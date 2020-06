Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Los Sony World Photography Awards son un punto culminante de la escena fotográfica cada año, invitando a los fotógrafos de todo tipo a presentar sus mejores imágenes en una variedad de categorías y géneros para juzgarse entre sí.

Se envían innumerables fotos, y las listas finales y los ganadores finales casi siempre son asombrosos, ya sea por su belleza o dureza, o por cualquier otra razón. Los principales premios de este año acaban de anunciarse, y hemos reunido algunas de nuestras imágenes favoritas de las listas para que pueda navegar aquí. Prepárate para sorprenderte.

El ganador general de la competencia de Sony este año es Pablo Albarenga, un fotógrafo cuya serie documenta la amenaza que representan contra los ambientalistas en Brasil que intentan proteger los hábitats y las áreas de la deforestación y los daños.

Están representados literalmente dando sus vidas, en contraste con el área que protegen en una amalgama cosida.

Este es otro de la serie de Albarenga, y muestra otro de sus detalles elegidos: el paisaje de la derecha tiene los primeros signos de deforestación en juego, iluminando exactamente cómo los entornos que les interesan a estos ciudadanos podrían verse tan gravemente amenazados.

La ganadora de la sección de Arquitectura, Sandra Herber, ha creado una increíble serie de imágenes fotografiando simple y escasamente cabañas de pesca en el lago Winnipeg, en el frío del invierno. Las condiciones de congelación lo enfrían positivamente a medida que se ve, pero el carácter individual de cada cabaña también se manifiesta.

Nos encantan los peces pintados en esta cabaña de la serie Sandra Herber: es un toque de color vibrante en un paisaje que es en gran parte monocromático, y desencadena el aislamiento de la cabaña muy bien.

Las fotos de edificios de Jonathan Walland se parecen a algo creado en un laboratorio: ingeniosamente vuelve a marcar todo el color y se enfoca solo en el edificio enfocado para crear una especie de silueta de su forma y líneas, que los despoja de sus elementos arquitectónicos esenciales.

Esto, otro de la serie de Jonathan Walland, muestra que incluso cuando un edificio se construye con una estética más moderna y líneas curvas, Walland todavía puede destilarlo en una forma esencial, algo que parece el primer boceto que su diseñador podría haber creado. con.

La serie de José De Rocco ocupó el tercer lugar en el soporte de Arquitectura, y presenta imágenes claras de edificios enmarcados de tal manera que sus detalles de superficie se convierten en la historia de la imagen misma.

Tome el lado de este supermercado: su mosaico rojo domina el marco pero esa cámara de seguridad también atrae la atención inevitablemente.

Dione Roach ocupó el segundo lugar en la categoría Creativo para esta serie, titulada Kill Me With an Overdose of Tenderness, que combina instantáneas del mundo en línea en una estética punk-rock que aplica una capa grunge a nuestros canales de redes sociales a veces clínicos.

Los artículos fotografiados por Luke Watson en esta serie se recuperaron de los conflictos, algunos tan antiguos como la Primera Guerra Mundial, y se reutilizaron en cámaras rudimentarias.

Es una reutilización que lo impulsa a pensar sobre el uso original previsto del objeto y el potencial creativo que innumerables elementos cotidianos llevan implícitamente consigo.

Este casco de la serie de Luke Watson es otra imagen muy clara que demuestra cómo se puede dar una nueva vida a algo. El mundo de la tecnología es particularmente lamentable cuando se trata de reutilizar, por lo que esta es una idea fotográfica desafiante.

Los paisajes blanqueados de la serie Cast Out of Heaven de Hashem Shakeri muestran un proyecto de vivienda a gran escala cerca de Teherán, pero lo hacen con la luz solar intensa y el edificio pálido que crean un entorno deslumbrante y celestial.

Esta imagen de un acaparamiento publicitario en blanco también tiene algo claramente distópico.

Esta imagen es otro ejemplo de lo interesantes que son las fotos de Shakeri: el enfoque es compartido por múltiples niveles de profundidad en la imagen, con los enormes bloques en primer plano tan detallados como los que están detrás, todos ellos enormes hasta el punto de que en realidad es bastante difícil de entender un verdadero sentido de escala.

Las fotos de Hugh Kinsella Cunningham muestran la experiencia en el terreno con el Ébola en la RDC, cuidadosamente manchada en una habitación oscura mientras se desarrolla, lo que se suma a la sensación palpable de amenaza que se obtiene al mirar imágenes de un virus tan mortal y transferible.

Las protestas de Hong Kong han inspirado a muchos en el último año, y también han comenzado a ofrecer planos para otros manifestantes en todo el mundo. Las imágenes de manifestantes de Chung Ming Ko están dramáticamente iluminadas y cuidadosamente enmarcadas para humanizarlas.

El fenómeno de las muñecas realistas utilizadas por las personas como ayudas emocionales ha existido durante un tiempo, y se critica injustamente sin suficiente empatía, y las fotos de Didier Bizet hacen todo lo posible para recordarle a las personas que estas muñecas no son juguetes o rarezas, pero casi siempre más Figuras complejas.

Youqiong Zhang explora la ética y las realidades de la producción en masa en África en su serie, que muestra exactamente cómo es una fábrica y cómo es realmente trabajar en ella, sin deshumanizar ni pasar por alto las experiencias de sus trabajadores.

Robin Hinsch muestra algunos de los efectos devastadores de la explotación industrial y la extracción de combustibles fósiles en el Valle del Níger. Contrasta la brutalidad del medio ambiente que deja la extracción de petróleo con los ciudadanos obligados a vivir a la sombra de los combustibles fósiles.

Esta imagen puede ser difícil de decodificar inicialmente, pero una vez que te das cuenta de que es una serie de pieles unidas en una sola pieza, las cosas se vuelven más claras. La serie de Álvaro Laiz arroja luz sobre la vida de los Chukchi en las costas de Bering.

A veces es difícil recordar que gran parte de la agricultura en el mundo moderno no está a la vista, sino en enormes almacenes como este, cuidadosamente monitoreados para asegurar un crecimiento uniforme: es como una versión extraña y manejada de un bosque, capturada por Luca Locatelli.

Otra de las imágenes de Luca Locatelli, muestra cómo las plantas más pequeñas se cultivan en estantes de camas iluminadas: está llevando la agricultura al siguiente nivel, y nuevamente es una foto que obviamente nos obliga a reconsiderar cómo pensamos sobre la fuente de incluso nuestro alimentos a base de plantas.

No podemos entender esta foto: nada de lo que hacemos impide que se vea como un set en miniatura de la Isla de los Perros de Wes Anderson. Las imágenes de Ronny Behnert se enmarcan con una gran distancia y blanquean los océanos alrededor del Torii en la foto para crear paisajes surrealistas y serenos.

Las fotos enviadas por Florian Ruiz tienen muchas facetas interesantes, entre ellas el hecho de que están unidas sutilmente a partir de varias imágenes, lo que les da un aspecto ligeramente deslucido. El paisaje industrial en la foto está cerca de Xinjiang en China, un lago salado seco donde el polvo sopla como el Viejo Oeste.

La imagen final que hemos seleccionado proviene de Chang Kyun Kim, quien ha echado un vistazo inquietante a algunos de los sitios restantes de los campos de concentración japoneses en los EE. UU. Desde la Segunda Guerra Mundial, donde los edificios aún están en pie como testimonio del encarcelamiento de tantos inocentes Como observa Chang Kyun Kim, la mayoría se encontraba en lugares tan duros y poco acogedores que no se ha construido nada allí para reemplazarlos.