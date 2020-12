57 impresionantes fotos de los premios nacionales Sony World Photography Awards 2020

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Cada año, la Organización Mundial de Fotografía celebra a las mejores imágenes y fotógrafos del planeta con los Sony World Photography Awards . El año pasado mostramos algunas de las increíbles imágenes de los premios generales donde cientos de miles de fotos enviadas se habían reducido a unos pocos ganadores.

Este año la organización ha celebrado a fotógrafos increíbles a nivel nacional con los Premios Nacionales . Este programa de premios selecciona a un solo fotógrafo como ganador nacional por una imagen única e independiente. Con 63 países participando y 190.000 presentaciones, sin duda fue un desafío para los jueces.

Hemos reunido esta galería de las mejores imágenes antes de que comiencen los Premios Nacionales y Regionales 2021.

Lakshitha Karunarathna (Sri Lanka)

Nombre de la imagen: Splasher

Nombre del fotógrafo: Lakshitha Karunarathna

Año: 2020

A veces, una buena imagen tiene que ver con el tiempo y la paciencia. Especialmente con impresionantes fotografías de la naturaleza como esta. Lakshitha Karunarathna ciertamente merece ser el ganador nacional de Sri Lanka.

"Mientras pasaba una noche entera fotografiando una garza en un pequeño estanque, cerca de Bourne en Lincolnshire, este apuesto cazador apareció de repente, justo frente a mí y comenzó a nadar y bucear en busca de peces, a un ritmo increíble. No conseguí un tiro adecuado durante algún tiempo, debido a la velocidad y la imprevisibilidad de este hábil cazador nocturno. Después de una buena media hora de caza, se tomó un descanso y se sacudió el agua y no me perdí ese momento en el que la nutria euroasiática está parado y las diminutas gotas de agua se pueden ver por todo el mamífero ".

Jose Luis Ruiz Jimenez (Espaa)

Nombre de la imagen: Pareja

Nombre del fotógrafo: Jose Luis Ruiz Jimenez

Año: 2020

Esta imagen maravillosamente angelical de alcatraces fue tomada en Irlanda por el fotógrafo español José Luis Ruiz Jiménez. Una vista brillante de la naturaleza en su máxima expresión y obviamente un contendiente lógico para ganar el premio nacional.

"Alcatraces en los escarpados acantilados de las islas Saltee en Irlanda. En junio, estas aves están en este lugar durante la temporada de reproducción. Este comportamiento es muy común durante este tiempo".

Victor Gui (Singapur)

Nombre de la imagen: paralelo

Nombre del fotógrafo: Victor Gui

Año: 2020

Victor Gui de Singapur tomó esta imagen perfectamente sincronizada y bien enmarcada de un carguero moviéndose a través del agua junto a un puente largo y recto. Esta satisfactoria imagen paralela resultó en que él fuera elegido como el ganador nacional y es fácil ver por qué.

Ales Krivec (Eslovenia)

Nombre de la imagen: Anillo de escarcha

Nombre del fotógrafo: Ales Krivec

Año: 2020

Otro ganador nacional que muestra la maravilla de nuestro mundo con un fenómeno natural captado por la cámara en la naturaleza.

"Las partículas de niebla y nieve crearon un brillo interesante alrededor del árbol. Halo es el nombre de una familia de fenómenos ópticos producidos por la luz (generalmente del Sol o la Luna) que interactúa con los cristales de hielo suspendidos en la atmósfera. Los halos pueden tener muchas formas, que van desde anillos de colores o blancos hasta arcos y manchas en el cielo ".

Jana Faungov (Eslovaquia)

Nombre de la imagen: El fin del amor

Nombre del fotógrafo: Jana Fašungová

Año: 2020

“Esta fotografía representa la inmensa soledad y desesperación que a veces podemos sentir a pesar de estar rodeados de personas. El amor tiene muchas formas y en algún momento de la vida, cada uno de nosotros experimentó el final de algún tipo de amor.

Los cambios en nuestro mundo son enormes, sin embargo, también hay grandes cambios dentro de todos nosotros como personas individuales, en la forma en que nos comunicamos y percibimos las cosas, en la forma en que se ven nuestras amistades y relaciones. Existe una diferencia entre las emociones reales que sentimos todos los días y las imágenes de nosotros mismos que publicamos en las redes sociales. El mundo cambia, pero en el fondo, siempre es la persona individual la que también sufre sus propios cambios. Y están los buenos y los malos tiempos para todos nosotros. Nuestras desesperaciones privadas reemplazadas por nuestras nuevas esperanzas privadas ".

