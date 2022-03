Audi A6 Avant e-tron concept es un automóvil que no podemos evitar querer

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Para cierto tipo de conductor, nada despierta la pasión como un vagón. Conocido cariñosamente como una camioneta en algunos barrios, o un familiar en otros, algunas compañías eligen otro término para tratar de traer entusiasmo a este sector: BMW lo llama Touring, mientras que Audi usa el término Avant.

No es que estos vehículos necesiten emoción adicional: después de todo, son los vehículos más prácticos en la carretera, ofrecen mucho espacio de almacenamiento sin convertirse en algo entre un SUV y un autobús y ofrecen una mayor eficiencia que muchos rivales de gran altura.

Por lo tanto, el concepto Audi A6 Avant e-tron es bienvenido, ya que el sector de los autos eléctricos ha estado dominado por los crossovers o los modelos compactos, y lo que realmente queremos es un auto que transporte a los niños y al perro con comodidad.

El Audi A6 Sportback e-tron se mostró anteriormente (pero ya tenemos sedanes como el BMW i4 y el Tesla Model S ), por lo que el Avant es más interesante, ya que hay una falta general de vagones eléctricos.

Se asienta sobre la plataforma de PPE de Audi, que no se trata de protección personal, se trata de desempeño. Hay algunas cifras impresionantes adjuntas a este concepto, con la promesa de 435 millas de alcance (700 km) y soporte de carga de hasta 270kW , que se encuentra entre las más rápidas que hemos visto hasta ahora.

Eso le daría 186 millas (300 km) de alcance en solo 10 minutos de carga, si puede encontrar un cargador que le proporcione esas tarifas. Se espera que la batería sea de 100kWh.

El concepto está equipado con dos motores, que entregan 350kW de potencia y 800Nm de par.

El concepto Avant tiene el mismo tamaño que los modelos Audi A6 actuales, pero aquí está el cambio de imagen de e-tron, con cámaras que reemplazan los espejos retrovisores y elementos de diseño que se ven en otras partes de la flota de e-tron .

El beneficio de la distancia entre ejes larga es el espacio interior, con mayor libertad para dar espacio a los pasajeros porque no hay necesidad de un túnel de transmisión en el interior.

La iluminación sofisticada llega al automóvil, no solo brinda pantallas OLED traseras personalizables en la barra de luces en la parte trasera, sino que también usa proyectores LED en el costado para brindar opciones de iluminación mejoradas.

Todavía no hemos echado un vistazo al interior, pero no nos sorprendería si este diseño exterior es más o menos lo que vemos lanzado en el futuro, y es probable que el diseño se ciña a la fórmula de Audi, así que no espere un gran cambio visual respecto al interior del Audi e-tron GT .

Esperamos ver los primeros autos construidos en la plataforma PPE lanzados en 2023.

Escrito por Chris Hall.