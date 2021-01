Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los autos eléctricos ya son un pilar en las carreteras, con un número creciente de modelos totalmente eléctricos disponibles para comprar en este momento . El efecto eléctrico ahora está en plena vigencia, con marcas establecidas que se comprometen a ofrecer una gama más amplia de autos eléctricos puros en el futuro, mientras que aquellos que dependen en gran medida del diésel están viendo una caída en las ventas, con una fecha límite de 2035 en regiones como el Reino Unido para detenerse. ventas en autos de combustión.

Los precios están cayendo, los modelos se están diversificando y todo va de la mano con una mayor inversión y el despliegue de redes de carga .

Pero, ¿qué coches eléctricos vienen? Echemos un vistazo más de cerca a lo que puede esperar ver en las carreteras en los próximos años.

Hyundai Ioniq 5

Hyundai ha mostrado imágenes de su próximo Ioniq 5. Se dice que el Ioniq 5 está basado en el concepto Hyundai 45 que se mostró en el Salón del Automóvil de Frankfurt 2019. Se espera que sea un nuevo vehículo eléctrico de batería basado en E-GMP y se prometió que tendrá un estreno mundial en febrero de 2021.

Coches elctricos del futuro de Kia

Kia ha confirmado que habrá un nuevo vehículo eléctrico de batería de próxima generación anunciado a principios de 2021. Se instalará en la plataforma E-GMP, tendrá un diseño inspirado en un crossover y más de 500 km de autonomía. Será el primer lanzamiento bajo la nueva marca Kia y sospechamos que será el automóvil conocido internamente como Kia CV y estrechamente relacionado con el próximo Hyundai Ioniq 5.

Prototipo Renault 5

En caso de duda, ruede con nostalgia. Ese parece ser el enfoque que Renault quiere tomar, mostrando un prototipo de un Renault eléctrico 5. Todos tenemos buenos recuerdos de este clásico, y se enfrentaría cara a cara con el Mini Eléctrico y el Honda e. como un vehículo eléctrico compacto para habitantes urbanos. Por favor, Renault, por favor, por favor, reinvente el Renault 5.

Audi Q4 e-tron

Audi presentó dos versiones del concepto Q4: el e-tron y el Sportback . Sigue en gran medida el ejemplo del modelo e-tron original, ofreciendo dos estilos de SUV eléctricos en tamaños más pequeños que el modelo existente. Eso ampliará el rango hacia el tamaño Q5. Se afirma un alcance de 279 millas de una batería de 82kWh para los modelos Quattro, un modelo de tracción trasera solo debería alcanzar las 310 millas. Esperamos ver más del Q4 e-tron más adelante en 2020, con el Sportback listo para 2021, y ya se ha visto en pruebas de camuflaje.

BMW iX

BMW ha anunciado su SUV eléctrico insignia, el BMW iX . Este es el modelo de producción del iNext de larga duración, que ahora se parece más a un X5 eléctrico en términos de tamaño. Promete una serie de configuraciones, con un alcance de 300 millas, tracción total y un modelo de 500 CV. También hay un diseño interior renovado, por lo que se siente como una continuación del BMW i3.

Hyundai Kona elctrico

Hyundai ha anunciado una versión renovada del Kona Electric , que estará disponible en las carreteras en 2021. Si bien los fundamentos siguen siendo similares, todavía ofrecerá un alcance impresionante de 300 millas y vendrá en dos tamaños de batería, ha habido una actualización en el interior y el exterior para haz que este coche se parezca un poco más a un vehículo eléctrico. No hay información sobre precios, pero esperamos que sea competitivo.

Hummer EV

Se acerca un Hummer eléctrico que promete ser una versión de combustión capaz. Hummer está aportando mucha tecnología y mucha potencia, queriendo rivalizar con el Tesla Cybertruck. Hay 350 millas de alcance prometido y una carga súper rápida de 350kW, mientras que los motores entregarán 1000 hp y un tiempo de 0 a 60 de 3 segundos. Hay visibilidad completa con cámaras debajo del cuerpo, así como la capacidad de conducir en diagonal, gracias a la dirección en las cuatro ruedas. La producción no comenzará hasta finales de 2021.

Dacia Spring

El Dacia Spring es ahora un coche de producción oficial. Dirigido al extremo asequible del mercado, tiene un alcance de 140 millas, un aspecto urbano resistente y 44 CV. Está diseñado como un vehículo eléctrico de mercado masivo para los habitantes de la ciudad. No hay información sobre los precios y tampoco sabemos si llegará al Reino Unido.