Jelena Jankovic (Serbia)

Nombre de la imagen: KOLO

Nombre del fotógrafo: Jelena Jankovic

Año: 2020

El ganador nacional de Serbia fue a otra foto que muestra la vestimenta tradicional de la región. Es genial ver que se otorgan premios a las fotos que capturan la nacionalidad del área.

"Esta es Maja. Es bailarina y cantante del Ensemble KOLO.

Maja está vestida con uno de los muchos trajes tradicionales que usa mientras actúa en el escenario. La pintura de su rostro es uno de los colores asociados con la tradición serbia.

Todos los intérpretes de Ensemble KOLO son personas cuyo trabajo es preservar la tradición serbia a través de la música, el canto y la danza. De hecho, la misión principal de Ensemble KOLO es recopilar, adaptar e interpretar bailes y canciones populares serbias. Con este repertorio diverso, Ensemble viaja por el mundo y representa la rica cultura de su país ".

Abbas Alkhamis (Arabia Saudita)

Nombre de la imagen: Horse Motion

Nombre del fotógrafo: Abbas Alkhamis

Año: 2020

El ganador nacional de Arabia Saudita, Abbas Alkhamis, capturó esta magnífica imagen de un fantástico corcel en acción. Hombre y bestia en armonía.

"Un criador de caballos juega a un caballo en uno de los establos de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos".

Antonio Bernardino Coelho (Portugal)

Nombre de la imagen: Dubai

Nombre del fotógrafo: Antonio Bernardino Coelho

Año: 2020

Antonio Bernardino Coelho ganó el premio de los ganadores del premio nacional por tomar esta foto del horizonte de Dubai. Una imagen intrigante que se parece más a una pintura que a una fotografía.

"Basado en una imagen del rascacielos Burj Khalifa y el horizonte circundante en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, este bodegón se hizo con grapas de varios tamaños. Las grapas se colocaron en vidrio negro con un fondo negro y se iluminaron a través de tres fuentes independientes. . "

F. Dilek Uyar (Turqua)

Nombre de la imagen: Light Shadow and the Guards

Nombre del fotógrafo: F. Dilek Uyar

Año: 2020

Una obra maestra turca muestra a un hombre llevando a cabo el más humilde de los oficios, pastoreando ovejas por las colinas.

"Desde el duro y polvoriento viaje del rebaño de ovejas en Bitlis Turquía. Fui a Bitlis para tomar fotos en esa ciudad y tomar esto en ese período. Las ovejas tienen una gran importancia en Bitlis. Fue realmente difícil tomar estas fotos. Las ovejas tienen una gran impartición en Bitlis. Esta foto es como una sinfonía pastoral ".

Sergey Savenko (Federacin de Rusia)

Nombre de la imagen: Monte Elbrus

Nombre del fotógrafo: Sergey Savenko

Año: 2020

Una de las mejores cosas de estos ganadores de premios nacionales son las diferencias extremas entre ellos. Un ganador tomado en las profundidades del desierto, otro en el desierto helado.

"Meseta de Bermamyt. El mejor lugar con vista al monte Elbrus es el pico más alto de Rusia y Europa, incluido en la lista de los picos más altos del mundo" Siete picos ".

Mihaela Coman (Rumania)

Nombre de la imagen: Trascendencia

Nombre del fotógrafo: Mihaela Coman

Año: 2020

Una de las fotos más cambiantes de nuestra lista y la ganadora nacional de Rumanía se llama simplemente "Trascendencia".

“Algunos días está de humor para el amor, o tal vez solo quiere sentir el viento en la piel.

Algunos días, sus palabras están siendo silenciadas por otros hombres que no pueden manejar sus sentimientos.

A veces sus pensamientos se transmutan, siente placer y tristeza al saborear el

fruta prohibida.

Ella se transforma de una Eva suave a una oscura, siendo siempre ambas.

Ahora es fuerte pero también frágil, suave e intensa, apasionada pero también ansiosa, como la mujer.

retratado en el poema de Warsan Shire Para mujeres que son difíciles de amar ".

Bjrn-Arild Schancke (Noruega)

Nombre de la imagen: Mine 6

Nombre del fotógrafo: Bjørn-Arild Schancke

Año: 2020

El fotógrafo ganador de Noruega capturó esta increíble instantánea de la maravilla de la naturaleza y las estructuras creadas por el hombre que existen juntas.

