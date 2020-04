Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Si está pensando en cambiar a un automóvil eléctrico , no está solo. Aunque los motores de combustión todavía representan la mayoría del mercado, los vehículos eléctricos han estado creciendo en ventas y disponibilidad durante el año pasado.

Hay mucho que considerar, pero tal vez no sea un desafío tan grande como podría pensar.

Comencemos aquí. El hecho de que un automóvil eléctrico no tenga motor no significa que sea extraño. De hecho, incluso si ha disfrutado conducir en el pasado, no hay razón para que no disfrute conducir un automóvil eléctrico, no son raros de ninguna manera.

Todo lo contrario, de hecho. Los autos eléctricos son realmente muy agradables de conducir. Algunos son decididamente futuristas en su enfoque, pero algunos son completamente convencionales. Si se mete en el Mini Electric o el Audi e-tron, la versión de combustión tiene muy poca diferencia en términos de calidad, características o especificaciones.

Algunos autos eléctricos son futuristas, como el Tesla Model X, pero ahora hay una amplia gama de autos eléctricos para satisfacer todas las necesidades y todos manejan en vivo cualquier otra automática, pero sin turbo retraso y mucho menos ruido.

El alcance percibido es el inconveniente más comúnmente citado de los autos eléctricos. No se puede evitar que incluso el automóvil de gasolina más básico tenga un alcance mayor que la mayoría de los automóviles eléctricos. Sin embargo, cuando se trata del alcance, no debes dejar que eso te detenga.

Piense en los últimos 6 meses de uso de su automóvil. ¿Cuántas veces hiciste más de 200 millas en un día? A menos que esté haciendo muchas millas en la autopista, su manejo diario o incluso semanal probablemente esté dentro del alcance de la mayoría de los autos eléctricos.

Eso es lo importante que debe averiguar: ¿cuánto rango necesita para su conducción regular, en lugar de cuánto rango necesitaría para cubrir ese viaje que realiza cada año para ir de vacaciones?

No se puede evitar conducir durante 4 horas, detenerse para recargar durante 5 minutos y repetir el proceso no puede ser igualado en un automóvil eléctrico. Pero, ¿con qué frecuencia haces eso?

Para aquellos que desean un mayor alcance y una carga más rápida, entonces Tesla es probablemente la respuesta, y el Tesla Model 3 está demostrando ser popular por esta misma razón. El rendimiento es muy bueno y el precio no es demasiado caro.

Entonces, para el quid: la carga es para un automóvil eléctrico como el reabastecimiento de combustible es para un automóvil de combustión. Para muchos propietarios de automóviles eléctricos, la carga se realiza en casa. Todos los autos eléctricos se cargarán con una toma de corriente estándar, pero dependiendo del tamaño de la batería, eso puede llevar mucho tiempo. Los autos más pequeños, como el Mini Electric o el Honda e , se cargarán durante la noche desde un enchufe estándar.

La solución más común para la carga doméstica es tener un wallbox instalado. Esto puede costar alrededor de £ 500 dependiendo de lo que elija, pero a menudo hay subvenciones disponibles para reducir los costos u ofertas de fabricantes de automóviles para ayudar a endulzar el trato cuando compra el automóvil. Para la mayoría de las personas, se puede instalar un cargador de 7kW que carga su automóvil 3 veces más rápido que un enchufe normal.

Sí, hay un desembolso inicial para tener un wallbox instalado, pero luego podrá cargar desde su unidad, sin tener que ir a ningún lado. Ocurre de la noche a la mañana y los costos son mínimos en comparación con la gasolina o el diesel convencionales. Eso podría significar que está gastando libras para recargar su automóvil, en lugar de diez veces esa cantidad en una estación de combustible.

Lo mejor es que una vez que tenga una caja de pared, funcionará con cualquier automóvil eléctrico, por lo que si vienen amigos para el fin de semana, también pueden cargarse. También significa que a menudo te vas de casa con una carga completa, en lugar de un tanque medio vacío.

Si no puede cargar en casa porque no tiene ningún lugar fuera del camino para estacionar el automóvil, entonces la carga pública es el camino a seguir. Nuevamente, esto no es una barrera para la propiedad de un automóvil eléctrico, es solo algo a considerar.

Sí, si estaciona en la calle y no puede cargar en casa, entonces debe pensar un poco más cuidadosamente sobre cuándo y cómo cargará su automóvil. Algunas ubicaciones están invirtiendo en soluciones de carga en la calle, aunque estas son bastante raras en este momento. Si conduce al trabajo, un número creciente de empleadores está instalando puntos de carga eléctrica, y eso podría resolver su problema.

