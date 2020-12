Apple Car: ¿Qué está pasando con la tecnología de automóviles autónomos de Apple?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Has escuchado los rumores: Apple está tratando de revolucionar el automóvil, o al menos eso es lo que indican todas las filtraciones y rumores. Y en lugar de ser un vehículo completamente autónomo en desarrollo, los rumores sugieren que será un vehículo de pasajeros para que la gente lo compre.

Varios informes de los últimos años afirmaron que Apple no solo está cazando furtivamente a ex empleados de Tesla y contratando expertos en automoción, sino que también puso en marcha en secreto un laboratorio de investigación lleno de cientos de empleados de Apple que trabajan en un proyecto con nombre en código Titan, aunque más tarde hizo una franja despidos del proyecto.

Esto es lo que necesita saber.

Project Titan es un esfuerzo para desarrollar sistemas de conducción autónomos

Comenzó como un proyecto de coche eléctrico.

Apple comenzó a trabajar en el " Proyecto Titán " en algún momento de 2014 y en un momento tenía casi 1,000 empleados desarrollando un vehículo eléctrico en un laboratorio secreto cerca de su sede en Cupertino.

El proyecto ha sido maldecido, por así decirlo, con drama de liderazgo y otros problemas, lo que llevó a Apple a detenerlo y despedir a cientos de empleados. En 2016, reasignó al ejecutivo Bob Mansfield para liderar el esfuerzo. Mansfield cambió el enfoque de Apple para hacer un sistema de conducción autónomo.

Si bien el liderazgo de Titan se ha trasladado al grupo de inteligencia artificial y aprendizaje automático de Giannandrea, persisten los rumores de que Apple lanzará un automóvil similar a Tesla en 2024.

Mientras que algunos dicen que Apple solo está desarrollando tecnología de conducción autónoma, otros aún sostienen que hay un automóvil en desarrollo e informan que Apple ha estado estableciendo contactos en la cadena de suministro. Es difícil estar seguro de cualquier manera, aunque, naturalmente, cualquier automóvil que Apple lanzara usaría toda la tecnología de conducción autónoma que se está desarrollando. Y en diciembre de 2020, Reuters citó a dos personas con las que había hablado sobre el proyecto. Sugirieron que un vehículo de Apple estará en producción para 2024.

Trabajar para desarrollar el sistema operativo en Canadá

Las pruebas también se llevaron a cabo en carreteras canadienses.

En 2019, Apple compró Drive.ai

Apple aparentemente tiene varios equipos trabajando en diferentes partes del software. Hay un equipo en Canadá que desarrolla el sistema operativo base , por ejemplo. Apple también recibió un permiso en 2017 del DMV de California para probar vehículos autónomos en vías públicas utilizando varios SUV Lexus RX450h 2015 alquilados a Hertz.

Apple equipó varios de los SUV Lexus con una gama de sensores diferentes que ejecutan su software de conducción autónoma. También está trabajando en un servicio de transporte autónomo diseñado para transportar a los empleados entre las oficinas de Apple en Silicon Valley.

En junio de 2017, el CEO de Apple, Tim Cook, confirmó que Apple se está enfocando en sistemas autónomos y sugirió que el trabajo podría usarse para otras aplicaciones más allá de los automóviles. "Los sistemas autónomos se pueden utilizar de varias formas: un vehículo es solo uno, pero hay muchas áreas diferentes. Y no quiero ir más lejos con eso", explicó Cook.

En junio de 2019 , descubrimos con certeza que Apple todavía estaba interesada en el movimiento autónomo porque compró Drive.ai, una startup que había estado ejecutando programas piloto de vehículos autónomos en Texas. La empresa dejó de funcionar, pero Apple se hizo cargo de los vehículos y los ingenieros.

También según los analistas Morgan Stanley, Apple gastará casi $ 19 mil millones en investigación y desarrollo en 2020, lo que equivale a alrededor de una quinta parte del gasto total en I + D en la industria automotriz (alrededor de $ 100 mil millones). Realmente intrigante.

Todos los últimos rumores sobre el proyecto de automóvil de Apple.

Reuters habló con dos personas cercanas al Proyecto Titán e informa que el automóvil de Apple estará en producción en 2024 con una tecnología de batería de "siguiente nivel" con un costo reducido y una mayor autonomía. Para evitar dudas, las fuentes dicen que el vehículo será un automóvil de pasajeros inicialmente para el mercado masivo.

Un informe de Digitimes sugiere que Apple ha establecido una fábrica de automóviles y está estableciendo proveedores. Existe la sugerencia de que TSMC participará en los chips de automóviles autónomos. La industria de componentes, según se informa, dice que el automóvil de Apple será similar a Tesla y que la línea de tiempo sugeriría un lanzamiento 2024-25.

Un informe de Bloomberg detalla que la unidad de automóvil autónomo se ha movido bajo el control de John Giannandrea, el ejecutivo de inteligencia artificial de Apple.

Según una nota de investigación de Morgan Stanley, Apple "necesitará controlar el diseño, las agallas y las experiencias y servicios en la parte superior de la plataforma". Entonces, ¿eso significa que desarrollará un vehículo completo por sí mismo? Probablemente no, pero el potencial está ahí.

Quizás relevante, quizás no, pero Apple ha presentado una patente para ajustar el tinte de las ventanas en "vehículos y edificios" usando varias capas dentro del vidrio. Apple hace varias referencias a vehículos en la solicitud de patente.

