Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La feria IAA Mobility se mudó a casa para 2021, ahora se realiza en Munich, Alemania, donde se revelaron varios vehículos eléctricos (EV) y concept cars futuros en la feria.

Así es: un evento real en persona con autos reales para ver en el piso de exhibición. Bueno, pisos en plural: el espectáculo se extiende por Munich, y muchos fabricantes aún optan por revelaciones digitales en lugar de priorizar primero las presentaciones en el metal.

Es posible que IAA 2021 no haya sido un escaparate tan grande como algunos años del pasado en Frankfurt, pero como revela nuestra lista de lo mejor a continuación, los fabricantes de automóviles se están volcando en la normalidad de los vehículos eléctricos, al tiempo que incursionan en algunos conceptos más.

Concepto circular BMW i Vision

Su nombre Circular es más que un guiño al mensaje del que trata este automóvil: economía circular. Aparentemente, el 100 por ciento de sus materiales son de fuentes recicladas.

Para mirarlo, podría pensar en este concepto de i Vision como una especie de versión reinventada del BMW i3. El Circular es más grande que ese EV ahora descontinuado, por supuesto, con una configuración de cuatro asientos.

Esta visión de un futuro completamente eléctrico está programada para el año 2040, aparentemente, por lo que no hay posibilidad de ver esto en las carreteras en el corto plazo.

Concepto de Polestar Precept

El concepto de Precept de Polestar debía aparecer en Ginebra 2020, pero después de que se canceló ese programa, solo se mostró un puñado de veces.

En IAA, en el stand de Polestar en el centro de Múnich, lejos de las salas Messe que se encuentran al este de la ciudad, el automóvil ocupa un lugar de honor.

Aunque es un concepto, este es un vistazo de la visión de futuro de Polestar: de gama alta, elegante, totalmente eléctrico, con la sustentabilidad en mente, es el tipo de automóvil que le dará al Audi e-tron GT una carrera por su dinero en el futuro.

Concepto inteligente 1

Smart realmente ha presionado el botón de reinicio con su Concept # 1, una visión mucho más grande y más brillante de sus primeros autos urbanos típicos, lo cual no es una sorpresa, ya que ahora es propiedad de Geely, y Mercedes continúa a cargo del diseño.

Los fundamentos del Smart son los del Merc EQA, pero su estética visual no es la misma: el interior, que gotea oro rosa en casi todos los acentos, ciertamente está diseñado para atraparte.

Es un replanteamiento sorprendente para la marca: y probablemente uno necesario, dado que sus ventas internacionales se han desplomado en los últimos años.

Sin embargo, se espera que llegue una versión de carretera (con varios ajustes, sin duda) a partir de 2023, por lo que no es tan Concept como su nombre indica.

Concepto Audi Grandsphere

Audi sigue basándose en su lenguaje de diseño a diferencia de sus rivales alemanes, con una evolución de estilo más sutil que la de BMW.

El concepto Audi Grandsphere, que es efectivamente una burla de un futuro A8 totalmente eléctrico, es una berlina de lujo con mucho espacio interior. Ideal para pasear por clientes de alto nivel.

Atrévete a decirlo, hay un aire de Aston Martin en el concepto de Grandsphere. Cuál es el mayor de los cumplidos, de verdad.

Espere que los próximos años muestren la evolución de este concepto hacia un A8 que canta y baila. ¿Quizás para 2025? Aunque todavía no hay nada escrito en piedra.

Concepto Mercedes EQG

Uno de nuestros favoritos del programa, el EQG toma la clásica camioneta Clase G y la entrega en un estilo totalmente eléctrico. Es un concept car, pero solo por un pelo, ya que esperamos que el EQG de producción final sea muy similar.

Hablando visualmente, la Clase G electrificada conserva el aspecto alto y robusto, pero sin un motor de combustión debajo del capó, se ha ido con una parte delantera completamente más delicada: la parrilla iluminada y los faros redondeados con forma de robot cortan una figura distintiva.

Renault Megane E-Tech

Si hay un automóvil del programa para representar la homogeneización de los vehículos eléctricos, es el Megane E-Tech.

El totalmente eléctrico de Renault aparentemente elige todo lo bueno y lo bueno del mundo de los vehículos eléctricos en este momento: hay un estilo SUV y tecnología a bordo que, con Google integrado, es muy similar a lo que encontrará en un Polestar 2.

Sin embargo, no es uno para recorridos especialmente de larga distancia, con opciones de paquete de batería de 40kWh o 60kWh que brindan 186 millas y 292 millas respectivamente (cifras de WLTP).

Sin embargo, ideal como vehículo de transporte urbano o de cercanías, y con precios competitivos probablemente (TBC), esta podría ser una opción popular cuando esté a la venta en 2022.

VW ID.5 GTX

La pintura del arco iris está ahí para semi disfrazar la verdadera forma del ID5, aunque un vistazo rápido a su alrededor revela una línea de techo caída, lo que le da a este modelo totalmente eléctrico una postura más deportiva que el ID4 actual, en lo que Volkswagen llama su "SUV Coupé".

El ID5 será el vehículo eléctrico más centrado en el rendimiento en la gama ID, y aunque aún no se ha revelado ninguna especificación final, se dice que es bueno para más de 300 millas de alcance. Parece que una combinación deseable de rendimiento y practicidad está en juego aquí.