Alternativamente, hay muchas opciones de carga pública, pero comenzarán a costarle más que un wallbox. Es posible que encuentre supermercados que ofrecen carga gratuita, aunque a menudo estos son cargadores más lentos y solo útiles si está comprando por algún tiempo.

Los mejores cargadores públicos son los cargadores rápidos. Estos vienen en varias formas con velocidades crecientes. Hay cargadores de 50kW que aparecen en aparcamientos, restaurantes, hoteles y, aunque le cobrarán un poco más por la electricidad, es probable que carguen su automóvil en aproximadamente 90 minutos.

También hay cargadores de más de 100kW que cargarán su automóvil en unos 45 minutos. Estos se encuentran en la mayoría de las autopistas e incluyen la red Tesla Supercharger . Si bien los propietarios de Tesla pueden usar cualquiera de los cargadores públicos, solo los propietarios de Tesla pueden usar los Superchargers, y la red Supercharger es actualmente una de las mejores redes de carga. Para aquellos con un Tesla, conducir al Supercharger local para una carga rápida completa es una alternativa viable a la carga en casa.

Ha habido algunos coches eléctricos caros. El Tesla Model S y X, Audi e-tron y Jaguar i-Pace son ejemplos de autos eléctricos que son más caros de lo que muchos pueden pagar. Pero están en el segmento premium e indudablemente lujosos.

Pero eso está cambiando lentamente con la aparición de mucha más variedad. Sí, el costo inicial es más que un equivalente de gasolina o diesel, pero los costos de funcionamiento son mucho más bajos. Al llegar al punto óptimo entre el rango y el precio, encontrará modelos como el Hyundai Kona Electric, Kia e-Niro o Kia Soul EV, todos los cuales recorrerán casi 300 millas.

El Nissan Leaf e + también se encuentra en este espacio, mientras que el Honda e, Mini Electric, Renault Zoe y otros son más asequibles, con un rango más bajo. Para aquellos que compran en un contrato de arrendamiento, es posible que pague un poco más por su automóvil, pero pagará menos para alimentarlo.

Este es probablemente uno de los puntos más discutidos en torno a los autos eléctricos: el hecho de que hay una gran batería química en él y que usa elementos de tierras raras. De hecho, la mayor parte de la huella de carbono de un automóvil eléctrico ocurre incluso antes de que llegue a su puerta.

Eso es cierto, pero no es el único lado del argumento, porque la contaminación del aire por las emisiones del tubo de escape y el polvo de los frenos es un gran problema en los centros de las ciudades y en las carreteras concurridas, y los automóviles eléctricos no tienen emisiones de los tubos de escape y usan los frenos con mucha menos frecuencia gracias a frenado regenerativo.

Los fabricantes se aseguran de que usan energía verde en la producción de automóviles y baterías, lo que significa que muchos automóviles eléctricos se producen de una manera mucho más sostenible que los automóviles de combustión en el pasado. Esto es algo sobre lo que VW está siendo bastante abierto con el lanzamiento de su automóvil eléctrico ID.3 .

También existe el argumento de que la electricidad proviene de las centrales eléctricas de carbón, por lo que solo está cambiando las emisiones a otro lugar. Sí, en algunas partes del mundo, la mayor parte de la electricidad proviene de las centrales eléctricas de carbón, pero en el Reino Unido, una gran proporción ahora proviene de fuentes renovables, y muchas redes públicas de carga utilizan fuentes ecológicas. Los propietarios de viviendas, igualmente, pueden optar por proveedores nacionales sostenibles.

Por supuesto, también existe la opción de no solo tener un automóvil eléctrico, sino también tener paneles solares y una solución de energía doméstica (generalmente hecha de baterías de automóviles eléctricos reutilizados), lo que significa que puede capturar y almacenar su propia electricidad, por lo que está totalmente apagado cuadrícula.

No hay duda de que los autos eléctricos son el cambio más grande que el mundo del motor ha visto en un siglo. Para muchos es un cambio en la forma en que miras tu auto y, hasta cierto punto, usas tu auto. Sin embargo, lo importante es no concentrarse en lo que no está obteniendo y centrarse en lo que está obteniendo.

Para algunos de nosotros, en el Reino Unido, hay una fecha límite de 2035 para el fin de los autos de combustión, pero no hay de qué preocuparse: los autos eléctricos son divertidos de conducir, están conectados y son modernos y están llenos de mucha tecnología inteligente. Si puede cargar en casa, es mucho más fácil que tener que ir a una estación de servicio, especialmente para aquellos que podrían vivir de forma remota, no solo para aquellos que viven en las ciudades.

Entonces, en lugar de obsesionarse con algo como el rango, los autos eléctricos nos dan la oportunidad de aceptar el cambio que se avecina.