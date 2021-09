Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Recuerdas los viejos tiempos de perseguir megapíxeles? Era una relación simple de uno a uno para mostrar lo buena que era su cámara. Y aunque los megapíxeles siguen desempeñando un papel importante en la calidad de la imagen, la idea de la fotografía computacional tomó el relevo, utilizando la potencia de procesamiento del teléfono para mejorar las imágenes, creando algo mucho mejor de lo que los pequeños sensores jamás podrían lograr.

Pero todavía hay algo que decir sobre una gran franja de píxeles que hacen que una imagen destaque. Y entonces Samsung acaba de revelar un sensor de cámara de 576MP. Un flex sólido en cualquier aspecto. Ahora, esto no llegará a sus teléfonos en el corto plazo (o tal vez en absoluto), pero aún vale la pena hablar de ello, ya que la tecnología, sin duda, se filtrará de alguna manera.

El nuevo sensor se lanzará en 2025 con un enfoque en drones, automóviles y para uso médico. El nuevo sensor de 576MP fue revelado durante una presentación en la SEMI Europe Summit , donde también se reveló la línea de tiempo de los sensores, como puede ver a continuación.

Puede ver claramente el sensor de 108MP más actualizado que se está utilizando actualmente en los teléfonos de Samsung, mientras que el sensor de 200MP, llamado Samsung ISOCELL HP1, llenará uno de los huecos de la bestia de 576MP.

Como se mencionó, no fue diseñado para su uso en teléfonos inteligentes, pero esto no lo descarta en el futuro. El tamaño de píxel es de 0,8 µm, que no es el más pequeño disponible, por lo que deja margen de mejora. Todo el sensor tiene un tamaño de 1 / 0,57 ″, lo que deja bastante especulación sobre si alguna vez podrá caber en un teléfono. Con algunos ajustes, y quizás una reducción del tamaño de píxel a al menos 0,64 µm, como vemos en el sensor actual de 108 MP, podríamos ver algo en el futuro. Pero eso también creará un golpe de cámara bastante masivo por sí solo. De cualquier manera, algunas novedades interesantes del fabricante coreano.