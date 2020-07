¿Cómo cargo mi auto eléctrico?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Una de las mayores barreras para la adopción de automóviles eléctricos es la carga. El temor de no poder cargar el automóvil, no poder encontrar un cargador o no poder descubrir cómo encaja en su vida, puede disuadir a los posibles clientes de considerar un vehículo eléctrico (EV) como su próximo automóvil.

Entonces, expliquemos cómo funciona la carga de automóviles eléctricos en el mundo real.

No, en absoluto. La mayoría de las personas cargarán su automóvil eléctrico en casa durante la noche, con carga pública solo necesaria en viajes largos. ¿Es más complicado que entrar en una estación de combustible? Si puede ser.

Zap-Map , que mantiene una base de datos en vivo de la cantidad de cargadores en el Reino Unido, dice que hay más de 11,000 ubicaciones de carga en el Reino Unido, con más de 32,000 conectores (en el momento de la redacción). Estos se encuentran en ubicaciones comunes como aparcamientos de restaurantes, centros comerciales o estaciones de servicio de autopistas, por ejemplo.

La solución más simple es la carga en el hogar, pero si eso no es algo que está disponible para usted, entonces los puntos de carga en aparcamientos públicos o en su lugar de trabajo podrían estarlo. Depende mucho de cómo desee usar su automóvil y de si necesita que esté completamente cargado todo el tiempo.

En realidad, actualmente hay tres tipos diferentes de carga para vehículos eléctricos (aunque las cosas no están estandarizadas, por lo que hay muchas variaciones):

Lento (CA, 3kW): la mayoría de los automóviles vendrán con un cable de enchufe de 3 clavijas para cargar desde una toma de corriente doméstica estándar.

Rápido (CA, 7kW-22kW): desde una caja de pared doméstica o una estación de carga pública, debe obtener un cable con el automóvil.

Rápido (CA, 43kW; CC, 50-350kW; Tesla Supercharger V3, 250kW): los cargadores rápidos que encontrará en la autopista, el cable está conectado al cargador.

Hay CA - corriente alterna (como su fuente de alimentación doméstica) - y CC - cargadores de corriente continua. Los cargadores de CA son de menor potencia, los cargadores de CC son de mayor potencia.

Sin embargo, el automóvil en sí juega un papel en la velocidad de carga porque controla el flujo de energía a la batería del automóvil a través de su cargador a bordo. Eso significará que la velocidad a la que se cargará un automóvil individual, cuando esté conectado a una fuente de alimentación, variará.

Por ejemplo, algunos fabricantes ( Audi e-tron, por ejemplo ) vendrán con una carga de CA de 11kW como estándar y ofrecerán una carga de CA de 22kW como opción. Por lo tanto, puede conectar su automóvil a un cargador de 22kW, pero puede que solo se cargue a 11kW porque la velocidad a la que se aplica depende del automóvil, por lo que deberá verificar la letra pequeña de su automóvil.

Del mismo modo, aunque hay carga de hasta 350kW en algunas redes, muchos automóviles solo admiten la carga de 100kW, por lo que no se cargarán más rápido.

Estos son algunos ejemplos de velocidades de carga de automóviles comunes a diferentes velocidades:

Nissan Leaf (40kWh): 3kW - 21 horas, 7kW - 7.5 horas, 50kW - 60 minutos a 80 por ciento

Jaguar i-Pace (90kWh): 3kW - 30 horas, 7kW - 12 horas, 50kW - 85 minutos a 80 por ciento

Tesla Model S (100kWh): 3kW - 25 horas, 7kW - 11 horas, 120kW - 40 minutos a 80 por ciento

Nada en la carga del automóvil es absoluto porque hay muchas variables, como la temperatura ambiental, el estado de la batería y la cantidad de personas que usan la estación de carga, por lo que todo es una aproximación. También vale la pena señalar que los automóviles variarán la velocidad según el nivel de carga: hasta el 80 por ciento se cargará rápido, antes de caer a una carga más lenta durante el último 20 por ciento.

Es probable que su automóvil venga con los cables que necesita para una carga doméstica lenta (es decir, un enchufe de tres clavijas / UE en un extremo) y una carga rápida de CA, que generalmente es un cable desmontable que conectará al cargador y al automóvil. Finalmente, para una carga rápida de CC, el cable a menudo se conectará permanentemente al cargador, como una bomba de combustible, por lo que solo tiene que conectarlo al automóvil.

