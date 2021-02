Fuente de Hyundai dice que las discusiones de Apple Car se han detenido

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Habiendo indicado previamente que estaba en conversaciones con Apple, Hyundai ha confirmado que las discusiones sobre el proyecto han cesado.

El último párrafo de la saga Apple Car de larga duración ve a una fuente de Bloomberg afirmar que las conversaciones en realidad se detuvieron hace varias semanas y que Apple ha estado en conversaciones con otros fabricantes de vehículos y, por supuesto, podría haber un elemento de que sea un táctica de negociación deliberada.

No ha habido ninguna actualización oficial de ninguna de las compañías al respecto.

La semana pasada se informó que un acuerdo de $ 3.6 mil millones estaba a la vista entre Apple y Hyundai para construir un vehículo eléctrico totalmente autónomo en la planta de Kia en West Point, Georgia. Parecía probable que el vehículo usara la plataforma E-GMP de Hyundai.

El Korea Economic Daily informó por primera vez sobre las discusiones en la "etapa inicial" a principios de enero, mientras que Reuters y otros informaron que 2024 es la fecha límite para la fabricación del vehículo, que se informa que es capaz de ser completamente autónomo.

A finales de enero, un ejecutivo de Hyundai sugirió que la empresa estaba "angustiada por cómo hacerlo, si es bueno hacerlo o no. No somos una empresa que fabrica coches para otros. No es como si trabajar con Apple siempre produciría Buenos resultados."