Precepto de estrella polar

El Polestar Precept fue un diseño conceptual, pero Polestar ha anunciado que lo pondrá en producción. Estará dirigido al segmento premium del mercado, con grandes líneas de cupé y la promesa no solo de cero emisiones en el tubo de escape, sino de un enfoque ambientalmente consciente de todos los materiales utilizados en el automóvil.

BMW i4

El BMW i4 se lanzará en 2020 y se instalará en el mismo sistema eDrive de quinta generación que el BMW i3X y el iX. El modelo es lo que cabría esperar de un BMW Gran Coupé, pero con dientes masivos y los detalles del sistema eDrive ya han sido confirmados.

Habrá una batería de 80kWh que se cargará a 150kW y dará un alcance de hasta 370 millas. Los motores producirán 530bhp, dando un tiempo de 0-62 mph de 4 segundos y una velocidad máxima de 125 mph. Se ve y suena exactamente como usted quiere que produzca su berlina BMW de gama media. Estará en las carreteras en 2021, pero también ha habido un adelanto de un modelo M Performance .

VW ID.4

El VW ID.4 es oficial, el segundo modelo eléctrico de la compañía alemana, esta vez en forma de SUV compacto. Habrá varias versiones del ID.4 con 310 millas en el modelo superior, comenzando como un modelo de tracción trasera y expandiéndose para ser de tracción total en el futuro. No hay precio ni fecha exacta en el ID.4, pero podemos esperar verlo en 2021.

Porsche Macan

Porsche ha anunciado que el Macan pasará a ser puramente eléctrico , lo que significa que Porsche tendrá un SUV eléctrico. Se unirá a las filas de lujo de SUV EV con una inclinación hacia el rendimiento, utilizando el sistema de 800 voltios que Porsche está usando en el Taycan y sentado en la plataforma PPE adaptada de Audi.

No se dice mucho más en este momento, pero el cambio del Macan a eléctrico muestra una diversificación real de la cartera de Porsche. Se espera que esté en las carreteras en 2022.

Ford ha prometido que habrá una F-150 eléctrica en las carreteras en 2022. Eso afectará al mercado estadounidense a lo grande. Ford no ha dicho mucho sobre sus planes, excepto que no quiere comprometer el rendimiento que ofrece la F-150.

Skoda Enyaq iV

El primer SUV eléctrico de Skoda es el Enyaq iV y estará estrechamente relacionado con el VW ID.4, ambos sentados en la misma plataforma. Tres capacidades de batería y cinco niveles de potencia significan una gama de opciones, aunque no todas llegarán a todos los mercados. Los precios comenzarán desde £ 33.450 en el Reino Unido para el modelo de rango de 242 millas. Estará en la carretera en 2021.

Nissan Ariya

El último coche eléctrico de Nissan es el Ariya . Originalmente se dio a conocer como concepto en 2019, pero ha llegado a la producción prácticamente sin cambios. Es un SUV, ubicado en el espacio entre el Qashqai y el X-Trail.

El Ariya ofrecerá dos tamaños de batería y una serie de configuraciones de motor diferentes, así como opciones para tracción en dos o cuatro ruedas. Con precios a partir de un estimado de £ 40,000, se espera que esté en las carreteras en 2021.

BMW iX3

Ya no es un concepto, el BWM iX3 es la versión eléctrica del X3, lo que significa que puede obtener un SUV BMW libre de emisiones. Es un paso importante, con BMW moviéndose hacia la corriente principal, ofreciendo 285 millas con una batería de 80kWh. Se lanzará por primera vez en China 2020, con un despliegue global en 2021.

Vauxhall Mokka-e

Vauxhall ha anunciado el Mokka de segunda generación , lanzando una versión eléctrica desde el principio. Tendrá una batería de 50kW y promete más de 200 millas de alcance. Habrá una carga de 100 kWh y un diseño renovado, mostrando la nueva cara de Vauxhall. Es un cambio emocionante, encajar directamente en el espacio de crossover competitivo y es genial ver otro EV en este espacio. Estará disponible a partir de finales del verano de 2020, precio por confirmar.