"Esta es la mina 6, que es una mina de carbón cerrada en Svalbard. La operación minera aquí fue entre 1969-1981. La mina es hoy un patrimonio cultural protegido, y todavía quedan aproximadamente 380.000 toneladas de carbón dentro de esta montaña. Mina 6 se encuentra en Adventdalen entre Todalen y Bolterdalen en Longyearbyen ".

Kushal Shahi (Nepal)

Nombre de la imagen: Calle a la montaña

Nombre del fotógrafo: Kushal Shahi

Año: 2020

Otra vista impresionante de la naturaleza capturada desde las montañas de Nepal.

"Mardi Himal, Kaski: Un desfile de montañeros que se dirigen hacia el destino en busca del destino siguiendo la calle natural hacia el Himalaya. Luchando con los golpes fríos y secos, marchamos hacia la cumbre. El apego con estos majestuosos Himalayas en la razón eso nos ha mantenido en marcha y la recompensa es algo diferente; Paz y Serenidad ".

Abdulla AL-Mushaifri (Qatar)

Nombre de la imagen: Silma

Nombre del fotógrafo: Abdulla AL-Mushaifri

Año: 2020

Estamos empezando a tener la impresión de que a los jueces de los World Photography Awards les gustan las fotos que muestran vestimenta nacional o ropa tradicional. Este es otro ganador que muestra precisamente eso. Aunque es fácil ver por qué.

"Una foto de retrato de una joven de Omán, con sus ropas tradicionales".

Adil Javed (Kuwait)

Nombre de la imagen: Pulp Fiction

Nombre del fotógrafo: Adil Javed

Año: 2020

Algo un poco diferente a Kuwait. El ganador nacional aquí rinde homenaje a la imagen clásica de Pulp Fiction.

"Gran fan de Uma Thurman, gran fan de Quentin Tarantino y, por supuesto, Pulp Fiction es amor. Recreé este aspecto icónico, teniendo en cuenta el concepto original".

Tien Sang Kok (Malasia)

Nombre de la imagen: Descender desde arriba

Nombre del fotógrafo: Tien Sang Kok

Año: 2020

Tien Sang Kok ganó para Malasia con esta foto que casi evoca el sonido de los cascos atronadores con solo mirarla.

“Cientos de caballos están galopando cuando el sol está a punto de hacer brillar su último rayo. Tradicionalmente se dice que un mongol sin caballo es como un pájaro sin alas, así de fuerte es el vínculo entre ser humano y animal que debemos apreciar. . "

Arvids Baranovs (Letonia)

Nombre de la imagen: serpentina de otoño

Nombre del fotógrafo: Arvids Baranovs

Año: 2020

Esta galardonada fotografía de Letonia parece que encajaría perfectamente en nuestra galería de las mejores fotos de drones jamás tomadas . Otra imagen del impacto del hombre en el mundo con un camino sinuoso atravesando un bosque.

"Serpentina de montaña en las montañas de Rumania durante el otoño dorado".

Jacek Patora (Polonia)

Nombre de la imagen: El juego de las sombras

Nombre del fotógrafo: Jacek Patora

Año: 2020

Jacek Patora fue elegido ganador nacional de Polonia con esta foto tomada en Portugal.

"Esta imagen fue tomada unos días después de la víspera de Año Nuevo de 2019 en Lisboa, Portugal.

Siempre quise tomar una fotografía de este famoso puente cubierto de niebla, y ese día resultó perfecto. Tomé esta foto mientras estaba asombrado por las formas creadas por la luz y las sombras, las líneas perfectas y las siluetas de las personas. Lisboa es famosa por su luz increíble, y las nieblas de advección como esa son una vista común allí. Ocurren cuando el aire húmedo pasa sobre una superficie fría del río Tajo, creando esta vista impresionante ".

Tran Tuan (Vietnam)

Nombre de la imagen: té seco

Nombre del fotógrafo: Tran Tuan

Año: 2020

Esta foto aérea brillantemente colorida desde los cielos sobre los campos de Vietnam vio a Tran Tuan elegido como el ganador de la nación.

"Los trabajadores de Moc Chau y Son La en Vietnam extienden las hojas de té verde para que se sequen; esta es la primera etapa de la producción de té oolong".

