Entrevista a Charley Boorman: "La ansiedad por la autonomía de los vehículos eléctricos no es nueva"

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Para la última serie de Long Way Up en Apple TV + , Charley Boorman y Ewan McGregor optaron por emprender su viaje más agotador hasta el momento en Harley-Davidson totalmente eléctricas. Presentó un desafío, considerando que una infraestructura de carga rápida está casi ausente en América del Sur y Central.

Sin embargo, aprendieron mucho sobre el futuro del transporte eléctrico mientras viajaban y que a menudo las mayores barreras están en la mente. En declaraciones al Podcast Pocket-lint , Boorman explicó que la ansiedad por la distancia es apenas algo nuevo y algo que todos hemos superado en el pasado: "La gente tiene miedo al cambio, ¿verdad? automóvil, la gente estaba absolutamente aterrorizada de que usted saliera de su casa con el tanque lleno de gasolina, condujera a cualquier ciudad y luego no estaba seguro de si podría comprar combustible en esa ciudad. Y, el único lugar donde podía comprar El combustible estaba en una farmacia, si es que lo tenían. Así que este rango de ansiedad no es algo nuevo ", explicó.

Al comenzar, Boorman y McGregor tenían preocupaciones similares: "Teníamos el mismo miedo. Quiero decir, Ewan y yo estábamos en estas bicicletas que básicamente fueron construidas para nosotros. Eran únicas. Y, el día que nos fuimos, nos dimos cuenta de que nunca antes habíamos cargado las bicicletas correctamente. Luego nos bajamos para atravesar Sudamérica y, ya sabes, 13 países y 30.000 millas ".

Sin embargo, a diferencia de los inicios de la era de la gasolina, la electricidad prevalece más: "La mayor parte del mundo tiene algún tipo de electricidad. Por lo tanto, no es tan difícil conseguir una carga. Cuando estábamos en la Patagonia y en lugares extremadamente remotos. se volvió difícil. Pero no hubo una sola persona que dijera: Oh, no, no puedes cobrar aquí. La gente estaba absolutamente encantada ", agregó.

En cuanto a los planes futuros de vehículos eléctricos, Boorman cree que este es el comienzo de un panorama de carga rápida: "La aceleración de lo que vamos a conseguir a continuación en los próximos tres o cuatro años va a ser una locura", dijo.

Puede escuchar mucho más de nuestra entrevista de Charley Boorman, además de comentarios adicionales sobre un futuro electrificado del jefe de marketing de GoWithFlow, Tomas Edwards, en el episodio 131 de Pocket-lint Podcast disponible a partir del viernes 26 de noviembre de 2021.