Audi Artemis

Audi ha creado un grupo de trabajo especial, llamado Artemis , con el objetivo de crear un coche eléctrico de alta eficiencia. El nuevo grupo ha sido diseñado para funcionar de forma autónoma con mucha libertad, con una fecha límite de 2024 para un nuevo vehículo. Está dirigido por Alex Hitzinger, que anteriormente trabajó en el proyecto del automóvil de Apple y anteriormente con algunos de los nombres más importantes del automovilismo. Estamos esperando algo que salga de la plantilla de Audi aquí, así que mire este espacio.

MG 5

MG ha dicho que traerá un automóvil familiar eléctrico al Reino Unido tan pronto como pueda abrir salas de exhibición nuevamente. Actualmente no hay propiedades eléctricas, por lo que esto llena un pequeño vacío en las opciones disponibles, que probablemente atraigan a quienes necesitan espacio de carga accesible y paseadores de perros. Parece estar basado en el Roewe Ei5 chino, y esperamos una batería de 52.5kWh y un alcance de 260 millas.

BMW i7

BMW ha confirmado que la próxima generación de BMW Serie 7 incluirá una versión totalmente eléctrica. No será exclusivamente eléctrico, ya que también habrá versiones de gasolina, diésel e híbridas, pero se habla de dos versiones, el i7 y el i7S. Se espera que este último tenga una batería de 120kWh, 660hp y una autonomía de 320 millas. BMW se toma en serio los coches eléctricos y hay mucho en camino: el BMW i7 llevará las cosas al nivel de lujo.

Renault Twingo ZE

Renault ha hecho eléctrico uno de sus coches más bonitos en el Twingo ZE . Este automóvil urbano compacto está diseñado para mantener el precio bajo, con una batería de 22 kWh, válida para 250 km (143 millas), y un motor de 60 kW, que lo llevará de 0 a 30 mph en 4 segundos, perfecto para conducir en la ciudad. No hay información sobre el precio, pero ya hemos escuchado que no llegará al Reino Unido.

Fiat 500

El Fiat 500 ha sido relanzado como modelo eléctrico, con un rediseño sobre el modelo 2007 que ha sido muy popular. Ahora hay una batería de 42kWh y un motor de 87kW, reclamando 0-62 mph en 9 segundos, pero 0-30 en 3,1 segundos. Admite cargas de hasta 85 kW y te dará 199 millas de alcance (WLTP). Hay cuatro asientos, muchas opciones (incluido el convertible) y está disponible para ordenar desde £ 29,000.

Tesla Cybertruck

Si querías una visión del futuro, es posible que Tesla te la haya entregado. Al presentar el Cybertruck , esta es la camioneta pickup prometida por Elon Musk, con cabina doble y luego una bahía de carga en la parte trasera. El Cybertruck llama la atención por su inusual diseño angular. En el frente práctico, vendrá en tres versiones diferentes con 250+, 300+ o 500+ millas de alcance, con el modelo superior, una versión de tres motores que promete un tiempo de 0 a 60 mph en 2.9 segundos. Tesla no hace las cosas a la mitad. Está disponible para pre-pedido ahora, se esperan entregas a partir de 2021.

Ford Mustang Mach-E

Ford ha revelado el Mach-E , su automóvil eléctrico inspirado en Mustang. El uso del nombre Mustang, y esos distintivos pliegues y luces del capó, le da al Mach-E un aspecto deportivo en lo que realmente es un crossover. Algunos podrían decir que no es un muscle car, pero con cifras que prometen 0-62 en menos de 5 segundos, rango de 280/370 millas (dependiendo de la versión que obtenga) y precios que comienzan en £ 40,270, hay mucho de qué emocionarse. Ford ha revolucionado la tecnología interior con una enorme pantalla central tipo Tesla y una apariencia y sensación mucho más limpias que los modelos Ford anteriores. El Ford del futuro parece emocionante, y los pedidos anticipados ya están abiertos para entrega a fines de 2020.

ID de VW. Space Vizzion

VW había dicho durante mucho tiempo que iba a tener una familia completa de autos eléctricos de identificación y el Space Vizzion es lo que obtienes cuando ensamblas un familiar eléctrico o una camioneta. Es bastante atractivo que no podemos dejar de pensar y, si bien muchos se están enfocando en modelos SUV o crossover, el efecto más bajo y más largo que obtienes de una camioneta podría hacer maravillas por el rendimiento de este EV, sin mencionar el espacio del maletero. Es un concepto por ahora, pero esperamos que este Passat eléctrico (¿dijimos eso?) Esté disponible en 2021. VW dice 300 millas de alcance, que no son las 600 millas que obtendrá con el diésel. pero no tenemos que conducir tan lejos para pasear al perro, así que todos lo haremos.