Kiatthaworn Khorthawornwong (Tailandia)

Nombre de la imagen: día rojo

Nombre del fotógrafo: Kiatthaworn Khorthawornwong

Año: 2020

El ganador nacional de fotografía de Tailandia fue para un fotógrafo que tomó esta impactante imagen de paisaje desde una vista a orillas de un lago en Japón. Un fondo de montaña maravillosamente enmarcado ofrece una vista asombrosa de un lago tranquilo.

"La belleza del otoño en el lago Kawaguchigo, Japón".

Ya-Ting Chung (Taiwn)

Nombre del fotógrafo: Ya-Ting Chung

Año: 2020

Este ganador nacional de Taiwán es casi un retrato de la tradición local y la historia de la tierra en una sola imagen.

"Los pueblos aborígenes de Taiwán tienen una historia profunda y rica. En cuanto a la ropa tradicional, deben usarse para ocasiones especiales. En Hualien en 2019".

Alessandra Meniconzi (Suiza)

Nombre de la imagen: Nunca sin mi Raptor

Nombre del fotógrafo: Alessandra Meniconzi

Año: 2020

La ganadora suiza, Alessandra Meniconzi, describe mejor esta imagen:

"¡La idea de este viaje lleva más de 18 años! Mi primer viaje increíble que me introduce a conocer uno de los métodos de caza más fascinantes y antiguos con el águila real en Kazajstán. A los pies de la montaña de Altai (Mongolia ), Volví a encontrarme con los Berkutchi (cazadores con Águila Real). Son hombres que con extrema paciencia y dedicación han domesticado en su beneficio las diferentes cualidades del Águila. Los secretos de esta práctica se han transmitido por generaciones. Donde una vez entrenaron y la caza con águilas era dominio exclusivo de los hombres, ahora están surgiendo nuevas tradiciones, incluida una sorprendente igualdad de oportunidades para las mujeres. Zamanbol, de 16 años, comienza a los 10 años de edad para entrenar al águila real y al halcón sacre. me que la tradición ahora está en su mano ".

Marcus Westberg (Suecia)

Nombre de la imagen: Spreadem

Nombre del fotógrafo: Marcus Westberg

Año: 2020

La vida debe ser dura para las jirafas con esos cuellos largos y piernas torpemente desgarbadas. Aparentemente, incluso tomar una copa puede ser un problema. El fotógrafo sueco Marcus Westberg capturó esta imagen desde un hide en Namibia y logró ganar el premio nacional como resultado.

"Había pasado varios días en un escondite en la reserva privada de Onguma, cerca de Etosha, Namibia, inicialmente con la esperanza de ver elefantes o grandes felinos, pero disfrutando de todos los visitantes que venían al pozo de agua cercano. Sabía que si era lo suficientemente paciente, lo habría hecho una buena oportunidad de fotografiar jirafas cuando entraban a beber, pero nunca imaginé que ninguna de ellas se metería entre la piel y el pozo de agua. Esto me presentó una perspectiva diferente a la que había imaginado. Paciencia y la voluntad de sentarme en silencio en la naturaleza a menudo es una recompensa en sí misma, aunque en este caso me encantó irme con una imagen como esta ".

Will Venter (Sudfrica)

Nombre de la imagen: estoy aquí

Nombre del fotógrafo: Will Venter

Año: 2020

Nos gusta que, a primera vista, esta foto parece una de la maleza hasta que ves al búfalo con la cabeza asomando.

"Este búfalo de agua se asomó a nosotros desde el denso follaje. Parecía que quería que lo ayudáramos. Muchas personas en todo el mundo dependen de estas increíbles criaturas para sobrevivir y, sin embargo, pocas ayudan a proteger su entorno natural. "

Jeroen Adema & Tryntsje Nauta (Pases Bajos)

Nombre de la imagen: Johan Maurits van Nassau

Nombre del fotógrafo: Jeroen Adema & Tryntsje Nauta

Año: 2020

Esta fotografía es inusual porque es parte de una narración visual:

"Esta foto es parte de una serie, donde combinamos historias del pasado con un elemento moderno.

En esta foto se ve a Johan Maurits van Nassau (1604-1679), el gobernante del principado alemán de Nassau-Siegen. A los dieciséis años se convirtió en soldado en el ejército de la República Holandesa. Finalmente, se convierte en mariscal de campo. En 1664, Johan Maurits llega a Leeuwarden para el funeral de su sobrino, el gobernador de Frisia Willem Frederik. En el camino de regreso cae con su caballo en Franeker por un puente en el centro de la ciudad. El accidente es casi fatal para él.

