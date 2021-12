Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - GM ha lanzado un teaser para un próximo vehículo eléctrico . Hizo una versión eléctrica de la camioneta GMC Sierra Denali de tamaño completo.

General Motors aún no ha anunciado cuándo presentará la camioneta a batería, pero probablemente será después de que la Chevrolet Silverado EV debute en CES 2022 el 5 de enero. Mientras tanto, les está dando a los fanáticos algo para masticar: una imagen teaser que muestra la nariz cuadrada, completa con iluminación en forma de L y una gran insignia brillante de GMC encima de una rejilla enorme. También lanzó un video teaser para resaltar las capacidades de iluminación.

No se sabe mucho más en este momento. GM ha dicho que funcionará con la plataforma de baterías de vehículos eléctricos Ultium y se ensamblará en la Factory Zero de GM en Detroit y Hamtramck, Michigan. Probablemente no entre en producción hasta principios de 2023, como el Chevy Silverado EV.

La Sierra es una de las camionetas más populares de GMC. También es uno de los camiones más grandes del fabricante de automóviles. Competirá con las otras camionetas pickup eléctricas que llegarán al mercado de vehículos eléctricos, como la F-150 Lightning , Tesla Cybertruck y Rivian R1T.