Mazda MX-30

El primer vehículo eléctrico producido en serie de Mazda se llama MX-30. El automóvil cuenta con un motor eléctrico que hace funcionar las ruedas delanteras, que ha sido diseñado para que un motor rotativo pueda atornillarse, lo que significa que los modelos híbridos también deberían ser posibles para los mercados relevantes. Es una plataforma dinámica.

En términos de diseño, el uso de puertas suicidas en la parte trasera es una opción interesante. Pero como los pasajeros traseros no podrán salir sin que se abra la puerta delantera correspondiente, podría ser más un truco que genial. Espere ver el MX-30 en las carreteras europeas en 2020.

Ocano de Fisker

Fisker está intentando cambiar las cosas con una gama de coches eléctricos de lujo. El Fisker Ocean se presentó oficialmente en enero de 2020, aunque no estará disponible hasta 2022. Utilizará materiales reciclados y veganos, tendrá una batería de 80 kWh y una autonomía de 250 a 300 millas. Fisker quiere competir con Tesla con un tiempo de 0 a 60 en menos de 3 segundos, pero la gran característica única es la opción de un techo solar de longitud completa para ayudar a cargar la batería.

Range Rover elctrico

Se está trabajando en un Range Rover totalmente eléctrico , que se llama Road Rover, porque estará un poco más centrado en la carretera que algunos de los otros Range Rover. Se supone que debe ubicarse entre el Velar y el Evoque en términos de tamaño, por lo que se parece mucho al Jaguar i-Pace. Actualmente no se sabe mucho sobre lo que podría ofrecer o cuándo podría aparecer.

Asiento El-Born

Seat se une al movimiento del coche eléctrico con El-Born , que lleva el nombre de una región de Barcelona. El automóvil se encuentra en la plataforma MEB de VW y llegará en 2020, y tendrá su primera aparición en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra en 2019. Seat tiene un alcance de 420 km (260 millas), con un tiempo de 0-62 kpm de 7.5 segundos. Habrá 204PS del motor de 150kW y una batería de 62kWh.

Cupra El-Born

Cupra, ahora una marca separada de Seat, tiene su propia versión de el-Born. También tiene el mismo nombre, Cupra El-Born , lo que realmente no ayuda a su causa de ser visto como una entidad separada. Tiene un aspecto deportivo, un control de chasis personalizado y reclama 310 millas de la batería de 82kW.

Byton M-Byte

Byton mostró originalmente un concepto SUV EV , con amplias ambiciones para una puesta en marcha en el segmento de vehículos eléctricos. Eso ahora ha madurado en el Byton M-Byte, con la producción comenzando y buscando comenzar a mediados de 2020, al menos en China. El precio de 54.000 € suena bastante agresivo, pero no se sabe para qué versión es. Hay opciones de tracción en dos o en las cuatro ruedas, y esta última tiene un alcance de 270 millas. Sin embargo, la mayor parte de la conversación trata sobre la enorme pantalla de 43 pulgadas que se curva en el interior.

Lotus Evija

El Lotus Type 130 o Evija, como se le llama, es un hipercoche totalmente eléctrico limitado a solo 130 modelos, pero allanando el camino para los futuros autos de producción de Lotus. Ha sido diseñado para un rendimiento máximo, con 2000PS y una batería de 70kWh que apunta a dar 250 millas de autonomía. Sin embargo, el automóvil ofrecerá una aceleración vertiginosa, y aunque Lotus no ha dado cifras finales, alcanzará las 186 mph en menos de 9 segundos. Este automóvil costará £ 2 millones de libras y los pedidos anticipados están abiertos, solicitando un depósito de £ 250,000.

Tesla Model Y

Todos sabíamos que Tesla quería lanzar otro automóvil y el Model Y se desliza en el espacio entre el Model 3 y el Model X, un SUV compacto. El interior se inclina hacia el Model 3, mientras que el rango ofrece 242 millas con un tiempo de 0 a 60 mph de 5.9 segundos, en el modelo más asequible. Las entregas comienzan en marzo de 2020 para algunas versiones en los EE. UU., Y se espera un despliegue internacional en el futuro.