Mercedes EQE

La primera revelación del EQE muestra la Clase E totalmente eléctrica, que se encuentra por debajo del EQS en el rango de Merc, ofreciendo una berlina un poco más corta, más compacta y elegante.

También hay muchos detalles sobre este, ya que su fecha de producción de mediados de 2022 lo verá en la carretera para 2023.

Vendrá con una batería de 91kWhr y un motor montado en la parte trasera de 215kW, que entregará 288bhp, que se dice que es bueno para 410 millas (cifra WLTP). También habrá una versión de tracción total 4Matic.

Concepto Cupra UrbanRebel

Este pequeño corredor salvaje es una visión de una escotilla caliente totalmente eléctrica. Asientos de carreras y cinturones de arnés a cuestas, ruedas extravagantes y un estilo de apariencia agitada que no se parece a nada que hayamos visto en cualquier vehículo eléctrico anterior.

Con el futuro acelerando hacia el eléctrico, este encaja en una brecha que ningún otro ha mirado todavía. También es rápido, con un tiempo de 0 a 100 km / h en 3,2 segundos gracias a su motor con capacidad para 335 CV.

Solo un concepto en esta etapa, el UrbanRebel es una vista previa de un automóvil de producción que está programado para las carreteras en 2025.

Mini Vision Urbanaut

Lockdowns en 2020 impidió que el concepto Vision Urbanaut de Mini se mostrara en su totalidad cuando se anunció en noviembre pasado.

IAA 2021 fue la plataforma perfecta para deslizar el concepto de sala de conducción de la era espacial, así lo llamamos a primera vista, en el escenario de BMW, escondido fuera del alcance, pero mostrando el concepto de apartamento sin conductor de una manera más creíble. camino.

Ciertamente es un cambio de ritmo para los típicos autos tipo kart de Mini, pero de todos modos es un poco refrescante y divertido.

BMW iX5 hidrógeno

El detalle crítico aquí es la parte Hidrógeno del nombre del iX5. Este es un FCEV, que es un vehículo eléctrico de celda de combustible, que nunca verá un enchufe como un EV propiamente dicho, ya que en su lugar usa combustible de hidrógeno.

El hidrógeno está respaldado por varios fabricantes, por ejemplo, el Mirai de segunda generación de Toyota salió a la venta en el Reino Unido a principios de este año, pero la infraestructura es restrictiva en la actualidad.

Dicho esto, dada la inversión, creemos que los FCEV son una solución más lógica que los vehículos eléctricos enchufables. Así que es genial ver que BMW sigue apostando por esta opción.

Hyundai Robotaxi

Sí, es un Ioniq 5. Excepto que no lo es: saluda al Robotaxi de Hyundai, un vehículo autónomo de nivel cuatro que está diseñado para no tener conductor.

Hyundai dice que está celebrando sus aspiraciones sin conductor al "mostrar nuestro conjunto de sensores de manera prominente", como se puede ver en la luz azul en la parte superior del automóvil, y varios sensores resaltados y proyectados a los lados y la parte trasera.

Varias leyes significarán que el Robotaxi podría no estar en muchas carreteras tan pronto como Hyundai quiera, pero como otro impulso más hacia un futuro automatizado, es divertido ver la toma de otro fabricante de automóviles en el mercado.

Prototipo Renault 5 EV

Ok, así que no es nueva nueva, pero ¿cómo podría no incluir el prototipo EV Renault 5 en esta ronda de seguimiento? Tiene un aspecto que hará que cualquier treintañero se ponga nostálgico y vertiginoso.

Sospechamos que también será un gran éxito: solo necesitas mirar a los rivales, como el Honda e, para ver que hay un aprecio cada vez mayor por los vehículos eléctricos de ciudad con un gran enfoque en el estilo y la tecnología distintivos.

Creemos que es una súper adaptación de un estilo clásico, actualizado de una manera muy refrescante.

Mercedes EQB

Es posible que la EQB no tenga la bofetada visual del concepto EQG, como se muestra más arriba en la página, pero Mercedes mostró que estaba en IAA 2021 para ganar en términos de volumen: ninguna otra compañía mostró tantos vehículos eléctricos nuevos puros.

El EQB es un SUV compacto que incluso puede equipar con una tercera fila de asientos, por lo que es ideal para familias aspirantes que buscan la opción totalmente eléctrica y un amplio espacio (¡aunque la tercera fila no será especialmente espaciosa!).

Se lanzará inicialmente con una batería de 67kWhr, por lo que no es la más espaciosa que existe, pero se espera una versión de largo alcance en el futuro si los viajes largos (y una billetera más profunda) son un requisito.

Volkswagen ID Life

Hemos dejado este para el final porque, bueno, Volkswagen decidió sellar su stand en el Messe el martes y, por lo tanto, nuestra fotografía distante y oscurecida por la cuerda no es la más reveladora.

Dicho esto, el VW ID Life, como se llama actualmente en esta forma conceptual, es un automóvil realmente importante para la marca alemana: se transformará en el ID2 (o quizás ID1) en la gama totalmente eléctrica en el futuro, actuando como el SUV crossover más pequeño que sustenta las opciones ID3, ID4 e ID5 entrantes más grandes.

Sin embargo, la estatura más pequeña y (poco probable que llegue a la línea de producción) los faros digitales le dan un sentido real de distinción, como algo bastante separado del diseño de la línea del techo, que de otro modo sería más `` inclinado que verá en la gama ID.

Cuán diferente será en su lanzamiento esperado en 2025, sin embargo, tendremos que esperar y ver ...