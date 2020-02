Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Cuanto más orgulloso esté del automóvil que conduce, más probabilidades tendrá de querer darle un poco de protección adicional, más allá de su propio sistema de bloqueo. Las cerraduras del volante, dependiendo de a quién le pregunte, son un poco demasiado o una forma inteligente y visible de disuadir a posibles ladrones.

Sin embargo, las cerraduras también son tradicionalmente bastante de baja tecnología, simplemente bloquean la rueda en su lugar para detener la conducción del automóvil. Ahora, sin embargo, Halfords ha dado un salto adelante para el formulario. La clave está en el nombre de su nuevo bloqueo de dirección con barra en T de huellas dactilares.

La cerradura de metal tiene un lector de huellas digitales en su superficie superior que puede desbloquear la barra en T, permitiéndole usar el vehículo. Puede almacenar hasta 20 huellas digitales diferentes, lo que significa que podría tener 20 usuarios diferentes, si cada uno está contento de tener solo un dígito asignado al vehículo, o en su lugar usar 10 de las ranuras para tener todos sus propios dedos y pulgares registrados .

El bloqueo se carga mediante un puerto USB, pero Halfords no ha dicho cuánto durará entre recargas.

Por supuesto, si bien el desbloqueo con una huella digital es conveniente para el propietario, posiblemente no cambie las implicaciones de seguridad de manera drástica: un ladrón no habría tenido la llave de su cerradura de la vieja escuela y supuestamente no tendrá su dedo allí tampoco, por lo que en ambos casos entraría en juego la fuerza bruta. El tiempo dirá qué tan efectiva es la cerradura en ese sentido.

Sin embargo, si le apetece un poco de tecnología de bloqueo mejorada para su automóvil, el bloqueo de dirección con barra en T de huellas dactilares ya está disponible en Halfords y cuesta £ 59.99.