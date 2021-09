Cupra UrbanRebel Concept da vibraciones de carreras callejeras al futuro automóvil eléctrico

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Cupra ha presentado un nuevo concept car, el UrbanRebel. Es un coche eléctrico puro, y se dice que este concepto da "una idea del futuro lenguaje de diseño del vehículo eléctrico urbano".

Cupra ya tiene un automóvil eléctrico en las alas, el Cupra Born , que es la versión de la marca Cupra del Seat el-Born.

Puede ver algunos de los Born in the UrbanRebel, lo cual no es sorprendente, porque Cupra dice que este modelo se basa en la plataforma VW MEB, como es probable que muchos autos lo estén en los próximos años.

Es poco probable que el último auto de carretera tenga este tipo de vibraciones Fast and Furious , pero el objetivo de Cupra aquí es generar un poco de entusiasmo en torno a la idea de una escotilla eléctrica.

Los mejores coches eléctricos 2021: los mejores vehículos a batería disponibles en las carreteras del Reino Unido Por Chris Hall · 1 Septiembre 2021

Todos sabemos que los coches eléctricos pueden ofrecer un ritmo vertiginoso, y Cupra dice aquí que el UrbanRebel ofrece una potencia continua de 250 kW y un pico de 320 kW, que ofrecerá un tiempo de 0 a 100 km / h en 3,2 segundos.

En términos de escotilla caliente, eso es realmente atractivo; si Cupra fuera a vender un modelo que ofreciera ese tipo de descarga de potencia, todo en nombre de la velocidad, realmente cambiaría las cosas.

Cupra dice que lanzará su vehículo eléctrico urbano en 2025 y parte de nosotros espera que algo de este concepto sobreviva, pero no se puede tener este tipo de estilo sin ofrecer una velocidad ridícula también.

Nos dirigimos rápidamente hacia un lugar donde hay una cantidad de modelos con especificaciones similares con un rendimiento similar (tanto en el grupo VW como en el grupo Stellantis) y nos encantaría ver a Cupra desempeñar su papel como disruptor.

Aquí está la esperanza.