compañía busca tener 12 modelos eléctricos en la carretera para 2023.

Eso incluye el i3, Mini SE y el BMW iX3 que ya se han lanzado, el BMW iX, que acaba de tener detallados los modelos , y el BMW i4, que también ha sido revelado.

También obtendremos una versión totalmente eléctrica del BMW Serie 5, el BMW Serie 7 y el BMW X1. Es probable que estos recojan el nombre i, por lo que i5, i7 e iX1.

También se ha confirmado que el reemplazo del Mini Countryman también será eléctrico, y BMW confirmó que Mini será una marca completamente eléctrica .

El objetivo es tener 2 millones de vehículos BMW totalmente eléctricos en la carretera para fines de 2025.

Sin duda, es un momento de cambio para BMW y con la creciente demanda de adopción de vehículos eléctricos, solo necesitamos la infraestructura de carga para mantener el ritmo.

Escrito por Chris Hall.