Lo fotografiamos en el canal moderno, exactamente en el mismo lugar por el que cayó en 1664 ".

Esteban Montero (Ecuador)

Nombre de la imagen: Melancolia

Nombre del fotógrafo: Esteban Montero

Año: 2020

Otra foto que cuenta una historia. Esta vez uno sade:

“La idea nace tras la pérdida de un ser querido, el objetivo es mostrar la melancolía que queda cuando te alejas de alguien a quien amas, pero también el intento de mantener la comodidad aferrándose y manteniendo viva su memoria”.

Kristiina Tammik (Estonia)

Nombre de la imagen: La mirada

Nombre del fotógrafo: Kristiina Tammik

Año: 2020

Kristiina Tammik de Estonia tomó esta fantástica imagen de una persona y su peludo amigo cazando patos. Disfrutamos de los llamativos colores del sabueso y de la mirada en sus ojos cuando regresa con el premio.

"Nova Scotia Duck Tolling Retriever recuperando un pato para el cazador".

Jan Simon (Repblica Checa)

Nombre de la imagen: mono preguntando

Nombre del fotógrafo: Jan Simon

Año: 2020

Mientras estaba en las profundidades de Indonesia, Jan Simon tomó esta brillante foto de una criatura local en su hábitat natural.

"Me asombró esta criatura mientras viajaba por Indonesia. Cuando estaba en un lugar llamado Monkey Forest, vi a este mono sentado allí y preguntándose sobre el mundo.

Es increíble lo iguales que somos ".

Kozjak Boris (Croacia)

Nombre de la imagen: Veil of Remembrance

Nombre del fotógrafo: Kozjak Boris

Año: 2020

Esta interesante imagen parece mostrar una fotografía de una fotografía pero tomada a través de un velo, lo que de alguna manera le da un toque nostálgico.

"Tanja es su nombre, bajo el velo. Tomada el 7.6.2019. En Virovitica, en el norte de Croacia".

Liliana Ochoa (Colombia)

Nombre de la imagen: Edificio

Nombre de la fotógrafa: Liliana Ochoa

Año: 2020

Otra foto premiada muestra una escena moderna. Construcción constante en un valor en desarrollo que crece para siempre. Una monstruosidad para la mayoría, una belleza para la vista de algunos. Ciertamente, trabaja para alguien.

"Los trabajadores ensamblan una estructura de hierro durante la construcción de un edificio en Medellín, Colombia. Esta es una escena común en las áreas urbanas y refleja el crecimiento desbordado y descontrolado de las ciudades modernas".

Tianhu Yuan (China)

Nombre de la imagen: otro yo

Nombre del fotógrafo: Tianhu Yuan

Año: 2020

Las mascarillas son probablemente un punto delicado en todo el mundo ahora. Sin embargo, este nos hace hacer muchas preguntas y simplemente disfrutarlo por lo que es. ¿Solo una chica con una máscara de oso o algo más?

"Another Self es una imagen de mi proyecto en curso sobre los adolescentes Nijigen en China".

Bun Chan (Camboya)

Nombre de la imagen: Calma

Nombre del fotógrafo: Bun Chan

Año: 2020

Una escena misteriosa, aguas tranquilas y un individuo solitario. Otra foto brillante y misteriosa que ganó un premio nacional para Camboya.

"Calma es una palabra simple, pero amplia y la gente trata de encontrarla basada en historias externas para llenar la paz interior. El lago está despejado debido a la calma en el fondo del lago. Aunque el viento sopla, está despejado cuando el viento deje de soplar pero el lago estará turbio Incluso sin el viento si el fondo del lago está agitado.

También es con la mente humana que la paz proviene de adentro y cuando nuestra mente está en reposo, todo lo que nos rodea se calma ".

Alejandro Cifuentes (Chile)

Nombre de la imagen: Dance y urbex

Nombre del fotógrafo: Alejandro Cifuentes

Año: 2020

Esta inusual escena fue captada por el ganador de Chile, Alejandro Cifuentes, quien logró fotografiar a un bailarín en pleno vuelo en medio de lo que parece un edificio abandonado. La vida continúa, incluso cuando la gente se ha ido.

"Baile de ballet en el interior de un edificio antiguo".

Liliana Navarrete (Mxico)

Nombre de la imagen: Mañana Universitaria

Nombre de la fotógrafa: Liliana Navarrete

Año: 2020

Una vista simple pero llamativa de México fue suficiente para ganar el premio nacional a Liliana Navarrete.

