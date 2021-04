Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La carga de vehículos eléctricos en casa será cada vez más relevante a medida que pasemos de llenar los autos en la gasolinera local a cargarlos con electricidad.

Hay varias soluciones de carga de vehículos eléctricos disponibles para el hogar, que incluyen simplemente enchufar su automóvil a una toma de corriente como si fuera solo un dispositivo más.

Si bien es factible, es muy lento. Eso podría estar bien si no usa su automóvil todo el tiempo, pero para muchos, asegurarse de que su automóvil no demore días en cargarse se convierte en una necesidad.

Una empresa, Andersen EV , espera que su enfoque gane el favor de una audiencia consciente del diseño, feliz de pagar por paneles de madera y una gama de colores en una caja de plástico en la pared exterior de su hogar.

Hemos estado viviendo con el sistema de carga Andersen A2 para averiguar si esas aspiraciones se pueden lograr.

La mayor diferencia con lo que está disponible en otras partes del mercado es que esto no parece una caja de carga en absoluto.

Disponible en una gama de colores y materiales, incluida la madera, el cargador Andersen A2 es una caja rectangular impermeable que mide 348 mm de ancho x 494 mm de alto x 156 mm de profundidad. Oculta todos los componentes electrónicos y el cable de carga, lo que lo convierte en una adición elegante y delgada a su hogar.

Cuando se trata de colores, hay ocho colores de panel frontal de metal diferentes para elegir y se pueden mezclar y combinar con el cuerpo de la unidad para una variedad de combinaciones. Los colores son apagados y consisten en verdes, azules y grises "adultos". Aquí no hay colores de Smarties por los que un extrovertido moriría.

Si las combinaciones de colores del metal no son adecuadas, una actualización proporcionará un acabado de madera en el panel frontal.

Una vez más, todo tiene un aspecto serio como French Walnut, pero ciertamente se verá la parte en contra de esa casa moderna o tradicional en la que vive, y debido a que el cable está oculto, realmente no podría decir que es algo más que una caja en su pared. .

Al abrir la gran tapa magnética en la parte superior de la caja, se muestra el conector y el cable de carga de 7kW, el máximo que puede obtener para la carga en el hogar para la mayoría de las personas, aunque también hay una versión de 22kW para aquellos con energía trifásica.

Hay dos longitudes de cable, 5,5 my 8,5 m, por lo que es de esperar que pueda alcanzar la toma de carga de su automóvil independientemente de cómo se estacione. En lugar de un sistema de retroceso con el que luchar, el cable se enrolla manualmente alrededor de la caja en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj, escondido detrás de cepillos que eliminan la suciedad cada vez que lo guardas.

El sistema ha sido diseñado para que no necesite desenrollar completamente el cable. Útil si solo ha estacionado a un metro de distancia.

Cuando nos encontramos por primera vez con cargadores para vehículos eléctricos, la recomendación era no tener un cable conectado en caso de que cambiaran los estándares. Pero las cosas ahora están mucho más estabilizadas en ese frente, por lo que eso no es realmente un problema. Viene con un conector tipo 2.

El Andersen A2 se conecta a su red inalámbrica y tiene una aplicación de teléfono inteligente que lo acompaña. No es que necesite usarlo después de la instalación inicial, a menos que quiera jugar con los informes o el uso.

La caja carece de botones visibles y tiene tres luces en el frente para darte una idea de lo que está sucediendo. Sin embargo, en su mayor parte, controlará la carga a través de su automóvil eléctrico.

Si solo desea cargar y terminar con eso, entonces el Andersen A2 le permite hacer precisamente eso, pero hay algunas cosas inteligentes que vale la pena analizar si desea obtener más del sistema.

Puede bloquear el cargador de forma remota a través de la aplicación, por ejemplo, si le preocupa que un vecino le robe la electricidad mientras está fuera.

Cuando se trata de cargar, también hay algunas buenas opciones que le brindarán formas de ahorrar dinero. Varias compañías eléctricas en el Reino Unido, como Octopus Energy, por ejemplo, ofrecen una tarifa de carga eléctrica por un número determinado de horas durante la noche, lo que le permite beneficiarse de tarifas más bajas.

El Andersen A2 le permite programar cuándo el cargador comenzará y finalizará la carga para aprovechar eso, y aunque el cable todavía está conectado físicamente a su automóvil, no consumirá energía fuera de los tiempos que ha establecido. Muchos coches también ofrecen este tipo de control, pero al menos aquí tienes la opción de gestionarlo como quieras.

El cargador EV también le permite monitorear su carga para que pueda ver los costos a través de la aplicación, útil si está tratando de controlar esas facturas (por menos de £ 5 por cargo para un Tesla Model 3 de largo alcance es más probable por curiosidad que por necesidad).

Para aquellos que quieran ir más allá, el Andersen A2 también solo permite el equilibrio de energía entre los dispositivos que consumen mucha energía en el hogar y su automóvil. Eso es algo que se recomienda pero no es esencial y, en última instancia, significa que no se encontrará en una situación en la que no haya suficiente energía para ofrecer una carga rápida decente. Aquellos interesados en desconectarse de la red también pueden optar por la opción de carga solar, con Andersen ofreciendo el hardware para conectarse a su sistema solar.

La aplicación es básica, pero realmente no necesita hacer más de lo que hace.

El Andersen A2 no es el cargador de vehículos eléctricos más barato del mercado con mucho, pero es el más elegante con el que nos hemos encontrado hasta ahora, y para muchos, especialmente aquellos que están preocupados por la estética del diseño, esto seguramente lo hará. encajar muy bien.