Ao luz uno

El Lightyear One es un sedán de lujo que agrega paneles solares al techo y al capó del automóvil, con el objetivo de brindar al propietario un impulso del sol en todo momento, incluso cuando conduce. Si bien gran parte del automóvil es convencional para un EV, los paneles solares adicionales darán un aumento de alcance de 12 km por hora (con buena luz). Eso podría significar una carga gratuita mientras está estacionado en la playa, aunque en invierno tendrá que cargarlo más. Sin embargo, el precio de venta del Lightyear One de ejecución limitada será de 119.000 euros, por lo que la energía solar tiene un precio.

Concepto Audi e-tron GT

Presentado en el LA Auto Show 2018, el Audi e-tron GT Concept muestra el futuro deportivo eléctrico de Audi. Se trata de un cuatro plazas, que funciona con las mismas baterías que los modelos e-tron existentes y comparte mucho con el Porsche Taycan. Audi ha sido bastante abierto sobre el desarrollo conjunto del e-tron GT y el Taycan, y esperamos muchas similitudes técnicas.

Las estadísticas de rendimiento sugieren actualmente un sistema de carga de 800 V, 0-62 mph en 3.5 segundos y un rango de 248 millas. Hay un interior vegano en el modelo Concept, y Audi dice que quiere llevar el mensaje ecológico aún más lejos. El Audi e-tron GT Concept llegará a las carreteras en 2020.

Rivian RS1

Rivian quiere unirse al movimiento EV con este todoterreno propio. Está diseñado para hacer frente al aire libre, con una profundidad de vadeo de 3 pies y un tiempo de 0 a 60 mph en 3 segundos. Nunca lo sabremos por qué necesitarías ir tan rápido fuera de la carretera.

Rivian es un recién llegado al espacio de los vehículos eléctricos, mostrando sus autos por primera vez en el Salón del Automóvil de Los Ángeles en 2018 (también hay una versión de camioneta / camioneta) y está disponible para pre-pedido por un depósito de $ 1000. Estaríamos tentados a esperar hasta que estos estén realmente en el camino antes de desprendernos del dinero.

BMW i5

BMW presentó el concepto cupé i Vision Dynamics en el Salón del Automóvil de Frankfurt en 2017. Presenta una vista previa de una berlina de tamaño mediano, en la gama BMW i que probablemente se llamará i5 cuando se lance en 2021. Es más grande que la Serie 3 de la compañía. berlina, pero más pequeña que una Serie 5 y diseñada para ubicarse entre el i3 y el i8 en la gama eléctrica BMW i.

El automóvil de tamaño familiar será capaz de alcanzar 60 mph en menos de 4 segundos, alcanzará una velocidad superior a 120 mph y podrá durar hasta 372 millas con una sola carga. Esperemos que llegue con el mismo diseño futurista que se muestra en la versión del concepto.

Faraday Future FF91

Un enorme signo de interrogación se cierne sobre el sorprendente FF91. La compañía ha pasado por altibajos, pero logró exhibir modelos manejables de preproducción en 2020. El FF-91 tiene una enorme distancia entre ejes de 126 pulgadas, pero eso lo convierte en un enorme interior. El techo corredizo panorámico, las ventanas traseras y laterales usan vidrio de cristal líquido disperso de polímero, que los pasajeros pueden tocar para teñir las ventanas y dejar entrar menos luz. No espere tener un espejo retrovisor convencional en el interior, ya que Faraday Future lo reemplazó en su lugar, con un monitor de pantalla ancha.

La unidad de energía eléctrica de 1.050 bhp acelerará a 60 mph en 2.39 segundos y tendrá un rango de manejo entre 378 y 435 millas. Faraday Future dice que la batería se puede recargar por completo en 1 hora.

ID Buzz y concepto de carga

El ID Buzz saldrá a la venta en 2022. Hace referencia al histórico Microbus de VW y podrá acomodar hasta ocho personas, con un interior que se puede cambiar constantemente. También hay un Cargo Concept, que bien puede lanzarse antes de que llegue cualquier modelo de pasajeros, con la creciente demanda de transporte limpio en la primera y última milla. Dos motores eléctricos le darán al ID Buzz una potencia total de 369bhp para propulsarlo a 60 mph en alrededor de 5 segundos. Se limitará a una velocidad máxima de 100 mph, tendrá tracción en las cuatro ruedas y un rango de conducción de 372 millas. Podrá recargar la batería al 80 por ciento, lo que según VW será suficiente para recorrer 298 millas en 30 minutos.

Escrito por Chris Hall.