Apple compró Drive.ai , una startup que ha estado ejecutando programas piloto de vehículos autónomos en Texas. Si bien Drive.ai cesó sus propias operaciones, Apple ahora tiene la flota de autos autónomos de Drive.ai y otros activos, incluidos ingenieros.

La reempleo del Doug Field de Tesla podría significar que los planes de Apple Car están de vuelta en el primer plano. Field dejó Apple en 2013 para trabajar con Tesla y estuvo a cargo de la producción del Model 3 en la firma de autos eléctricos.

Tony Fadell, conocido como el "padre del iPod", apareció en Bloomberg TV para hablar sobre su tiempo en Apple. Durante la entrevista, reveló que habló con el ex CEO de Apple Steve Jobs en 2008 sobre cómo Apple podría abordar un proyecto de automóvil.

Pero Apple no tenía recursos suficientes para ese proyecto en ese entonces. Fadell explicó: "Tuvimos un par de caminatas, y esto fue en 2008, sobre si construyéramos un automóvil, ¿qué construiríamos? […] Estaríamos mirando qué sería un tablero, qué asiento sería, cómo ¿Lo alimentarías o lo encenderías, pero al final siempre era como Estamos tan ocupados, somos tan limitados. Ya sabes. Sería genial hacerlo, pero no podemos ".

La startup de motocicletas eléctricas Mission Motors cesó sus operaciones y culpó a Apple por apoderarse de su talento clave, según Reuters . Apple robó a seis ingenieros de la startup con sede en San Francisco, pero nunca intentó adquirir Mission Motors por completo. Según los informes, los ingenieros se especializaron en sistemas de propulsión eléctrica y algoritmos de batería para cargar y enfriar.

Según los informes, Apple pasó más de un año investigando si un proyecto de Apple Car era factible. La compañía debe haber pensado que valía la pena explorar un poco más, porque, según The Wall Street Journal , los líderes del proyecto triplicaron el llamado equipo de Apple Car a más de 600 personas. Se pensaba que Apple estaba intensificando los esfuerzos para construir un automóvil eléctrico e incluso establecer una fecha de envío prevista para 2019.

Según The Guardian , Apple tuvo una reunión con los funcionarios de conducción autónoma de California en agosto de 2015. Se pensó que esto se debió a una investigación para adquirir una base militar en desuso con muchas carreteras para pruebas de automóviles autónomos. Apple también contrató a un gerente de programa de ingeniería, algo que generalmente sucede en la empresa cuando un proyecto está listo para salir del laboratorio.

Apple estaba buscando ubicaciones para probar un automóvil autónomo, según The Guardian , que dijo que obtuvo esta información a través de una solicitud de ley de registros públicos. En uno de los correos electrónicos obtenidos a través de la solicitud, un ingeniero de Apple le pidió a GoMentum, una antigua base naval de 5,000 acres, "una comprensión del tiempo y la disponibilidad del espacio". Apple también pidió un diseño / fotos de los terrenos.

Apple reclutó a expertos en tecnología automotriz y diseño de vehículos, incluidos ingenieros de dinámica de vehículos, para trabajar en su nuevo "laboratorio de investigación de alto secreto", según The Financial Times . Luego, The Wall Street Journal afirmó que Apple contrató a Doug Betts, quien una vez se desempeñó como vicepresidente senior del Grupo Chrysler, donde era el jefe global de operaciones que lidera el servicio y la calidad del producto.

Además, Apple había contratado al exvicepresidente de ingeniería de vehículos de Tesla, Chris Porritt, quien solía ser el ingeniero jefe de Aston Martin. Apple también contrató a Paul Furgale, subdirector del Laboratorio de Sistemas Autónomos del Instituto Federal Suizo de Tecnología. Apple también estaba buscando aún más expertos con experiencia en robótica y máquinas, y Furgale supuestamente reclutaba tanto a estudiantes como a investigadores.

En otro informe de Reuters , se reveló que el fabricante de baterías para autos eléctricos A123 Systems estaba demandando a Apple por robar agresivamente a sus mejores ingenieros desde junio de 2014. Estos ingenieros aparentemente estaban ayudando a Apple a construir una división de baterías a gran escala. La revista Manger incluso informó que Apple se había reunido con BMW porque quería usar el vehículo i3 como base para su propio automóvil eléctrico.

El Financial Times se sumó al coro al informar que un equipo de empleados de Apple estaba investigando productos automotrices en un nuevo laboratorio de investigación en una ubicación ultrasecreta cerca de la sede de Apple en Cupertino. El equipo estaba dirigido por gerentes experimentados de la unidad de iPhone de Apple. El Wall Street Journal intervino en todas las especulaciones, y agregó específicamente que Apple estaba fabricando un vehículo eléctrico con nombre en código Titan.

Un empleado anónimo de Apple le dijo a Business Insider que Apple estaba trabajando en algo que "hará que Tesla corra por su dinero". Apple y Tesla también estaban tratando de reclutar empleados de alto nivel entre sí, según Bloomberg Business , aunque, en ese momento, Tesla estaba ganando la batalla, al captar al menos a 150 ex empleados de Apple. Musk también se jactaba públicamente de ello.

Escrito por Maggie Tillman y Dan Grabham.