Sin embargo, los conectores no son todos estándar, pero muchos se parecen.

Este es el estándar para cargar en Europa y es probable que sea lo que obtienes en una caja de pared doméstica o un cargador de CA público como lo que obtienes en el supermercado. Su automóvil probablemente tendrá un enchufe tipo 2 y un cable tipo 2 en el maletero. El tipo 2 generalmente se usará para cargar CA a velocidades lentas y rápidas.

Encontrarás el Tipo 2 en muchos automóviles: Hyundai Ioniq, BMW i3, Audi e-tron.

Este es uno de los estándares utilizados para la carga rápida y es el estándar en Europa. Se llama "combinado" porque la parte superior del cargador tiene la forma del conector Tipo 2, con un par de pines adicionales en la parte inferior para la corriente continua. Esto significa que en el propio automóvil, un cargador Tipo 2 se conectaría a la sección superior para la carga de CA, pero el cargador rápido CCS también se conectaría en la parte inferior para la carga de CC. Como se trata de una solución de CC de carga rápida, el cable está conectado a la "bomba" del cargador de forma permanente.

Debido a que el Tipo 2 es parte de esta conexión, a menudo encontrarás CCS en esos autos Tipo 2: Hyundai Ioniq, BMW i3, Audi e-tron.

CHAdeMO es un conector más grande utilizado para la carga rápida de CC y probablemente lo encontrará en el Nissan Leaf, o como se muestra arriba a la derecha, el Kia Soul EV.

CHAdeMO es una de esas soluciones de carga rápida de CC que encontrará donde el cable permanece conectado al cargador rápido.

Tesla también usa el conector Tipo 2 en Europa, pero es una variante que admitirá la carga rápida desde un Supercharger Tesla. Esto significa que hay un zócalo que usará la mayoría de las conexiones, desde el Supercharger hasta la conexión por cable y la caja de pared. En los Estados Unidos, Tesla usa un conector diferente.

La red Tesla Supercharger está diseñada solo para automóviles Tesla y, aunque puede conectar un automóvil con un enchufe tipo 2, no podrá cargarlo, ya que el automóvil habla con el Supercharger para controlar el proceso de carga. Sin embargo, el Tesla Model 3 más reciente en Europa tiene un conector CCS, lo que significa que algunos Superchargers Telsa también tienen CCS, generalmente marcado como para los propietarios del Model 3. Tenga en cuenta que aunque el conector se ajustará a otros automóviles con un enchufe CCS, si no es un Tesla, no puede usar la red de carga de Tesla.

También hay un conector Tipo 1, aunque este es más antiguo y no se usa ampliamente. Está en el Kia Soul EV original (y hay un cable suministrado que se conecta a él), pero el Kia Soul EV 2020 se trasladó a CCS.

Si bien muchas cajas de pared usarán un conector Tipo 2, también está el MK Commando, el zócalo industrial, que podría usarse como un conector de fuente, especialmente en Europa, donde lo hemos visto en los hoteles. En este caso, deberá conectarlo a un cable cargador y podría necesitar un adaptador.

Las cifras dadas para la carga rápida solo le indican cuánto tiempo lleva alcanzar el 80 por ciento. La razón de esto se debe a la salud de la batería, porque la parte "rápida" del proceso solo ocurre hasta el 80 por ciento, y el último 20 por ciento es mucho más lento. Esto es para preservar el estado de la batería y evitar el sobrecalentamiento.

A medida que el automóvil maneja el proceso de carga, la tasa de carga disminuye a medida que se llena, por lo que el último 20 por ciento tomará mucho más tiempo. Si la carga es lenta, eso no es un problema porque la batería no se calentará, pero sí con una carga rápida. En la mayoría de los casos, la batería del automóvil tiene un sistema de gestión térmica que funcionará para calentar o enfriar la batería de modo que se mantenga dentro del rango óptimo de temperatura operativa.

La carga en el hogar es la forma más rentable de cargar su automóvil. Para empezar, estará en su tarifa nacional y, en muchos casos, podrá decir cuándo se cobrará o no. Por ejemplo, puede decirle a su automóvil que solo cargue fuera del pico para que tenga una tarifa más baja.

