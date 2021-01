Imágenes asombrosas de un mundo pequeño. Las imágenes ganadoras del concurso de fotomicrografía de Nikon

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El fabricante de cámaras Nikon lleva organizando el Concurso Internacional de Pequeños Mundos desde 1975. Ahora con más de 40 años, el concurso celebra lo mejor de la fotomicrografía.

Una microfotografía es una imagen digital tomada a través de un microscopio para ampliar un objeto varias veces y mostrar características de cerca a una escala visible para que podamos ver.

Cualquiera, en cualquier lugar puede participar en el concurso Nikon Small World , dejando el tema completamente abierto para que los participantes puedan elegir tomar fotos de lo que deseen. Un panel de jueces expertos revisa todas las entradas antes de decidir sobre los 20 ganadores cada año .

Estamos echando un vistazo a todos los ganadores del primer premio que se remontan al inicio de la competencia en 1975.

1975: James Dvorak, USA

1976: Eric V. Grav, New York, USA

James W. Smith, Independence, Ohio, USA

1978: David Gnizak, Independence, Ohio, USA

1979: Paul W. Johnson, University of Rhode Island, Kingston, Rhode Island, USA

James M. King, UC Santa Barbara, Marine Science Institute, Santa Barbara, California, USA

1981: David Gnizak, Ferro Corporation Research Center, Independence, Ohio, USA

1982:Dr. Jonathan Eisenback, North Carolina State University, Department of Plant Pathology, Raleigh, North Carolina, USA

1983: Elieen Roux, Bob Hope International Heart Research Institute, Seattle, Washington, USA

1984: John I. Koivula, Gemological Institute of America, Carlsbad, California, USA

1985: Dr. Jonathan Eisenback, North Carolina State University, Department of Plant Pathology, Raleigh, North Carolina, USA

1986: Dr. Stephen Lowry, University of Ulster, Department of Biology, Coleraine, Northern Ireland, United Kingdom

1987: Julie Macklin & Dr. Graeme Laver, Australian National University, Canberra, Australia

1988: David A. Smith Victoria Point, Queensland, Australia

1989: Marc Van Hove, Centexbel, Zwijnaarde, Belgium

1990: Richard H. Lee, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois, USA

1991: Marc Van Hove, Centexbel, Zwijnaarde, Belgium

1992: Lars Bech, Deurne, The Netherlands

1993: Ron Sturm, Construction Technology Laboratories, Inc. Skokie, Illinois, USA

1994: Jean Regger-Deschenaux, Mikroskopische Gesellschaft, Zurich, Switzerland

1995 Christian Gautier, JACANA Press Agency, Vanves, France

1996: Lars Bech, Naarden, The Netherlands

1997: Barbara Danowski, Union College, Schenectady, New York, USA

1998: Jakob Zbaeren, Insel Hospital, Bern, Switzerland

1999: Alexey Khodjakov, Wadsworth Center, New York State Department of Health, Albany, New York, USA

2000: Daphne Zbaeren-Colbourn, Bern, Switzerland

2001: Harold Taylor, Kensworth, United Kingdom

2002: Thomas J. Deerinck, University of California, San Diego, National Center for Microscopy and Imaging Research, La Jolla, California, USA

2003: Dr. Torsten Wittmann, The Scripps Research Institute, San Diego, California, USA

2004: Seth A. Coe-Sullivan, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA

2005: Charles B. Krebs, Charles Krebs Photography, Issaquah, Washington, USA

2006: Dr. Paul Appleton, University of Dundee, Division of Cell and Developmental Biology, Dundee, Scotland, United Kingdom

2007: Gloria Kwon, Memorial Sloan-Kettering Institute, New York City, New York, USA

2008: Michael J. Stringer, Westcliff-on-Sea, Essex, United Kingdom

2009: Dr. Heiti Paves, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia

2010: Jonas King, Vanderbilt University, Department of Biological Sciences, Nashville, Tennessee, USA

2011: Dr. Igor Siwanowicz, Max Planck Institute of Neurobiology, Martinsried, Germany

2012: Dr. Jennifer L. Peters & Dr. Michael R. Taylor, St. Jude Childrens Research Hospital, Memphis, Tennessee, USA

2013: Wim van Egmond, Micropolitan Museum, Berkel en Rodenrijs, The Netherlands

2014: Rogelio Moreno Gill, Panama, Panama

2015: Ralph Grimm, Jimboomba, Queensland, Australia

2016: Dr. Oscar Ruiz, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA

2017: Dr. Bram van den Broek et al, The Netherlands Cancer Institute, BioImaging Facility & Department of Cell Biology, Amsterdam, The Netherlands

2018: Yousef Al Habshi, Abu Dhabi, Emiratos rabes Unidos

Asunto: El ojo de un escarabajo

Ampliación: 20x (ampliación de la lente del objetivo)

Técnica: luz reflejada

Esta increíble vista casi parece demasiado perfecta para ser real. Una vista increíblemente cercana del ojo de un escarabajo Metapocyrtus subquadrulifer. Ha habido muchas entradas diferentes en la competencia de fotomicrografías a lo largo de los años que involucran a varios escarabajos diferentes y esta podría ser una de las más impresionantes con un contraste maravilloso entre el negro del ojo del escarabajo y el resto de su cuerpo.

2019: Teresa Zgoda, Teresa Kugler

Asunto: Un embrión de tortuga

Ampliación: 5x (ampliación de la lente del objetivo)

Técnica: estereomicroscopía, fluorescencia

Este ganador de 2019 es el resultado de una recopilación de cientos de imágenes reunidas para formar el resultado final. El embrión de tortuga fotografiado tenía más de una pulgada de largo y capturar todo de una manera satisfactoria resultó complicado para la técnica de microscopía Teresa Zgoda y su colega Teresa Kugler.

El resultado final es una imagen maravillosa que utilizó una combinación de fluorescencia y estereomicroscopía para mostrar la belleza de la pequeña tortuga.

2020: Daniel Castranova, Dr. Brant M. Weinstein, Bakary Samasa, Institutos Nacionales de Salud (NIH)

Asunto: Un pez cebra

Ampliación: 4x (ampliación de la lente del objetivo)

Técnica: confocal

Tomada con microscopía confocal y apilamiento de imágenes, esta increíble imagen muestra no solo los huesos y las escamas, sino también los vasos linfáticos de un pez cebra. Esta imagen no solo fue la ganadora del concurso, sino también un descubrimiento científico, ya que la fotografía reveló que el pez cebra tiene vasos linfáticos dentro de la cabeza, lo que no se pensaba que fuera el caso de los peces.

Este conocimiento podría revolucionar la investigación futura sobre enfermedades cerebrales como el Alzheimer y, por lo tanto, hacer que el premio a la imagen valga la pena por sus propios méritos.

Daniel Castranova explicó:

“La imagen es hermosa, pero también muestra lo poderoso que puede ser el pez cebra como modelo para el desarrollo de vasos linfáticos ... Hasta ahora, pensábamos que este tipo de sistema linfático solo ocurría en mamíferos. Al estudiarlos ahora, la comunidad científica puede acelerar una variedad de investigaciones e innovaciones clínicas, desde ensayos con medicamentos hasta tratamientos contra el cáncer. Esto se debe a que los peces son mucho más fáciles de criar e imaginar que los mamíferos ".

Escrito por Max Langridge. Edición por Adrian Willings.