Los mejores vehículos Bond: los mejores coches, aviones y más de las películas.

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Cuando piensa en las películas y los vehículos de James Bond en la misma oración, probablemente piense inmediatamente en Aston Martin. Sin embargo, el modo de transporte elegido por Bond ha incluido muchos otros vehículos a lo largo de los años. Algunos raros y extravagantes, simplemente magníficos.

Estamos reuniendo los mejores vehículos de las películas de James Bond para que los disfrutes. Desde rápidos Aston Martins hasta monstruos de alta tecnología.

Lotus Esprit S1

El Aston Martin DB5 podría ser el más conocido e icónico de todos los autos Bond, pero el Lotus Esprit S1 es posiblemente uno de nuestros favoritos. Después de todo, ¿quién no querría un automóvil que pudiera conducir bajo el agua sin oxidarse o hundirse en las profundidades? Además, también se veía increíble.

En 2014, ese automóvil salió a la venta en una subasta de eBay por un millón de dólares .

El rayo de sol alpino

Bien, puede que no sea "el mejor", pero es el primer coche de Bond. El Sunbeam Alpine podría no haber sido el más sexy de los autos, pero tuvo algo de fuerza e incluso fue el favorito de Stirling Moss.

Este automóvil jugó un papel importante en el Dr. No de 1962 y también participó en algunas persecuciones de automóviles clásicos. Carecía de los dispositivos de otros autos Bond, pero Bond logró darle estilo.

Acrostar BD-5J

El divertido y lindo Acrostar BD-5J era un pequeño jet que apareció en la secuencia de apertura de Octopussy en 1983 y vio a Roger Moore haciendo sus payasadas habituales.

El Acrostar era un avión real y llegó en forma de construcción casera, lo que permitió a los pilotos construir el suyo propio. También fue una pequeña cosa impresionante, alcanzando una velocidad máxima de 232 mph.

Citroën 2CV

Uno de los vehículos Bond más inverosímiles, el Citroën 2CV agregó algo de hilaridad al clásico de Bond de 1981, For Your Eyes Only. Estaba maltratado, destrozado e involucrado en una clásica persecución cuesta abajo que lo vio saltar sobre un auto malo en el proceso.

Barco de cocodrilo

Bond no se trata solo de autos veloces y mujeres veloces, a veces usaba otras formas interesantes, divertidas o ingeniosas de moverse.

En Octopussy, Roger Moore utilizó este barco de un solo hombre disfrazado de cocodrilo para escabullirse. Absolutamente clásico.

Toyota 2000 GT

El Toyota 2000 GT que apareció en You Only Live Twice era una edición muy especial de un automóvil que ya solo había tenido una carrera limitada. Solo se produjeron 300 de estos coches. Fue visto como el primer superdeportivo japonés y se dijo que era muy divertido de conducir.

El que apareció en la película era una versión falsa de capota blanda del coche clásico. No se podía comprar una versión convertible de este automóvil, se hizo de esta manera solo para la película de Bond y algunos dicen que ese fue solo el caso porque Sean Connery era demasiado alto para el modelo estándar.

BMW 750iL

El BMW Serie 7 es conocido por ser un vehículo de lujo y de alta calidad. Pero el 750iL de Bond fue aún más especial. No solo incluía el clásico motor V12 de 5.4 litros, sino que también contaba con un armamento que incluía 12 cohetes, dispensadores de gas lacrimógeno, un chasis reforzado y más.

Lo más destacado fue probablemente el sistema que permitió a Bond de Pierce Brosnan controlarlo de forma remota usando su teléfono.

Ford Mustang Mach 1

Los muscle cars estadounidenses no son lo que esperaría ver a un agente secreto británico conduciendo, pero Bond siempre ha estado lleno de sorpresas.

En Diamonds Are Forever, Sean Connery lo usó para evadir a la policía en una persecución a alta velocidad por las calles de Las Vegas. La escena clásica incluía ver a Bond subiendo el coche sobre dos ruedas para bajar por un callejón estrecho.

AMC Hornet

Puede que el Hornet no sea el vehículo más sexy de Bond, pero logró una de las actuaciones más memorables de la serie. Durante The Man with the Golden Gun de 1974, Bond de Roger Moore realizó un salto en espiral de 360 grados a través de un puente roto mientras perseguía a Scaramanga.

Un truco impresionante y que le valió al coche un lugar en los récords mundiales Guiness por realizar la "primera espiral astro utilizada en una película".

Jaguar CX75

El Jaguar CX75 apareció en Spectre de 2015, pero no como el auto de Bond sino como el del Sr. Hinx, uno de los asesinos que trabaja para Spectre.

Siete de estos coches fueron suministrados para la película y aparentemente fueron "construidos alrededor de una estructura espacial construida según las especificaciones del Campeonato del Mundo de Rallyes". El CX75 estaba equipado con un motor turbo de 1.6 litros y sobrealimentado respaldado por dos motores eléctricos, lo que lo hacía ágil e ingenioso.

Aston Martin Vanish

Aunque no se le considera demasiado en el mundo real, este coche fue bastante impresionante en Muere otro día. No solo estaba repleto de los artilugios y armas habituales, sino que también podía volverse invisible con el simple clic de un botón. ¿Quién no querría eso?

Shooterz

El Aston Martin DB5

Por supuesto, ninguna lista de los mejores vehículos Bond estaría completa sin el icónico Aston Martin DB5. Apareció en varias películas de Bond, incluidas Goldfinger, Thunderball, Goldeneye, Tomorrow Never Dies y Casino Royale.

Este automóvil icónico contaba con todo tipo de artilugios, desde cuchillas cortantes de ruedas hasta ametralladoras integradas en los alerones delanteros y más. Uno de los autos oficiales se subastó en 2010 y otro fue subastado en Sothebys el 15 de agosto de 2019. Se vendió por $ 6 millones y cambio.

Aston Martin V8 Volante

Otro auto clásico de Bond, esta vez de The Living Daylights. El Aston Martin V8 Volante podría no haber sido el Aston más elegante o de aspecto más interesante, pero seguía siendo una locura. Especialmente interesante con la capacidad de hacer brotar cielos repentinamente y romper las laderas nevadas. La adición de propulsores de cohetes solo hizo que el V8 Volante fuera aún más atractivo.

Pequeña Nellie

En You Only Live Twice, Bond usó un Gyroplane Wallis WA-116, divertido conocido como Little Nellie. A diferencia de las versiones disponibles comercialmente, este estaba equipado con una ametralladora, un lanzacohetes y un lanzallamas. También se usó en una de las únicas batallas aéreas de James Bond.

Tuk-Tuk

Otro vehículo clásico de Bond que no debe subestimarse. Bond usó este taxi de tres ruedas en Octopussy para escapar rápidamente. Por supuesto, al igual que otros vehículos de la serie, este Tuk-Tuk empacó más bajo el capó de lo que nadie esperaba. El resultado fue una brillante secuencia de persecución irónica por las calles de la India.

Los mejores coches eléctricos 2021: los mejores vehículos a batería disponibles en las carreteras del Reino Unido Por Chris Hall · 7 Octubre 2021