"Nunca había notado las líneas que enmarcan los principales edificios de la Ciudad Universitaria en la UNAM, y en mi tiempo de espera fuera de mi salón de clases decidí capturar estas líneas".

Andrius Aleksandravičius (Lituania)

Nombre de la imagen: de pie en el borde de la costa del mar Báltico

Nombre del fotógrafo: Andrius Aleksandravičius

Año: 2020

"Esta toma que llamé" De pie en el borde de la costa del mar Báltico ". Era un día de invierno muy frío y ventoso. Me gusta mucho visitar el mar durante la temporada baja. La playa vacía cubierta de nieve, el mar no congelado pero parece helado de sorbete. Y el sonido es mágico. Lituania tiene sólo 90 km de la costa del Mar Báltico.

Esta foto fue tomada en la playa de Smiltyne cerca de Klaipeda, Lituania. Es una parte única de mi país: el Parque Nacional Curonian Spit, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un spit curvo de dunas de arena que separa la laguna de Curlandia de la costa del Mar Báltico ".

Roberto Corinaldesi (Italia)

Nombre de la imagen: Sur La Mer

Nombre del fotógrafo: Roberto Corinaldesi

Año: 2020

Otra vista aérea clásica, esta vez mostrando una masa de nadadores abriéndose paso a través de las olas entrantes.

"Los nadadores vistos desde arriba toman la apariencia de hormigas humanas".

Riyas Muhammed (Emiratos rabes Unidos)

Nombre de la imagen: El héroe

Nombre del fotógrafo: Riyas Muhammed

Año: 2020

El ganador nacional de Emiratos Árabes Unidos muestra la estructura más alta del mundo con 829 metros de altura. Es apropiado que una foto galardonada también sea de un edificio galardonado. El Burj Khalifa ganó el premio Global Icon en 2010, un año después de su construcción.

Gunawan Santoso (Indonesia)

Nombre de la imagen: mezquita de Al Jabar

Nombre del fotógrafo: Gunawan Santoso

Año: 2020

"Las imágenes muestran la arquitectura de la mezquita que tiene una construcción única. La estructura está dominada por acero y vidrio pintado. La estructura rara vez se encuentra en la construcción de mezquitas. Las imágenes fueron tomadas en la ciudad de Bandung, Indonesia, el 14/01/2019. la imagen muestra el frente de la mezquita ".

Tooru Iijima (Japn)

Nombre del fotógrafo: Tooru Iijima

Año: 2020

El ganador japonés es probablemente una de las vistas más simples de nuestra lista. Una vista aérea de una persona solitaria caminando por la nieve fue suficiente para ganar el premio nacional de Tooru Iijima.

Ildiko Ratkai (Hungra)

Nombre de la imagen: Korforgas_Circulation

Nombre del fotógrafo: Ildiko Ratkai

Año: 2020

Ildiko Ratkai fue declarada ganadora del premio nacional de Hungría gracias a esta imagen casi instantánea capturada con una lente ojo de pez y un brillante sentido de la perspectiva.

"Budapest Eye" en movimiento (exposición de 3 segundos). La foto se tomó el 26 de noviembre de 2019 en Budapest. Usé una cámara Sony NEX5T y un lente ojo de pez Samyang 8 mm f2.8 II. Un monopié proporciona estabilidad ".

Hong Chen (Hong Kong)

Nombre de la imagen: Flamingo vuela sobre el lago Magadi

Nombre del fotógrafo: Hong Chen

Año: 2020

La galardonada foto de Hong Chen es inusual, ya que no solo no se tomó en el país de origen, sino que también se tomó desde un helicóptero.

"El agua forma muchos colores y formas únicas, cuando Flamingo vuela sobre el lago Magadi, Kenia, lo disparé desde un helicóptero".

Abhijeet Kumar Banerjee (India)

Nombre de la imagen: Rinocerontes de apareamiento

Nombre del fotógrafo: Abhijeet Kumar Banerjee

Año: 2020

"Tomé esta imagen en Pobitora Wildlife Sanctuary, Assam, India, en diciembre de 2019. Era la mañana de principios de invierno y estábamos en un safari en jeep. Y de repente nos encontramos con esta pareja de rinocerontes indios con cuernos de apareamiento. No hace falta decir que una oportunidad única y rara. La luz era perfecta y tenemos una abertura en el borde de este campo de hierba. Al movernos, tomamos algunas fotos desde diferentes ángulos y distancias. Aquí la pareja era indiferente a las garcetas que estaban sentadas ".

