Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Los autos eléctricos ya son un pilar en las carreteras, con un número creciente de modelos totalmente eléctricos disponibles para comprar en este momento . El efecto eléctrico ahora está en plena vigencia, con marcas establecidas que se comprometen a ofrecer una gama más amplia de autos eléctricos puros en el futuro, mientras que aquellos que dependen en gran medida del diésel están viendo caer sus ventas, con una fecha límite de 2035 en regiones como el Reino Unido para detener ventas en carros de combustión.

Los precios están cayendo, los modelos se están diversificando y todo va de la mano con una mayor inversión y despliegue de redes de carga .

¿Pero qué coches eléctricos vienen? Echemos un vistazo más de cerca a lo que puede esperar ver en las carreteras en los próximos años.

El VW ID.4 será el SUV eléctrico de VW, proveniente del vehículo conceptual ID.Crozz. Fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra (cancelado) en 2020, y los únicos detalles reales que se conocen al respecto es que habrá una configuración que le dará 310 millas de alcance (500 km). Inicialmente, el ID.4 será de tracción trasera, con versiones de tracción total disponibles en el futuro. No hay fecha ni precio de lanzamiento, pero esperaríamos 2021.

El Spring es técnicamente un showcar, pero sospechamos que estará cerca del modelo de producción que produce Dacia. La compañía dice que este será el vehículo eléctrico más asequible de Europa y que podría reducirse al rango limitado de 125 millas (200 km). Esto parece una reelaboración del Renault City Z-KE que se lanzó en China en 2019. Tendrá cinco puertas, cuatro asientos y debería salir a la carretera en 2021.

El BMW i4 se lanzará en 2020 y se instalará en el mismo sistema eDrive de quinta generación que el BMW i3X y el iNext (también en 2021). El modelo es lo que podría esperar de un BMW Gran Coupé, pero con dientes masivos y los detalles del sistema eDrive ya han sido confirmados.

Habrá una batería de 80kWh que se cargará a 150kW y dará un alcance de hasta 370 millas. Los motores producirán 530bhp, dando un tiempo de 0-62 mph de 4 segundos y una velocidad máxima de 125 mph. Se ve y suena exactamente lo que desea que produzca su berlina BMW de gama media. Estará en las carreteras en 2021.

Renault ha fabricado uno de sus autos más lindos eléctricos en el Twingo ZE . Este automóvil urbano compacto está diseñado para mantener el precio bajo, con una batería de 22kWh, buena para 250km (143 millas) y un motor de 60kW, que lo llevará de 0 a 30 mph en 4 segundos, perfecto para conducir en la ciudad. No hay información sobre el precio, pero ya hemos escuchado que no llegará al Reino Unido.

Aunque el Nissan Ariya es un concepto, mostrado en el Salón del Automóvil de Tokio 2019, hay una buena cantidad de sustancia en el SUV eléctrico de Nissan. En primer lugar, se basa en el nuevo sistema de doble motor e-4ORCE de Nissan que reducirá más la potencia y el control de las cuatro ruedas. Ese sistema se mostró en el CES 2020, por lo que no es ciencia ficción, es mucho más real. El Ariya se sugiere para una versión de producción 2021, que es cuando finalmente pudimos ver a Nissan lanzar un SUV eléctrico.

Fiat quiere ser dueño del pequeño espacio para autos eléctricos y el Fiat 500e podría ser la forma de hacerlo. Espiado como un prototipo de camuflaje, no puede ver demasiados cambios, pero ese es el punto: esperamos que se parezca mucho a los 500 existentes desde el exterior. Sin embargo, se supone que el interior tendrá un estiramiento facial completo. Se espera que se lance en el Salón del Automóvil de Ginebra en 2020 y esperamos un precio en algún lugar de la región de £ 32,000.

Si quería una visión del futuro, entonces Tesla puede haberla entregado. Al presentar el Cybertruck, esta es la camioneta prometida de Elon Musk, con doble cabina y luego un compartimento de carga en la parte trasera. El Cybertruck es llamativo con su diseño angular inusual. En el frente práctico, vendrá en tres versiones diferentes con 250+, 300+ o 500+ millas de alcance, con el modelo superior, una versión trimotor que promete un tiempo de 0-60 mph de 2.9 segundos. Tesla no hace las cosas a la mitad. Está disponible para pre-pedido ahora, se esperan entregas a partir de 2021.