Existen diferentes tipos de wallbox, desde los 3kW básicos hasta los 7kW más estándar, hay modelos con cables conectados o con los que se conecta. Será necesario instalar un wallbox profesionalmente y, en muchos casos, el fabricante subvencionará el costo. La instalación no es muy costosa: puede instalar un wallbox desde aproximadamente £ 250, pero en algunos casos, comprar un automóvil nuevo le otorgará una subvención para una instalación gratuita de wallbox.

Aquí es donde las cosas se ponen un poco más complicadas. Hay varias redes de carga diferentes en el Reino Unido y Europa a las que puede acceder en público.

En la mayoría de los casos, necesitará una tarjeta o una aplicación para acceder al cargador de una red en particular. Eso puede sonar confuso, pero una vez que sepa lo que tiene en su área y a qué necesita acceder, se volverá mucho más claro.

Por ejemplo, la red Polar le cobrará una tarifa mensual (£ 7.85) para obtener acceso a sus cargadores, pero luego puede cobrar sin costo por la electricidad que usa, pero también ofrece precios de pago por uso. , especialmente en su cargador rápido. Obtendrá una tarjeta RFID para tocar los cargadores y listo. Polar ahora forma parte del grupo BP Chargemaster y abunda en el sudeste, pero no tanto en otras regiones.

Las autopistas del Reino Unido tienen instalado Ecotricitys Electric Highway, lo que requiere que se registre y use la aplicación en su teléfono. Esto le permitirá iniciar y detener la carga y hacerse cargo de la facturación. Se le cobra por kW que carga.

Ionity, que está instalando algunos de los cargadores más rápidos en el Reino Unido y Europa a 350kW, le permitirá usar la aplicación en su teléfono para conectarse y pagar.

Otras redes, como GeniePoint (común en el suroeste), requiere que se registre pero luego use una aplicación web a través de su teléfono. También puede registrar una tarjeta RFID (puede ser cualquier tarjeta, solo la vincula a su cuenta), luego paga una tarifa de conexión de £ 1 por carga y luego una por kW que toma.

Por el momento, la configuración de carga pública está llena de variables. El enfoque más fácil es registrarse en un par de servicios que encontrará, por ejemplo, en Carreteras polares y eléctricas, y usar una aplicación como Zap Map para ayudarlo con los cargadores locales cuando esté fuera de casa cargando. Eso también le permitirá ver si el cargador que desea está funcionando, ya que esto podría determinar la ruta que elija o dónde estacionará, por ejemplo.

Algunos fabricantes también están configurando otros esquemas que permitirán el acceso a varias redes de carga diferentes (un poco como Tesla), pero tendrá que ver los detalles individuales de cualquier esquema que use.

El precio de los autos eléctricos ahora también está firmemente en la categoría asequible, con modelos básicos que cuestan alrededor de £ 20,000 y nuevos modelos de lujo que ofrecen la experiencia para ajustarse a su precio de £ 60,000 +. El gobierno del Reino Unido todavía está ejecutando el esquema de incentivos PICG que le permitirá obtener £ 3,500 del precio de un automóvil eléctrico que cumpla con los criterios establecidos. Puede leer más sobre los criterios para vehículos eléctricos y cuánto podría recibir en el sitio web del Gobierno del Reino Unido .

En cuanto a los costos de electricidad, eso dependerá de las tarifas de la red de carga o de su tarifa eléctrica doméstica (el hogar es donde se realizará la mayor parte de la carga, en cuyo caso, el Energy Saving Trust estima que pagará alrededor de £ 2-4 por cada 100 millas. Cada vez más, hay un impulso hacia los paneles solares y el almacenamiento de energía doméstica para sacarlo de la red, con Nissan y Tesla, ambos como una opción.

También hay menos piezas móviles, por lo que los costos de servicio son mucho más bajos, lo que significa que, en promedio, los autos eléctricos son más baratos de manejar que los de gasolina o diesel. Tampoco tiene que pagar cargos por emisiones y también hay exenciones de impuestos para los usuarios comerciales, por lo que los EV pueden ser mucho más asequibles que los dispositivos de motor de combustión convencionales.