Iraklis Kougemitros (Grecia)

Nombre de la imagen: Vacío

Nombre del fotógrafo: Iraklis Kougemitros

Año: 2020

Podría haber sido tomada antes del brote de Coronavirus, pero esta foto premiada fue casi una predicción del futuro.

"Una ciudad vacía. El sentimiento de soledad y encarcelamiento".

Wolfgang Wiesen (Alemania)

Nombre de la imagen: parque de atracciones

Nombre del fotógrafo: Wolfgang Wiesen

Año: 2020

Esta fotografía premiada parece que al fotógrafo se le dio el mandato de intentar capturar la felicidad en una sola imagen. Este fue el resultado.

"Exposición múltiple de personas en un telesilla".

Gabriel Corado (Guatemala)

Nombre de la imagen: Ugundani

Nombre del fotógrafo: Gabriel Corado

Año: 2020

A veces, la gente hace las mejores fotografías. Este chico feliz ayudó a Gabriel Corado a ganar el premio nacional de su país.

"Él es Ugundani. Lo conocí de camino a Siete Altares, Livingston, Guatemala. Su nombre está en el idioma garífuna y significa felicidad".

Greg Lecoeur (Francia)

Nombre de la imagen: Casa móvil congelada

Nombre del fotógrafo: Greg Lecoeur

Año: 2020

Desde la tierra hasta el océano, parece que todo vale cuando se trata de estas fotos y lo increíbles que son también.

"Durante una expedición en un pequeño velero, exploramos la Península Antártica buceando bajo la superficie. Aunque las condiciones son extremas con una temperatura de menos 1 ° C, hemos documentado una vida marina extraordinaria en su frágil ecosistema como en esta imagen : focas cangrejeras que viven en el hielo pero que se ven afectadas por el calentamiento global con el derretimiento del hielo ".

Sofia Jern (Finlandia)

Nombre de la imagen: el mundo sobre tus hombros

Nombre del fotógrafo: Sofia Jern

Año: 2020

"La fotografía fue tomada en el distrito de Kajiado de Kenia en agosto de 2019. En una época en la que valores modernos como la educación desafían las costumbres tradicionales del pueblo masai, Margret Koitangkei Nkalo está decidida a elegir la educación y no recibir matrimonio. Cuando se le preguntó cómo Margret Koitangkei Nkalo representaría a su pueblo, se vistió con sus joyas tradicionales y mira con calma a la cámara. Es importante que los pueblos indígenas elijan cómo se representan a sí mismos; no es el mundo quien debe definir quiénes son, la elección siempre debe ser suyo."

Inger Rnnenfelt (Dinamarca)

Nombre de la imagen: Sonia Suhl

Nombre del fotógrafo: Inger Rønnenfelt

Año: 2020

Esta fotografía galardonada de Dinamarca es en realidad una visión del proceso de realización de películas. Una película en creación capturada en película. Simple y, sin embargo, maravilloso.

"Hice fotografías de una película de estudiantes de cine danesa" Wolf "y este retrato de la actriz Sonia Suhl es uno de los que encontré muy especiales. La película es en blanco y negro, al igual que todas mis fotos. Fue un placer hacer . "

Atanas Chulev (Bulgaria)

Nombre de la imagen: Sunset

Nombre del fotógrafo: Atanas Chulev

Año: 2020

Atanas Chulev es el ganador del premio nacional de Bulgaria gracias a esta foto de una simple puesta de sol.

"La foto fue tomada en uno de los túneles y galerías excavados durante la Primera Guerra Mundial. La mayoría de ellos se pueden ver en Via Ferrata De Luca-Innerkofler, pero es recomendable ir con el kit de Via Ferrata".

Matheus Leite (Brasil)

Nombre de la imagen: Afrocentrípeta

Nombre del fotógrafo: Matheus Leite

Año: 2020

"Esta obra ilustra la narrativa de unión entre pueblos negros, que fueron traficados y esclavizados en Brasil durante 3 siglos. Es un retrato de la simbiosis y metamorfosis, que ocurrió aquí en Brasil, entre los negros de las más diferentes regiones y culturas. de África. A pesar de todos los cortes y latigazos, hay una fuerza afrocentrípeta que nos cambia, pero también mantiene nuestra ligadura ancestral ".