El primer Lexus eléctrico es una versión con batería de su SUV UX. El nuevo UXe se lanzará en China primero, antes de llegar a otras regiones en 2021. Promete el lujoso viaje que asociaría con Lexus, pero tiene una batería de 54.3kWh que, según se afirma, le dará 250 millas de alcance. Parece un gran auto eléctrico, pero ¿funcionará dentro del alcance?

El segundo automóvil eléctrico de Audi se ha presentado, y los pedidos se abrirán en noviembre de 2019 para su entrega en 2019. El Sportback se basa en el modelo e-tron existente de Audi, que ofrece dos versiones, un modelo con 55 y 50 distintivos, el primero el más potente y costoso. y el último ligeramente más bajo posicionado. Como se esperaba, el enfoque del e-tron Sportback está en la calidad de la conducción y el interior, con Audi buscando ofrecer una experiencia paralela a los modelos ICE Audi. El 55 le dará 270 millas de alcance, carga a 150kW y alcanza 0-62 mph en 6.6 segundos, bajando a 5.7 segundos en modo deportivo. Es una gran bestia, pero con un aspecto más deportivo y podemos ver que esto es popular entre el conjunto ejecutivo.

BMW retiró recientemente su SUV totalmente eléctrico Concept iX3, con imágenes que revelan cómo podemos esperar que se vea el modelo de producción final cuando se lance en 2020. El iX3 obtendrá la tecnología eDrive de quinta generación de BMW , que pone el motor eléctrico , transmisión y electrónica de potencia, todo en una sola unidad.

También tiene un motor eléctrico de quinta generación, especialmente diseñado para vehículos deportivos de actividad de BMW, que produce 270 hp y hasta 249 millas con una sola carga basada en el ciclo WLTP. BMW también ha dicho que admitirá una carga rápida de 150kW, lo que significa que la batería se puede recargar completamente en solo 30 minutos.

El iX3 es una clara señal de que BMW está reaccionando a un mercado en constante expansión, pero es extraño que a la compañía le tome tanto tiempo llevar al mercado el estilo de carrocería SUV imprescindible con un tren de potencia eléctrico, dado que el i3 ha estado encendido venta desde 2013.

Ford ahora ha revelado el Mach-E, su auto eléctrico inspirado en el Mustang. El uso del nombre Mustang, y esos distintivos pliegues y luces del capó, le da al Mach-E una apariencia deportiva de lo que realmente es un crossover. Algunos podrían decir que no es un muscle car, pero con cifras que prometen 0-62 en menos de 5 segundos, rango de 280/370 millas (dependiendo de la versión que obtenga) y precios que comienzan en £ 40,270, hay mucho por lo que emocionarse. Ford ha sacudido la tecnología interior con una gran pantalla central al estilo Tesla y un aspecto mucho más limpio que los modelos anteriores de Ford. El Ford del futuro se ve emocionante, y los pedidos anticipados ya están abiertos para la entrega a fines de 2020.

VW había dicho durante mucho tiempo que iba a tener una familia completa de autos eléctricos de identificación y el Space Vizzion es lo que obtienes cuando juntas un estado eléctrico o una camioneta. Es un aspecto que no podemos dejar de pensar y, aunque muchos se centran en modelos SUV o crossover, el efecto más bajo y más largo que obtienes de un vagón podría hacer maravillas para el rendimiento de este EV, sin mencionar el espacio de arranque. Es un concepto por ahora, pero esperamos que este Passat eléctrico (¿dijimos eso?) Esté disponible en 2021. VW está diciendo 300 millas de alcance, que no son las 600 millas que obtendrá del diesel, pero no tenemos que conducir tan lejos para pasear al perro, así que todos nos las arreglaremos.

Fisker está tratando de sacudir las cosas con una gama de autos eléctricos de lujo. El próximo en obtener una revelación oficial será el Fisker Ocean, programado para una presentación del 4 de enero de 2020, aunque las reservas para el SUV eléctrico sostenible se abrirán el 27 de noviembre de 2019. Las reservas se realizarán a través de una aplicación, y Fisker dice que se saltará lo tradicional revelar el concepto y solo mostrarle el automóvil. Utilizará materiales reciclados y veganos, tendrá una batería de 80kWh y un alcance de 250-300 millas.

