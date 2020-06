Echo Auto de Amazon finalmente llega al Reino Unido

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Echo Auto de Amazon ahora está disponible oficialmente en el Reino Unido e Irlanda. Al igual que con cualquier otro dispositivo Echo, trae a Alexa a la fiesta, pero usa el audio Bluetooth de su automóvil como el altavoz. También puede enchufarlo a través de un conector de audio de 3.5 mm si eso funciona mejor para usted.

En cuanto a los datos, el dispositivo usa su teléfono para la conectividad (por lo que necesitará un plan de datos decente). Al igual que con todos los demás dispositivos Echo, hay un botón para silenciar los micrófonos.

Creemos que el dispositivo será más útil para los padres acosados que intentan entretener a los niños o trabajadores que a menudo conducen entre ubicaciones: puede ser productivo con el correo electrónico, el calendario y las tareas cuando está en movimiento, pero Echo Auto tiene algunas desventajas claras: usted no siempre tiene su sistema en el automóvil en modo Bluetooth, aunque hemos escuchado que Alexa no siempre es tan sensible a la ubicación precisa, pero puede captar estaciones de radio locales dependiendo de la ubicación.

Amazon anunció que Echo Auto saldría de las costas de los EE. UU. Y vendría a otro lugar en el CES en enero, pero aun así, ha tardado mucho en llegar: estuvo disponible por primera vez como un producto solo para invitados en los EE. UU. En 2018.

Sin embargo, ha sido un camino complejo para la compatibilidad con la mayor cantidad posible de sistemas en el automóvil debido a los diferentes sistemas Bluetooth involucrados.

Amazon también tuvo que probar la matriz de ocho micrófonos con cientos de automóviles para asegurarse de que pudiera hablar con Alexa sobre música, ruido de la carretera y ruido como el aire acondicionado. Cuando lo configura, calibra el retraso en el Bluetooth de su automóvil con el dispositivo.

Cuando hablamos con la jefa de dispositivos de Amazon, Miriam Daniel, en enero , dijo que las pilas de Bluetooth introducen retrasos en la transmisión de las respuestas y la música de Alexa a los altavoces de su automóvil. "Puede que haga una pregunta y tenga que esperar debido a la pila de Bluetooth, no porque Alexa no esté funcionando", dice Daniel. "Así que tenemos que solucionar todo eso".

El dispositivo funciona con la toma de corriente de 12 V de su vehículo o el puerto USB integrado.

Como era de esperar, puede hacer todo lo que normalmente haría con Alexa, por lo que puede configurar recordatorios, consultar su calendario, escuchar música o las últimas noticias o acceder a Alexa Skills. Naturalmente, el beneficio de usar la voz es que puedes mantener tus ojos en el camino.