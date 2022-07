Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La Fórmula 1 está tomando medidas para reducir su huella de carbono a cero para 2030, a través de muchas iniciativas dentro y fuera de la pista, pero eso podría ser sólo el comienzo de su viaje de sostenibilidad. Algún día podría ser totalmente eléctrica.

Esa es la opinión del piloto de F1 Alex Albon, que cree que no es un "si" sino un "cuándo".

Pocket-lint se reunió con el piloto de Williams en Silverstone en la víspera del Gran Premio de Gran Bretaña para una charla que estará disponible en su totalidad en un próximo episodio del Podcast de Pocket-lint. Nos dijo que el cambio a los coches eléctricos es inevitable para el deporte: "Tiene que ser así", dijo.

"Creo que la relación entre cómo era la Fórmula 1 antes, con los V8 y V10, quemando combustible cada fin de semana, y ahora, hemos cruzado el puente [un poco] con los híbridos que tenemos. Así que, al igual que los coches de carretera que se ven hoy en día, se llevará a la electricidad completa. Va a suceder.

"Creo que el reto es cómo mantener la atmósfera y el dramatismo de un coche de Fórmula 1".

Albon también nos explicó que es un piloto más tradicional en lo que se refiere a la tecnología dentro de su actual coche de F1: "No quiero sonar antitecnológico, pero hay un elemento del que dependemos y algunas partes que no estaría en contra de no tener", bromeó, sin embargo, está feliz de adoptar dispositivos y juegos fuera del deporte.

Por ejemplo, al igual que su compañero de Williams, Nicholas Latifi, hace un buen uso del equipo de audio fabricado por el patrocinador del equipo , Bang & Olufsen, para ayudarle a prepararse para las carreras, para bloquear el bullicio de los días de carrera, especialmente en los circuitos no europeos, donde no tiene una habitación en un motorhome para encerrarse.

Para ello, los auriculares con cancelación de ruido son un regalo de Dios: "Los auriculares con cancelación de ruido son esenciales para mí cuando hay mucha gente. Tenemos mucha gente alrededor", revela.

"Con la unidad de hospitalidad europea, tengo mi propia sala de conducción. Está bien. Está cerrada. Tengo los altavoces encendidos y eso es todo. En cambio, cuando vamos a carreras fuera de Europa, los circuitos nos proporcionan estos contenedores. Eso se convierte en un caos y realmente necesitas tiempo a solas. Al menos, con los auriculares con cancelación de ruido, puedes alejarte de eso y concentrarte en lo que sea".

No es de extrañar que, a pesar de ser un jugador, a Albon no le gusten mucho los juegos de F1 en su tiempo libre: "La mayoría de los juegos a los que juego no son de carreras", dijo.

"Me gusta jugar a todo tipo de cosas. Ahora mismo me gusta Valorant".

Podrás escuchar nuestra entrevista completa con Alex Albon en un próximo episodio del Podcast de Pocket-lint.

Este fin de semana correrá para Williams en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone con un coche mejorado. Bang & Olufsen inició su colaboración con la escudería a principios de este año.

Escrito por Rik Henderson.