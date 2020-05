Cómo ser una sensación de viaje en Instagram sin salir de casa

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Estamos viviendo tiempos extraños en este momento e Instagram también lo siente. En el pasado, la red social estaba llena de fotos de viajeros de Instagram mostrando las maravillosas vistas de todo el mundo. Ahora, todos están atrapados en casa, cada vez hay menos de estos.

Sin embargo, existe una solución, ya que aún puede viajar por el mundo utilizando Google Maps para un recorrido virtual en lugar de uno real.

Eso es lo que un usuario de Instagram comenzó a hacer cuando los problemas con la agorafobia la llevaron a tener un miedo paralizante del mundo exterior. Incapaz de abandonar su piso de Londres, Jacqui Kenny se dirigió a Google Maps para viajar a tierras lejanas.

Cuando se le ocurrió la idea de subir las imágenes a Instagram, pronto se convirtió en una sensación de Instagram y ahora tiene más de 126,000 seguidores. Quizás si estás buscando algo que hacer para aliviar el aburrimiento, podrías usar su idea como inspiración para algunos viajes digitales.

Hemos revisado la cuenta de Instagram de Agoraphobic Traveller para mostrarle algunos de los mejores destinos a los que ha viajado, todo desde la comodidad de su propio hogar.

Utilizando Google Maps para viajar a Sun City, Arizona, el Viajero Agorafobio descubrió esta impresionante vista lateral de la calle de un magnífico árbol que proyecta una gran sombra sobre sus alrededores bañados por el sol.

Este es solo uno de los muchos lugares desérticos a los que ha viajado Instagrammer gracias al poder de Google Street View, probablemente un cambio bienvenido a las vistas empapadas de lluvia de Londres visibles a través de su ventana plana.

En las estribaciones de Bolivia, un equipo de fútbol mixto toma algunas instrucciones de su entrenador y se prepara para practicar bajo el dulce calor del sol de verano.

El verano en el distrito de Callao, región de Callao, Perú, debe ponerse un poco tostado. Esta vista muestra a los niños chapoteando en una gran piscina infantil en la calle. Un refrescante chapuzón bajo el sol sofocante. Una vista brillante desde otra parte del mundo que se disfruta desde la pantalla de una computadora.

Esta imagen fue capturada en 2013 y muestra las secuelas del huracán Sandy, uno de los huracanes más mortales y destructivos de la época. Aquí vemos el daño que causó el huracán en Staten Island, pero ese mismo huracán también causó daños en otros lugares. Los vientos azotaron a 115 mph, causando que 233 personas perdieran la vida y dañaran un total de más de $ 68 millones.

En el Cabo Occidental, Sudáfrica, un hombre se encuentra en la puerta de su casa viendo pasar el automóvil de Google Street View. Una vista simple de la vida a millas de casa.

En una tranquila esquina de la calle en el Cabo Occidental, Sudáfrica, se puede ver a un niño pequeño explotando un globo azul. Se pueden ver pequeñas chozas azules detrás de él y los vastos cielos azules sin nubes arriba.

Otra toma desde las estribaciones de Bolivia muestra a algunos trabajadores al costado de una pista de tierra mirando cómo pasa el automóvil de Google. Los caminos de polvo y las colinas verdes se pueden admirar en esta área, sin toda la molestia de caminar.

Al borde de la carretera, un caballo solitario parece aturdido por el automóvil al pasar perturbando su apacible pastoreo. No es la imagen habitual de Instagram de Río de Janerio, Brasil, que esperarías ver: no hay playas ni cócteles a la vista.

Esta vista muestra los desgastados caminos de Mongolia, que se extienden hacia las distantes colinas. Esta vista rural ciertamente requeriría un largo viaje para ver normalmente. Google Maps brinda fácil acceso a tierras lejanas con solo unos pocos clics.

La naturaleza se encuentra con el hombre. Esta imagen muestra una estación de servicio en Kirguistán, Asia Central, mientras un pastor y su rebaño pasan por las bombas en su viaje.

Al borde de la carretera en Perú, América del Sur se encuentra un campo deportivo muy gastado. No muchos campos deportivos tienen una vista como esta, con cordilleras que se extienden en la distancia. Otro lugar oculto de belleza artificial capturado por Google para que todos lo vean.

Algunas vacas revisan el auto de Google mientras pasa. Estas bellezas bovinas fueron tomadas en Ulaanbaatar, Mongolia, y muestran una vista estándar en la carretera que muchos de nosotros no veríamos a diario. Aunque sin duda sería un viaje más interesante al trabajo.

Otra captura captura a una familia que se refresca en una piscina infantil al borde de la calle en Callao, Perú. Sin duda una delicia refrescante del calor del sol abrasador.

Óblast de Kemerovo, Rusia, se ve a algunos trabajadores cavando fuera de un complejo de viviendas. Una vista urbana desde las profundidades de Rusia que no es probable que veas en otro lado.

Aparentemente se puede ver a una mujer paseando a su gato negro por las calles de Bulgaria. Los caminos cubiertos de nieve y las colinas ondulantes cuentan una historia fría para ella y su amiga felina.

Una vista mucho más cálida muestra a un guardia de seguridad que intenta refrescarse a la sombra de un árbol. Se pueden ver pequeños y extravagantes domicilios detrás de él, ¿una vista regular de las calles de Celaya, México?

Una escena mucho más rural de Belgorod, Rusia muestra algunas criaturas emplumadas que caminan hacia las aguas. Un hombre solitario parece distraído por algo en la distancia y completamente ajeno al automóvil de Google que pasa.

Donde su camino promedio podría tener algunas flores en sus bordes, las calles de Perú son un poco diferentes. Estos Cactii cuidadosamente colocados parecen estar saludando a los autos que pasan. Las montañas cubiertas de nubes también se pueden ver en la distancia. Toda una vista pacífica.

Otro cactus con vista, esta vez del desierto de Florence, Arizona. Este majestuoso cactus ciertamente lo convierte en un punto focal sensacional de los alrededores áridos.

Esta imagen es tan brillante que casi parece puesta en escena. Un automóvil colorido está estacionado al borde de esta carretera en México y casi coincide con las casas detrás de él.

Un chasquido de Kirguistán muestra a un hombre caminando con una vaca que lo sigue de cerca. Una de las primeras fotos del viajero agorafóbico. El subtítulo lee:

"Esta es una de las primeras imágenes que capturé que me entusiasmó por explorar el mundo extraño y maravilloso de Street View. No es mi estilo habitual, pero realmente me encanta la sensación pictórica. Fue tomada en el hermoso país de Kirguistán. ".

Esperamos que hayas disfrutado de esta selección de imágenes. Asegúrese de revisar la cuenta de Instagram de Agoraphobic Traveller para ver aún más.

En un entorno por lo demás áspero, un arbusto solitario cuelga sobre una pared, agregando un hermoso color al área. El viajero agorafóbico tiene buen ojo para encontrar belleza en los lugares más inusuales. Todo desde la comodidad del hogar.

Esta maravillosa vista de la naturaleza capturada por el Viajero Agrofóbico mientras investigaba los desiertos de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos. Esta vista parece mostrar camellos brincando en la arena, pero es probable que se asusten con el auto del mapa. Con suerte, ningún animal resultó dañado durante la realización de esta imagen.

Mientras viajaba virtualmente por Baganuur, Mongolia, el Viajero Agrofóbico encontró esta gran área de juegos, misteriosamente abandonada como un pequeño pueblo fantasma juguetón. Quizás los tiburones han asustado a todos los niños.