Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Hay una nueva cámara sin espejo de fotograma completo de la serie Lumix S en la ciudad: la Lumix S5. Esta cámara tiene como objetivo un precio más asequible que los modelos originales de la serie S, al tiempo que ofrece funciones de video de alta gama en una forma de cuerpo pequeño y liviano.

Con el mercado de video cada vez más competitivo, ¿la Lumix S5 alcanza todas las notas correctas? Aquí tiene todo lo que necesita saber sobre esta cámara.

Dimensiones del cuerpo: 132,6 mm x 97,1 mm x 81,9 mm / Peso: 714 g

LCD de ángulo variable de 1.840.000 puntos; Visor OLED de 0,74 aumentos de 2360.000 puntos

Sensor CMOS de fotograma completo de 24,2 megapíxeles (igual que en S1H)

Construcción de aleación de magnesio resistente a salpicaduras y polvo

Ranura para tarjeta SD dual, salida microHDMI

Montura de lente: lentes de montura L

Carga USB

No hay forma de evitar el hecho de que la Lumix S1 original era y es una cámara grande. El Lumix S5 es una perspectiva completamente diferente: de hecho, sus dimensiones hacen que su cuerpo sea más pequeño que el Lumix GH5. Esa es una hazaña impresionante considerando que el S5 tiene un sensor de fotograma completo, y el GH5 un Micro Four Thirds mucho más pequeño.

Ese sensor, nos apresuramos a señalar, es el mismo de 24,2 megapíxeles que se encuentra en la Lumix S1H, una cámara con aspiraciones de video de alta gama y un precio mucho más alto que la S5. Muchas de las funciones de video se comparten entre ambas cámaras, a lo que llegaremos en un momento.

Otras especificaciones principales del S5 incluyen una pantalla LCD montada en un soporte de ángulo variable, para ayudar con el trabajo a nivel de la cintura y por encima de la cabeza. Mientras tanto, el visor electrónico integrado es un panel OLED de alta resolución (2360k puntos) con aumento (0,74x) para garantizar que su vista del mundo sea a gran escala.

El cuerpo del S5 es resistente al polvo y a las salpicaduras gracias a los sellos en toda la construcción de aleación de magnesio. Tampoco es demasiado pesado para lo que es, con 714 g solo para el cuerpo. Sin embargo, agregue una lente y ese peso inevitablemente se disparará hacia arriba.

La montura de la lente no es otra que la montura L, como la usa Leica, y es una abertura innegablemente grande. Tanto mejor, entonces, que Panasonic haya logrado reducir considerablemente el tamaño del cuerpo del S5.

Captura máxima: 4K a 60p 10 bits 4: 2: 0 (escribir en la tarjeta SD; 4: 2: 2 a través de HDMI)

4K anamórfico disponible: 50/30/25 / 24p, 1.3 / 1.33 / 1.5 / 1.8 / 2.0 desqueeze

Interruptor PAL / NTSC, código de tiempo, patrón de cebra, medidor puntual de luminancia

Tiempo máximo de grabación: 30 minutos en 10 bits, ilimitado en 8 bits

Utiliza LongGOP (no códec ALL-INTRA), HEVC H.265

Conector de micrófono / auriculares de 3,5 mm, monitor de forma de onda

V-Log incluido (sin costo adicional incurrido)

ISO nativo dual (solo automático, no manual)

Una gran venta de cualquier cámara en estos días está relacionada con su conjunto de funciones de video. Y la Lumix S5 realmente no se detiene aquí. No hay otra cámara sin espejo de fotograma completo a este precio que ofrezca captura 4K a 60 fps (bueno, todavía no de todos modos; ¡ciertamente hay modelos más caros que sí lo hacen!).

Tiene una impresionante variedad de opciones, incluido 4K anamórfico, diseñado para usar con lentes S35mm (4 Perf significa que no hay recorte para esos) e incluso puede grabar sin limitación. Bueno, dependiendo del modo. Aquí hay un desglose rápido de las opciones clave de 4K, tasas de bits, submuestreo, tasas de fotogramas y relación de recorte.