VW ha confirmado que su SUV totalmente eléctrico se lanzará a principios de 2020. Si bien el ID.3 no aparecerá en los EE. UU., Este SUV sí lo estará. Sospechamos que se basa en el mismo tipo de base de la plataforma MEB de VW, que ofrece una variedad de capacidades y rangos de batería. No hay un nombre oficial para este nuevo modelo (espectáculo camuflado en una caja en IAA 2019), pero se cree que se basa en el concepto VW T-Cross o ID.Crozz.

Hay un Range Rover totalmente eléctrico en proceso, que se llama Road Rover, porque estará un poco más centrado en la carretera que algunos de los otros Range Rovers. Se supone que se sienta entre el Velar y el Evoque en términos de tamaño, por lo que se parece mucho al Jaguar i-Pace. Actualmente no se sabe mucho sobre lo que podría ofrecer o cuándo podría aparecer.

El Mini Electric está disponible para pre-pedido, con precios desde £ 24,400 para este auto eléctrico Cooper S-rival. Parece un Mini y funciona como un Mini, con una batería de 32.6kWh, que ofrece un rango de alcance de 124-144 millas y un tiempo de 0-62 mph de 7.3 segundos. Habrá una gama de opciones de recorte disponibles, pero todas tienen el mismo rendimiento. Está diseñado como un EV urbano divertido y diseñado para atraer a los actuales conductores Mini. Estará disponible a partir de marzo de 2020.

VW subió al escenario en IAA 2019, el salón del automóvil de Frankfurt, y dio a conocer el tan esperado ID.3. Es el primer automóvil en una serie de cambios radicales para la compañía, que busca electrificar en su cartera. El ID.3 estará en las carreteras en 2020: los precios aún no están clavados, pero "menos de € 30,000" para el nivel de entrada es la rueda más cercana.

Es futurista por dentro, está conectado, viene con tres opciones de batería diferentes, ofrece cinco puertas y se encuentra en una posición de escotilla compacta, cerca del tamaño de un VW Golf.

Se ha presentado el Taycan , el auto deportivo eléctrico puro de Porsche. Confusamente, viene en dos versiones, Turbo y Turbo S, aunque ninguno tiene un motor, por lo que es solo un poco de marca tradicional. El Taycan es un auto deportivo de cuatro puertas, con un interior digital glorioso, pero sentado sobre bases muy rápidas. Hay un tiempo de 0-62 mph de 2.8 segundos, con Porsche diciendo que lo hará una y otra vez. Una gran batería de 93.4kW se encuentra en el piso y puede cargar hasta 270kWh, también muy rápido.

Costará desde £ 115k y los pedidos ya están abiertos.

La recarga Volvo XC40 inicia el programa EV de Volvo. Se basa en el mismo XC40 que ha estado en el camino un par de años, aunque ejecuta una nueva plataforma de infoentretenimiento basada en Android Automotive. Hay una batería de 78kWh, una salida de 408hp que ofrece un tiempo de 0-62 mph de 4.9 segundos y admite una carga de 150kW.

El alcance real debería ser de alrededor de 250 millas, pero aún no sabemos el precio, que pronto se revelará, ya que la recarga XC40 se espera en las carreteras en 2020.

El primer EV producido en masa de la compañía japonesa se llama MX-30. El automóvil presenta un motor eléctrico que funciona con las ruedas delanteras, que ha sido diseñado para que un motor rotativo pueda atornillarse, lo que significa que los modelos híbridos también deberían ser posibles para los mercados relevantes. Es una plataforma dinámica.

En términos de diseño, el uso de puertas suicidas en la parte trasera es una opción interesante. Pero como los pasajeros traseros no podrán salir sin abrir la puerta delantera correspondiente, podría ser más un truco que genial. Espere ver el MX-30 en las carreteras europeas en 2020.

El auto urbano más vendido de Peugeot fue una gran estrella del show de Ginebra 2019. Refiriéndose al estilo de los años 80 205 que es muy querido por los periodistas automovilísticos, Peugeots colocó al gato entre las palomas al ofrecer una versión de batería eléctrica de 50kWh, desde su lanzamiento.

Seat se une al movimiento del automóvil eléctrico con el E-Born, llamado así por una región de Barcelona. El automóvil se encuentra en la plataforma MEB de VW y está previsto que llegue en 2020, teniendo su primera aparición en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra en 2019 como concepto. El asiento está mirando a un rango de 420 km (260 millas), con un tiempo de 0-62kpm de 7,5 segundos. Habrá 204PS del motor de 150kW y una batería de 62kWh.