Kyaw Bo Bo Han (Birmania)

Nombre de la imagen: Young Eagle Hunter Lady

Nombre del fotógrafo: Kyaw Bo Bo Han

Año: 2020

El ganador de Birmania muestra una maravillosa visión de un águila y su dueño. Una vista fotográfica de las costumbres locales de Mongolia y un sorprendente contraste con otras fotos que ganaron el concurso de este año.

"Esta foto está tomada en las provincias de Olgii, Mongolia. Están cazando con águilas y normalmente permanecen en la frontera de Kazajstán y Mongolia. Cada octubre, las costumbres de caza del águila kazaja se exhiben en el Festival anual del Águila Real. Aunque el gobierno kazajo ha hecho esfuerzos para atraer a los practicantes de estas tradiciones kazajas de regreso a Kazajstán, la mayoría de los kazajos se han quedado en Mongolia ".

Agostina Valle Saggio (Argentina)

Nombre de la imagen: Lucy

Nombre del fotógrafo: Agostina Valle Saggio

Año: 2020

A veces, una simple fotografía de retrato es suficiente para ganar un premio. Sin embargo, este está lejos de ser simple, pero seguro que es sorprendente. Agostina Valle Saggio de Argentina ganó el premio nacional por este retrato de un sujeto conocido solo como Lucy.

Adam Stevenson (Australia)

Nombre de la imagen: eso no es nada de lo que reírse

Nombre del fotógrafo: Adam Stevenson

Año: 2020

Han sido un par de años difíciles y Australia lo pasó especialmente mal con los incendios que destruyeron la vida y el paisaje por igual. Esta fotografía premiada a nivel nacional no es un consuelo, pero al menos muestra una vista del paisaje para que todos la vean.

"Esta imagen fue tomada con mi iPhone X cerca de mi casa en Wallabi Point, Nueva Gales del Sur, Australia, después de que devastadores incendios forestales arrasaron el área. Mientras miraba la puesta de sol a través del humo, apareció una cucaburra y me permitió caminar hacia arriba Compartimos un momento, viendo el sol desvanecerse detrás de la escena apocalíptica ... él se estaba riendo ".

Steven Meert (Blgica)

Nombre de la imagen: ciclistas

Nombre del fotógrafo: Steven Meert

Año: 2020

Mientras tanto, en Bélgica, los ciclistas se ponen en movimiento alrededor de una pista de carreras. La acción es suficiente para llamar la atención tanto de los espectadores como de los jueces de los premios.

"Disparo en la sesión de entrenamiento en la pista ciclista Eddy Merckx".

Matthias Pall (Austria)

Nombre de la imagen: Melina en blanco y negro

Nombre del fotógrafo: Matthias Pall

Año: 2020

Inmediatamente nos impresionan las pecas de este sujeto y la intensa mirada que parece estar lanzando sobre el espectador. Matthias Pall hizo un trabajo fantástico al capturar la belleza de su tema y, como resultado, recibió el premio nacional.

"La verdadera belleza está conectada con tu mundo interior, es algo que viene de tu interior"

Tonmoy Adhikary (Bangladesh)

Nombre de la imagen: reminiscencia

Nombre del fotógrafo: Tonmoy Adhikary

Año: 2020

Descripción de la imagen: Blanco y negro

"Esta foto es sobre alguien que conozco a quien le encanta ver películas. Su amor y afecto por ver películas comenzó cuando era un niño, en la era del reproductor VCR. Hoy, en la era de la tecnología moderna, el VCR El reproductor está ahora casi extinto, pero hay personas hasta el día de hoy que aprecian esos dispositivos antiguos que siempre han amado y sus recuerdos invaluables.

Esta foto está en blanco y negro de tres formas diferentes. Primero, la foto en sí es en blanco y negro. Segundo, el videocasete de la foto es negro y los ojos son blancos. Y tercero, solía haber una hoja de papel blanca etiquetada en el casete para escribir el nombre de la película o el contenido ".

Youngchul Kim (Corea del Sur)

Nombre de la imagen: abrazándose

Nombre del fotógrafo: Youngchul Kim

Año: 2020

Algo que la mayoría de la gente debería intentar evitar en este momento: un abrazo cálido (que propaga los gérmenes).

"Realizo una sesión de fotos de moda en Seúl. Durante las sesiones de fotos de moda, le pedí a las modelos que se abrazan y piensen en algo pacífico y bendecido".

