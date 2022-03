Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Durante mucho tiempo ha sido el caso de que no puede sostener y usar un teléfono móvil mientras conduce en el Reino Unido, por su seguridad, la de otros usuarios de la carretera y los peatones.

Sin embargo, dado que la ley es la bestia compleja que es, hubo una laguna que anuló algunos casos: en 2019, un conductor apeló un caso , después de registrar un accidente con su dispositivo móvil, y ganó porque no estaba usando explícitamente es para la comunicación.

Esa laguna ahora se ha cerrado, y el 25 de marzo de 2022 finalmente se cambió la ley y se aclaró.

Para mayor claridad, el sitio web actualizado del gobierno del Reino Unido establece: "Es ilegal sostener y usar un teléfono, navegador satelital, tableta o cualquier dispositivo que pueda enviar o recibir datos, mientras conduce o monta una motocicleta. Esto significa que no debe usar un dispositivo en su mano por cualquier motivo, ya sea en línea o fuera de línea.

"La ley aún se aplica a usted si está: detenido en los semáforos, haciendo cola en el tráfico, supervisando a un conductor principiante, conduciendo un automóvil que apaga el motor cuando deja de moverse, sosteniendo y usando un dispositivo que está fuera de línea o en modo avión ."

El mensaje es claro: no puedes usar tu teléfono o dispositivo móvil mientras conduces. La sanción es de hasta 6 puntos y una multa de £ 200 si infringe estas reglas. Si es un conductor nuevo (es decir, pasó dentro de dos años) puede perder su licencia.

Sin embargo, puede usar un dispositivo manos libres, para aceptar una llamada, por ejemplo, pero no puede sostener dicho dispositivo en ningún momento, ni siquiera para aceptar una llamada.

Sin embargo, si su dispositivo está montado, por ejemplo, desde un soporte para el parabrisas, un soporte para el salpicadero o una alfombrilla, podrá negociar con la interfaz de forma sensata, de forma similar a como lo haría con un sistema integrado en el coche (como cuando utilizando Android Auto o Apple CarPlay).

Tenga en cuenta, sin embargo, que un dispositivo montado "no debe bloquear su vista de la carretera y el tráfico", de lo contrario, es una infracción independiente, incluso si no está utilizando el dispositivo, lo que podría generar 3 puntos de penalización.

La ley se aplica si tiene el control de un vehículo, por lo tanto, si está estacionado de manera segura, puede manejar su dispositivo móvil. Usar una aplicación para estacionar un vehículo de forma remota también está bien.

Se ha otorgado una excepción específica para el uso de pagos móviles, como en un autoservicio: pero la ley estipula que el vehículo "no se está moviendo".

Si "necesita llamar al 999 o al 112 en caso de emergencia y no es seguro o práctico detenerse", esto también está permitido.

No hace falta decirlo realmente: no use su dispositivo móvil mientras conduce, es ilegal en el Reino Unido con el fin de aumentar la seguridad para todos.

Escrito por Mike Lowe.