Polestar, anteriormente el brazo de rendimiento de Volvo, fue desarrollado por los propietarios Geely y ha anunciado su segundo automóvil, el Polestar 2 . Este Fastback EV de cinco puertas ofrecerá 500km (310 millas) de una batería de 87kWh, con 408bhp y tracción total, mientras que muestra muchas características distintivas del diseño escandinavo. También es el primer automóvil en lanzar Android de forma nativa, con una enorme tableta de 11 pulgadas en el centro para controlar su navegación desde Google Maps y su entretenimiento.

Actualmente están abiertas las reservas para el automóvil que tiene un precio inicial de 39.900 €, aunque la edición de lanzamiento (con muchas adiciones de especificaciones) estará disponible por 59.900 €. No hay confirmación de los precios del Reino Unido, pero estará ampliamente disponible en toda Europa y en los EE. UU.

Byton originalmente mostró un concepto SUV EV , con amplias ambiciones para una nueva empresa en el segmento EV. Eso ahora se ha convertido en Byton M-Byte, con la producción comenzando y buscando salir a la carretera a mediados de 2020, al menos en China. El precio de € 54,000 suena bastante agresivo, pero se sabe poco para qué sirve esa versión. Hay opciones de tracción en dos o en todas las ruedas, y esta última reclama un alcance de 270 millas. Sin embargo, la mayor parte de la conversación es sobre la enorme pantalla de 43 pulgadas que se curva en el interior.

El E-Tense es la versión eléctrica de DS Automobiles del nuevo DS 3 Crossback. Este modelo cruzado se encuentra en el medio de una escotilla y modelos SUV compactos, que ofrecen un diseño DS peculiar. Las versiones normales se lanzarán antes de que el eléctrico salga a la carretera, pero ofrecerá el mismo ajuste y opciones que los modelos de combustión. La batería de 50kWh promete 186 millas, pero por el momento no tenemos una fecha de lanzamiento o precio para este modelo eléctrico.

El Aston Martin Rapide E se presentó en el Salón del Automóvil de Shanghai en 2019, un nuevo auto deportivo totalmente eléctrico limitado a 155 unidades, por lo que será raro. Tiene una batería de 65kWh de la cual Aston dice que obtendrá más de 200 millas, un tiempo de 0-62 de menos de 4 segundos y eso es un rendimiento repetible.

Utiliza un sistema de 800V, con una carga de 100kW capaz de darle una batería llena en menos de una hora. Los motores gemelos producen 610PS y conducen las ruedas traseras. Los conductores incluso obtendrán una pantalla digital en lugar de diales. Está disponible para ordenar ahora.

El Lotus Type 130 o Evija, como se le llama, es un hipercoche totalmente eléctrico limitado a solo 130 modelos, pero allanando el camino para futuros autos de producción de Lotus. Ha sido diseñado para un rendimiento máximo, con 2000PS y una batería de 70kWh que tiene como objetivo dar 250 millas de alcance. Sin embargo, el automóvil ofrecerá una aceleración vertiginosa, y aunque Lotus no ha dado las cifras finales, alcanzará 186 mph en menos de 9 segundos. Este automóvil costará £ 2 millones de libras y los pedidos anticipados están abiertos, solicitando un depósito de £ 250,000.

El Lightyear One es un salón de lujo que agrega paneles solares al techo y al capó del automóvil, con el objetivo de darle al propietario un impulso del sol todo el tiempo, incluso cuando conduce. Si bien gran parte del automóvil es convencional para un EV, los paneles solares adicionales darán un aumento de alcance de 12 km por hora (con buena luz). Eso podría significar una carga gratuita mientras está estacionado en la playa, aunque en invierno tendrá que cargarlo más. Sin embargo, el precio de venta del Lightyear One de ejecución limitada será de € 119,000, por lo que la energía solar tiene un precio.

Todos sabemos que Tesla quería lanzar otro automóvil y el Modelo Y se desliza en el espacio entre el Modelo 3 y el Modelo X, un SUV compacto. El interior se inclina hacia el Modelo 3, mientras que el rango ofrece 242 millas con un tiempo de 0-60 mph de 5.9 segundos, en el modelo más asequible. Con capacidad para siete, vendrá con versiones de largo alcance y rendimiento, y saldrá a la carretera en 2020.

