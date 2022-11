Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Cada año, el Concurso Internacional de Mundos Pequeños acoge algunas imágenes de fotomicrografía realmente impresionantes que asombran, sorprenden y nos dejan boquiabiertos.

El concurso lleva celebrándose desde 1975 y ha habido algunos ganadores increíbles a lo largo de los años que han pasado. Los trabajos de este año son bastante increíbles, así que hemos seleccionado algunos de los más interesantes para que los disfrutes. También te recomendamos que eches un vistazo a la galería completa de ganadores y participantes de este año.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Cardiomiocitos humanos (células del corazón)

Muchas de estas imágenes de fotomicrografía son fascinantes y reveladoras porque ofrecen una nueva visión, que probablemente no haya visto nunca, de algo que probablemente haya encontrado en la vida cotidiana.

En este caso, la imagen es de una célula cardíaca humana. Fue tomada por Hui Lin y la Dra. Kim McBride del Nationwide Children's Hospital de Columbus (Ohio, EE.UU.). Y fue seleccionada como la ganadora del 20º puesto en los premios de este año.

Esta imagen se elaboró utilizando un aumento de 60x y la técnica de imagen de fluorescencia. Ésta utiliza una iluminación de alta intensidad para excitar las moléculas fluorescentes y da lugar a longitudes de onda más largas y a imágenes tan bellas como ésta.

Biofilm bacteriano en una célula de la lengua humana

Algunas de estas imágenes parecen hermosas, coloridas e intrigantes. Luego descubres lo que son y desearías no haberlas visto.

Esta, por ejemplo, es una imagen del biofilm bacteriano en una célula de la lengua humana. Ahora imagina cómo es tu lengua, y luego ve a darle un buen cepillado.

Esta imagen confocal obtuvo el 19º puesto en los premios de este año.

Un intestino de pez cebra

Aquí hay otra vista colorida y que probablemente no adivine de qué se trata. Se trata de una vista 60 veces ampliada de los glóbulos blancos de un intestino de pez cebra. Curiosamente bonito.

Arena de Alaska

Nos encanta que estas imágenes de fotomicrografía nos muestren lo hermoso que es el mundo. A veces se trata de simples detalles minúsculos en cosas que normalmente no veríamos tan de cerca. Esto es arena vista con 10 aumentos, y sin embargo parece una gema de colores.

Redes de vasos sanguíneos

Esta es otra de esas bellas imágenes que, en realidad, resulta totalmente desagradable cuando se sabe de qué se trata. Esta colorida imagen es una vista 10 veces ampliada de las redes de vasos sanguíneos en los intestinos de un ratón.

Esta imagen de Satu Paavonsalo y el Dr. Sinem Karaman, de la Universidad de Helsinki, fue seleccionada para el tercer puesto del concurso de este año.

Moho de la baba

Parece que el moho es una de esas cosas que resultan fascinantes cuando se miran de cerca. Es colorido e intrincado en sus mínimos detalles.

Esta imagen fotomicrográfica requirió el uso de luz reflejada y el apilamiento de imágenes, pero los resultados son bastante increíbles.

Si le gusta el aspecto de esta imagen, hay muchas otras entradas de moldes de años anteriores que también merecen la pena.

Vela de carbono

Esta fascinante vista muestra las partículas de carbono sin quemar que se desprenden de la mecha de una vela. El nivel de detalle de estas tomas cercanas es impresionante, incluso con sólo 2 veces y media de aumento.

La pelusa de bolsillo planta otros 1,000 árboles con Resideo Por Stuart Miles · 14 Mayo 2020 Hemos plantado 1,000 árboles gracias a ti

Una mosca y un escarabajo tigre

La foto ganadora del 10º premio del concurso de fotomicrografía muestra una vista de una mosca que cae presa de un escarabajo tigre.

Estas vistas cercanas de los insectos son fascinantes por los intrincados detalles que incluyen los diminutos pelos e incluso las líneas de sus ojos.

Hueso de dinosaurio agatizado

Los huesos de los dinosaurios ya son bastante impresionantes, pero si los observas de cerca, como en esta vista ampliada 60 veces, podrás ver detalles aún más increíbles.

Colon humano

Esta es una vista en color de lo que parece algo floral pero que en realidad es un colon humano. Se tomó con una técnica de fotografía de campo claro a 20 aumentos.

Larva de jején

Esta imagen de fotomicrografía fue capturada con luz polarizada y muestra una larva de jején recogida en un estanque de agua dulce. Este tipo de fotografía hace que estas criaturas parezcan más atractivas visualmente y maravillosamente coloridas.

Una célula que se divide

Con un aumento de 60 veces, se pueden ver incluso los detalles de lo que ocurre cuando una célula se divide. Desde luego, no es algo que se pueda presenciar en la vida cotidiana con facilidad.

Una lesión cerebral traumática

Si tuviera que imaginarse el aspecto de una lesión cerebral, estamos seguros de que no pensaría que sería tan colorida o curiosa.

Esta es una intrigante vista de la corteza sensorial-motora murina tras una lesión cerebral traumática leve en un ratón transgénico. Fue tomada por el Dr. Andrea Tedeschi, de la Universidad Estatal de Ohio, y fue seleccionada en el puesto 33 de los premios de este año.

Huevo de mariposa

Las mariposas ya son bastante impresionantes, pero ¿has visto alguna vez sus huevos ampliados de esta manera? Esta imagen se ve con 10 aumentos con una técnica de apilamiento de imágenes para mostrar la belleza de la naturaleza incluso a la escala más pequeña.

Antigua hormiga alada

Puede que esta vista no esté tan ampliada como las otras de la lista (o de la galería), pero no es menos impresionante.

Se trata de una vista de cerca de una hormiga alada que ha estado atrapada en ámbar durante unos 20 millones de años. Increíble.

Hormiga

Nunca hemos pensado que las hormigas sean terroríficas. Sin embargo, esta imagen podría hacernos cambiar de opinión. Un primer plano de la cara de una hormiga la hace parecer preocupantemente malvada.

Broca dental

Si ya no le gusta ir al dentista, esta imagen probablemente no le ayudará. Se trata de una vista con cuatro aumentos de la broca de un dentista que ha sido incrustada con virutas de diamante.

Araña saltadora

La mayoría de la gente diría que las arañas no son bonitas. Incluso si no eres aracnofóbico, probablemente no te gustaría abrazar a una araña, pero este pequeño es muy fotogénico.

Escrito por Adrian Willings.