(Pocket-lint) - La cámara instantánea más nueva de Polaroid, Now Plus, acaba de ser presentada y trae un nuevo mundo de control y personalización a la mesa en comparación con el Now estándar.

El diseño de la cámara es casi idéntico al Now, pero hay una diferencia clave debajo del capó: se puede conectar a la aplicación complementaria de Polaroid a través de Bluetooth y le permite ajustar sus controles manuales para jugar con la exposición, las aperturas, la profundidad de campo y mucho más. .

El Now Plus también viene con un juego de cubiertas de lentes para darle viñetas coloridas o brillantes para sus fotos, por lo que es realmente una solución un poco todo en uno si realmente se está interesando en la fotografía instantánea.

Hay otras cámaras instantáneas que ofrecen control manual, pero la mayoría de ellas son violines y complejas, en lugar de estar basadas en software como esta, por lo que sin duda es una buena idea. La desventaja no sorprendente de esto es que está en el extremo más caro del mercado a £ 139.99, pero al menos obtienes el máximo rendimiento.

Tenemos un Now Plus en nuestras manos, por lo que experimentaremos con él en las próximas semanas para ver cómo se compara con las otras cámaras instantáneas que hemos probado: esté atento a la lista que vinculamos anteriormente. para ver si entra en nuestro ranking.