Presentado en el LA Auto Show 2018, el Audi e-tron GT Concept presenta el futuro auto deportivo eléctrico de Audi. Este es un cuatro plazas, alimentado por las mismas baterías que los modelos e-tron anteriores (sospechamos) y que comparte mucho con el Porsche Taycan. Audi ha sido bastante abierto sobre el desarrollo conjunto del e-tron GT y el Taycan, y esperamos muchas similitudes técnicas. Nuevamente, apareció en pantalla en Avengers Endgame.

Las estadísticas de rendimiento actualmente sugieren un sistema de carga de 800V, 0-62 mph en 3.5 segundos y un alcance de 248 millas. Hay un interior vegano en el modelo Concept, con Audi diciendo que quiere impulsar el mensaje ecológico aún más. El Audi e-tron GT Concept llegará a las carreteras en 2020.

Rivian quiere unirse al movimiento EV con este offroader propio. Está diseñado para hacer frente al aire libre, con una profundidad de vadeo de 3 pies y un tiempo de 0-60 mph de 3 segundos. Por qué necesitarías ir tan rápido fuera de la carretera, nunca lo sabremos.

Rivian es un recién llegado al espacio EV, mostrando sus autos por primera vez en el Auto Show de Los Ángeles en 2018, también hay una versión de camión / camioneta, y está disponible para pre-pedido con un depósito de $ 1000. Estaríamos tentados a esperar hasta que estos estén realmente en el camino antes de partir con cualquier dinero.

El Q4 e-tron hace dos cosas. Muestra una versión más "deportiva", estilo coupé del SUV Q3 (de la misma manera que un Q8 se relaciona con un Q7) y muestra el gran impulso de Audi hacia autos totalmente eléctricos. Fue vista previa en Ginebra 2019, pero se parece mucho a lo último. Espere una versión de producción para seguir, pronto.

Porsche ha anunciado que el Macan se moverá para ser puramente eléctrico , lo que significa que Porsche tendrá un SUV eléctrico. Se unirá a las lujosas filas de SUV EV con un rendimiento inclinado, utilizando el sistema de 800 voltios que Porsche está utilizando en el Taycan, y sentado en la plataforma PPE adaptada de Audi.

No se dice mucho más por el momento, pero el cambio de Macan a eléctrico muestra una verdadera diversificación de la cartera de Porsche. Se espera que entre en producción en 2020.

BMW insiste en que el iNext se lanzará en 2021. El iNext es un auto conceptual en apariencia: no estamos seguros de que la cabina de pasajeros abierta propuesta sea realista, pero muy seria en términos de tecnología. El nivel 3 y más allá del sistema de conducción autónomo que este automóvil dice ofrecer está en desarrollo, mientras que la tecnología de la batería también.

Queda por ver si tenemos un automóvil que se vea así, se ubicaría en algún lugar entre el X7 y el X7 en términos de tamaño, pero puede esperar que el iNext Concept evolucione en un automóvil. Como dice BMW, la tecnología para la conducción autónoma se leerá en 2021, independientemente de si la legislación lo es.

BMW presentó el cupé conceptual i Vision Dynamics en el Salón del Automóvil de Frankfurt en 2017. Presenta una vista previa de un automóvil berlina de tamaño mediano, en la gama BMW i que probablemente se llamará i5 cuando se lance en 2021. Es más grande que la Serie 3 de la compañía salón, pero más pequeño que un 5-Series y diseñado para sentarse entre el i3 y el i8 en la gama eléctrica BMW i.

El automóvil de tamaño familiar será capaz de alcanzar 60 mph en menos de 4 segundos, avanzar a más de 120 mph y podrá durar hasta 372 millas con una sola carga. Esperemos que llegue con el mismo diseño futurista que se muestra en la versión conceptual.

Un gran signo de interrogación se cierne sobre el llamativo FF-91. Debería haberse lanzado en 2018; después de todo, este automóvil debutó en CES a principios de 2017 y la compañía abrió libros de pedidos para aquellos que desean depositar. Pero desde entonces, Faraday ha sido amenazado con la bancarrota , se despojó de su fuerza laboral y el trabajo se detuvo en su fábrica. Aún así, esperamos que la compañía lo logre.

El FF-91 tiene una gran distancia entre ejes de 126 pulgadas, pero eso lo convierte en un gran interior. El techo corredizo panorámico, las ventanas traseras y laterales usan vidrio de cristal líquido disperso de polímero, que los pasajeros pueden aprovechar para teñir las ventanas y dejar que entre menos luz. No espere tener un espejo retrovisor convencional en el interior, ya que Faraday Future ha reemplazado en su lugar, con un monitor de pantalla ancha. Se utiliza para mostrar imágenes en vivo desde una cámara en la parte trasera del automóvil, junto con cámaras en los costados, para que pueda ver todo a su alrededor.

