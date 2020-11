BMW Motorrad Definition CE 04 es un concepto de scooter eléctrico casi definitivo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - BMW ha estado mostrando el futuro a través de su evento #NEXTGen 2020 y uno de los conceptos que se muestra es un scooter eléctrico. No, no uno de esos patinetes eléctricos que ensucian el pavimento en muchas ciudades, sino un reemplazo de esos favoritos de dos tiempos que tipifican los centros urbanos cosmopolitas del Mediterráneo.

BMW Motorrad ya tiene una gama de scooters de gasolina y este concepto tiene un diseño cruzado; tenga en cuenta el parabrisas volador que también encontrará en el C 400 X, por lo que no es un gran salto imaginar que esto esté cerca de la realidad, lo cual creemos lo es, con BMW diciendo que el concepto "proporciona una vista previa concreta de cómo podría ser un vehículo de producción contemporáneo".

Cambiar a eléctrico, usando paquetes de baterías descargadas, crea espacio de almacenamiento debajo de ese asiento de banco aplanado, que BMW dice que está diseñado para permitir que el conductor y el pasajero salten y se apaguen fácilmente, en lugar de para una comodidad total.

Teniendo en cuenta los viajes urbanos cortos, parece que se acepta el estilo sobre la sustancia, mientras que BMW también dice que el usuario objetivo suele recorrer 12 km por día. Si eso es un indicio del rango o no, no lo sabemos, pero esperamos que no, ya que en una ciudad como Londres, no llevaría a muchos viajeros cerca de donde necesitan estar.

Se habla mucho sobre conectividad, con el CE 04 con una pantalla de 10.25 pulgadas, que a través de la conectividad del teléfono inteligente le brindará todo lo que necesita en su viaje. BMW también presenta una chaqueta interactiva para el CE 04, que incorpora sus propias luces para ayudarlo a mantenerse visible en la carretera.

Escrito por Chris Hall.