Fotograma completo (MOV) 4K (3840 x 2160) 4: 2: 2 10 bits 150 Mbps H.264 HLG 30/25 / 24p 30min máximo 4K (3840 x 2160) 4: 2: 0 H.264 de 8 bits a 100 Mbps 30/25 / 24p Sin límite de tiempo Cultivo APS-C (MOV) 4K (3840 x 2160) 4: 2: 0 HEVC HLG de 10 bits y 200 Mbps 60 / 50p 30min máximo 4K (3840 x 2160) 4: 2: 2 10 bits 150 Mbps H.264 HLG 30/25 / 24p 30min máximo 4K (3840 x 2160) 4: 2: 0 H.264 de 8 bits a 100 Mbps 30/25 / 24p Sin límite de tiempo (30 minutos para la opción 50 / 60p) S35 (MOV) Anamórfico (3328 x 2496) 4: 2: 2 10 bits 150 Mbps H.264 HLG 30/25 / 24p 30min máximo Anamórfico (3328 x 2496) 4: 2: 0 HEVC HLG de 10 bits y 200 Mbps 50p 30min máximo

Panasonic también está impulsando fuertemente la opción de captura continua en el S5. Es comprensible, ya que muchos competidores se sobrecalentarán a la mitad del rodaje. La Lumix S5 está diseñada para funcionar hasta 40 ° C (104 ° F) sin parar gracias a un diseño térmico.

En otros lugares, hay V-Log de serie (sin costo adicional, a diferencia de la Lumix S1H), un conector de 3,5 mm para audio y conmutación ISO nativa dual (para una captura más limpia en condiciones de oscuridad, aunque esto no se puede configurar manualmente, automáticamente) se activa en el S5).

Enfoque automático con detección de contraste con DFD (profundidad desde el desenfoque)

Detección de rostro, ojos, cabeza y cuerpo: la mitad del tamaño de la serie S anterior

Algoritmo AF construido desde cero (se implementará en otras series S más adelante en 2020)

Una cosa que presenta el S5 que es diferente de sus primos de la serie S es un sistema de enfoque automático reelaborado. Panasonic dice que esta vez construyó el algoritmo desde cero, y que este software se implementará en el S1 y S1H en algún momento de 2020.

El sensor del S5 todavía usa un sistema de detección de contraste y tecnología de profundidad de desenfoque (DFD), pero ahora es más astuto cuando se trata de identificar tipos de sujetos y fijar sujetos en movimiento, según afirma Panasonic.

La detección original de rostros y ojos ahora puede reconocer cabezas, por lo que cuando una cara gira, el sistema AF continuará, y también la detección de cuerpo completo.

Los profesionales podrían estar ejecutando un equipo y usando el enfoque manual de todos modos. Si está utilizando una pantalla fuera de la cámara, no obtendrá el máximo beneficio de la frecuencia de actualización del sensor, ya que la salida HDMI se anulará a 60Hz (por lo tanto, el enfoque manual es lo más lógico aquí).

5 paradas de estabilización de imagen incorporada (6,5 paradas en combinación con lente IS)

Sensor CMOS de fotograma completo de 24,2 megapíxeles

ISO: 100-51,200 (ISO nativo dual automático)

Disparo en ráfaga 4K Photo / 6K Photo

Modo de alta resolución de 96MP

No es que se trate solo de captura de video. Todo esto también es útil para la fotografía fija, algo en lo que el S5 aún debería sobresalir, dado su sensor probado.

1/6 Panasonic

Y si la resolución de 24,2 megapíxeles no le parece suficiente, entonces existe la opción de 96MP con el modo de alta resolución. Esto utiliza el sistema de estabilización de imagen para mover el sensor y utilizar la resolución aproximadamente cuatro veces.

Hablando de eso, la estabilización de imagen basada en sensores incorporada puede cubrir 6.5 paradas de estabilización, afirma Panasonic.

El disparo en ráfaga tampoco se queda atrás, con 4K Photo (alrededor de 8MP) y 6K Photo (alrededor de 16MP) que ofrecen ráfagas respectivas de 60 fps y 30 fps. Eso es una imagen de 8 megapíxeles tomada hasta 60 veces por segundo, o una imagen de 16 megapíxeles tomada hasta 30 veces por segundo.

Fecha de envío de mediados de septiembre

£ 1,799 / $ 1,999 solo cuerpo (£ 1,999 / $ 2,299 con lentes de kit de 20-60 mm)

Hemos mencionado el precio, pero sin decir cuánto tendrá que pagar hasta este momento. En el Reino Unido, el S5 costará £ 1,799 / $ 1,999 solo para el cuerpo, mientras que una versión de lente de 20-60 mm tendrá un precio inicial de £ 1,999 / $ 2,299. Por supuesto, todavía estamos hablando de miles, pero eso es mucho menos que los otros modelos de la serie S, y no falta mucho. Por supuesto, el S1H ofrece más cuando se trata de grabación continua.

Si todo esto suena tentador, no necesita esperar mucho: la Panasonic Lumix S5 saldrá a la venta el mismo mes que su anuncio, y la expectativa actual será el envío a mediados de septiembre.

Escrito por Mike Lowe.