Otra cosa que debe desecharse es la clave. En cambio, usa su teléfono para desbloquear el automóvil, o si no lo tiene consigo, su cara se convierte en su llave. El FF-91 puede reconocer individualmente a cada usuario y ajustará automáticamente la posición del asiento, el control climático, las preferencias de entretenimiento y las rutas de conducción según sus gustos.

La unidad de energía eléctrica de 1,050bhp acelerará a 60 mph en 2.39 segundos y tendrá un rango de manejo entre 378 y 435 millas. Faraday Future dice que la batería se puede recargar completamente en 1 hora.

Porsche presentó su segundo automóvil totalmente eléctrico, detrás del Taycan, en el Salón del Automóvil de Ginebra 2018. Llamado Mission E Cross Turismo, es un automóvil deportivo de cuatro plazas con el Tesla Model S firmemente fijado en su mira. No puede igualar el Modo ridículo del Modelo S 0-60 mph de 2.9 segundos, pero a 3.5 segundos, el Porsche no se quedará muy atrás en una carrera de resistencia.

El Cross Turismo será una combinación del Taycan (anteriormente Mission E) y el Panamera, con mayor altura de conducción y arcos de rueda más resistentes.

Sin embargo, uno de los puntos de venta más grandes de Mission E Cross Turismo es su tiempo de recarga. Porsche dice que podrá salir a 62 millas de Mission E Cross Turismo, con solo 4 minutos de carga, más rápido que hervir una olla de espagueti. Se espera que el rango total de una batería llena coincida con las 310 millas del Taycan.

El concepto Porsche Mission E Cross Turismo es una propiedad completamente eléctrica de Porsche

Skoda tiene un SUV eléctrico propio en las obras. Llamado Vision E por ahora, el concept car será uno de los cinco autos eléctricos nuevos de Skoda que estarán en las carreteras para 2025.

Se basa en las mismas bases que el Volkswagen ID Cross y el Audi e-tron Sportback. Por lo tanto, es probable que tenga un rango de conducción de 310 millas y una velocidad máxima de 112 mph. Skoda aún no ha revelado un tiempo de 0-60 mph, pero tendrá una unidad de potencia de 302bhp, con todos esos caballos disponibles bajo demanda.

Dos motores, uno en cada eje, funcionan al unísono para brindar potencia donde se necesita para proporcionar el máximo agarre y estabilidad. Las características tecnológicas inteligentes incluyen la posibilidad de encontrar automáticamente un espacio de estacionamiento y estacionamiento, y conducir solo en atascos o en autopistas.

Skoda sugiere que, cuando el Vision E llegue a principios de 2020, no necesitará enchufarlo, ya que habrá un panel de piso de carga inductivo que se puede instalar en su garaje, pero si no tiene espacio para colocado en el panel del piso, un cable enchufable de carga rápida lo recuperará hasta el 80 por ciento en 30 minutos.

Una pantalla digital reemplazará el grupo de instrumentos analógicos, y se instalará una pantalla táctil más grande en la consola central para manejar todo lo relacionado con información y entretenimiento. También podrá cargar de forma inalámbrica su teléfono con un cargador en cada puerta.

El ID Buzz es el tercer vehículo eléctrico de VW ID que saldrá a la venta en 2022. Hace referencia al histórico Microbus de VW y podrá acomodar hasta ocho personas, con un interior que se puede cambiar constantemente. También hay un concepto de carga, que bien puede lanzarse antes de que llegue cualquier modelo de pasajeros, con la creciente demanda de transporte limpio de primera y última milla.

Dos motores eléctricos le darán al ID Buzz una potencia de salida total de 369bhp para impulsarlo a 60 mph en alrededor de 5 segundos. Se limitará a una velocidad máxima de 100 mph, tendrá tracción en las cuatro ruedas y un campo de prácticas de 372 millas. Podrá recargar la batería al 80 por ciento, lo que VW dice que será suficiente para 298 millas de viaje, en 30 minutos.

Al igual que los otros dos vehículos de identificación, el Buzz tendrá un volante retráctil para permitir un modo de conducción autónomo, y tendrá cámaras montadas en el exterior en lugar de espejos retrovisores convencionales.

No hay información oficial sobre cuánto puede costar el ID Buzz cuando sale a la venta.