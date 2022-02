Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¡Gran Scott! ¿Se está trabajando en un DeLorean totalmente eléctrico?

Ese parecería ser el caso, basado en un Tweet de la compañía, completo con un adelanto de la silueta del automóvil (como se muestra en la imagen) junto con el hashtag "#DeloreanEVolved", siendo el "EV" en mayúscula el obsequio clave.

Cuando se trata de autos clásicos, el DeLorean tiene seguidores casi de culto, en gran parte debido al DMC-12 que aparece en la serie de películas Back to the Future .

Pero DMC, que es DeLorean Motor Company (no Disco Mix Club, Devastating Mic Controller, ni Deep and Meaningful Conversation), no fue originalmente una compañía automovilística exitosa, colapsando solo un par de años después de su ciclo de producción de principios de la década de 1980.

Sin embargo, en 1995 se adquirió la empresa y se aseguró la propiedad intelectual del nombre de DeLorean Motor Company. Desde entonces, ha estado reemplazando piezas para la pequeña cantidad de vehículos DeLorean que aún existen (se cree que solo se fabricaron 9000; los modelos restantes pueden costar entre $ 20,000 y $ 60,000 hoy, dependiendo de la condición).

Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro. En los Estados Unidos, se otorgó el sello de aprobación a una ley en enero de 2021 que permite producir réplicas de vehículos en bajo volumen. Es algo que DMC, con sede en Humble, Texas, ha estado esperando durante años y, potencialmente, podría ser la razón detrás de este DeLorean eléctrico.

Sin embargo, nuestro pensamiento inicial es que DeLorean no va a reaparecer como un vehículo completamente nuevo. No, a menos que cuente con el respaldo de una empresa automotriz importante y bien establecida, porque es simplemente una operación muy costosa y compleja dadas las regulaciones actuales. Estamos especulando completamente aquí, pero la Gigafactory de Tesla también está en Texas. Ahora, ¿no sería eso un vínculo para hacer que se muevan las lenguas y el tipo de colaboración loca que Elon Musk estaría dispuesto a hacer?

En este momento, DMC no está revelando mucho, excepto por un vistazo de la silueta de las puertas de ala de gaviota de aspecto clásico, creando un molde en forma de V de frente, como se revela en ese Tweet tan importante. Sin embargo, debemos decir que esas puertas no siguen exactamente la misma forma del automóvil original, mientras que la silueta en 'V' en el frente también es un nuevo punto de diferencia.

¿Cuándo podremos ver más? Bueno, el rumor es para este año, y puedes registrarte en el sitio oficial de DeLorean.com para obtener más información. Esperamos que haya una fecha de revelación del 15 de octubre, solo para mantener a todos los fanáticos de Regreso al futuro más felices.

Ya sea que todos podamos echar un vistazo al pasado actualizado o algo completamente más radical, tendremos que esperar y ver. Sin embargo, estamos seguros de que irá mucho más rápido que 88 mph …

Escrito por Mike Lowe.