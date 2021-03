Estas asombrosas imágenes rinden homenaje a notables fotógrafos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Hasselblad, la marca de cámaras de renombre mundial, celebra a las fotógrafos femeninas increíbles con Hasselblad Heroines, que destaca a los creadores talentosos de todo el mundo.

La compañía ha estado haciendo esto durante los últimos años y este año la compañía está destacando el trabajo de ocho fotógrafos: Flora Borsi, Andrea Zvadova, Katerina Belkina, Isabella Tabacchi, Alissa Ashley, Anja Niemi, Jillian Edelstein y Nina Welch-Kling.

Los otros artistas incluidos en esta lista son de años anteriores de celebraciones de Hasselblad Heroines y creemos que estarás de acuerdo en que también vale la pena verlos.

Anja Niemi - la artista plstica

Anja Niemi es una fotógrafa de bellas artes que utiliza imágenes escenificadas para contar una historia visual.

Esta imagen resaltada fue elegida como parte del foco de Hasselblad Heroines para el artista. Proviene de una serie de fotos tomadas en 2018 titulada "Pudo haber sido un vaquero" .

Esta selección de imágenes ofrece una visión curiosa de un mundo ficticio donde una vaquera aparece como el foco del arte pero nunca mira a la cámara. Permanecer distante y misterioso de una manera verdaderamente curiosa.

Isabella Tabacchi - la fotgrafa de paisajes

Isabella Tabacchi es una fotógrafa de paisajes originaria del norte de Italia. Sus imágenes premiadas han ganado grandes elogios y es fácil ver por qué.

Tabacchi dice que "expresa sus emociones capturando la magia del paisaje que explora".

El resultado es una maravillosa colección de imágenes visualmente asombrosas donde el artista ha utilizado líneas principales, marcos naturales y elementos en primer plano para crear increíbles vistas fotográficas de nuestro mundo.

Katerina Belkina - Maestra Hasselblad en Bellas Artes

Katerina Belkina es una artista rusa que crea obras asombrosas tanto con fotografía como con pintura digital.

Anteriormente fue nominada para el Premio Kandinsky y también ganó el Premio Hasselblad Masters .

Su trabajo es una fascinante mezcla de autorretratos con diversas técnicas empleadas para explorar las emociones humanas y contar una historia a través de la fotografía.

Alissa Ashley - fotgrafa de retratos

Alissa Ashley es una fotógrafa de retratos autodidacta con sede en Los Ángeles.

Cuenta una historia interesante sobre su viaje a la fotografía:

"Mi interés por las artes comenzó a una edad muy temprana, comenzando con el dibujo y gradualmente pasando al maquillaje después de ver a mi madre aplicar el suyo todas las mañanas porque estaba tan fascinada con el elemento transformador. Sin saberlo, ese interés en el maquillaje me llevaría una exitosa carrera en Youtube como influencer de belleza que he sido durante los últimos 5 años. Ahora estoy en una etapa de mi carrera en la que me siento cómoda cambiando mi enfoque a otro medio del que siempre he estado enamorado, que es Me especializo en fotografía de retrato y también me apasionan las fotografías macro y de productos ".

Ese interés por el maquillaje aparentemente se ha transferido muy bien a la fotografía, donde la composición de la toma ayuda a mostrar la belleza del sujeto.

Flra Borsi - la fotgrafa de bellas artes

Flóra Borsi , una fotógrafa de bellas artes húngara que encabeza las Hasselblad Heroines , utiliza una hábil manipulación fotográfica para crear retratos inusuales y surrealistas.

Hasselblad Heroines explora más sobre ese toque inusual:

"... Flora usa su propia vida, recuerdos y emociones para ejecutar imágenes asombrosamente peculiares en las que ella es el sujeto principal. Flóra juega con la relación entre el cuerpo y el yo, reflexiona sobre la fragilidad de la psique humana y plantea preguntas sobre la representación femenina en el arte en sus cautivadoras creaciones ".

Jillian Edelstein - fotgrafa de retratos y documentales

Jillian Edelstein es una fotógrafa sudafricana que vive en Londres y tiene más de 100 de sus imágenes en la colección de la National Portrait Gallery .

Comenzó su carrera fotográfica como fotógrafa de prensa en Johannesburgo, Sudáfrica, antes de pasar más tarde a la fotografía de retratos.

Sus imágenes han aparecido en múltiples exposiciones internacionales, incluidas The Royal Academy, OXO Gallery en Londres, Sothebys, Les Rencontres Internationales de la Photographie en Francia y más.

Su trabajo también ha aparecido en múltiples publicaciones, incluidas The New Yorker, The New York Times Magazine, The FT Weekend Magazine, Vanity Fair y muchas más.

Nina Welch-Kling - fotgrafa callejera

En las calles de la ciudad de Nueva York, Nina Welch-Kling pinta una imagen muy diferente con fotografía callejera que captura vistas llamativas de personas, edificios y sus alrededores mientras explora las calles de la ciudad.

Su trabajo hace un uso fascinante de la luz y las sombras para crear fotografías curiosas y visualmente agradables que todos puedan disfrutar.

Andrea Zvadova - fotgrafa de belleza y retratos

Andrea Zvadova es otra fotógrafa con sede en Londres. Su trabajo celebra una belleza, diversidad y singularidad inusuales.

Como puede imaginar, eso significa una amplia gama de imágenes de retratos impresionantes de todo tipo de seres humanos intrigantes.

Natalia Evelyn Bencicova - Maestra Hasselblad 2016

Natalia Evelyn Bencicova es otra heroína de Hasselblad con la capacidad de crear algunas obras de arte intrigantes.

Ella compone imágenes de base narrativa que desdibujan las líneas entre la realidad y su imaginación.

Con colores descoloridos, imágenes simbólicas y una composición controlada, crea un arte realmente interesante y llamativo. Esto incluso resultó en que se convirtiera en Hasselblad Master en 2016 .

Bra Prilov - fotgrafa conceptual

Bára Prášilová es una fotógrafa surrealista y conceptual con un ojo para lo extraño, absurdamente humorístico y ligeramente mágico. Ella pone mucho esfuerzo en su trabajo, con accesorios personalizados, vestuario y mucha planificación.

El resultado de todo esto es una gama de obras de arte curiosas que realmente levantan una ceja o dos. En 2014, fue nombrada Hasselblad Master en la categoría de moda y belleza y es fácil ver por qué .

Chiara Zonca - fotgrafa de bellas artes y paisajes

Chiara Zonca dejó Londres por las escenas mucho menos urbanas de Vancouver para acercarse a la naturaleza. Ha aprovechado esa oportunidad para crear magníficas fotografías de paisajes y brillantes obras de arte.

Se inspira en áreas impredecibles del paisaje para crear vistas inusuales y fotografías fantásticas también .

Julia Fullerton-Batten - fotgrafa de bellas artes

Julia Fullerton-Batten es una fotógrafa de bellas artes con más de una década en el campo. Ha estado involucrada en proyectos importantes y ha recibido varios premios prestigiosos, incluido el de Maestría en Hasselblad en 2008.

Su trabajo utiliza ubicaciones inusuales, entornos creativos y cubre temas controvertidos con imágenes que ruegan al usuario que mire más de cerca y se cuestione lo que está viendo.

Tina Signesdottir Hult - fotgrafa de bellas artes

Tina Signesdottir Hult es otramaestra de Hasselblad que se especializa en bellas artes, retratos y arte conceptual.

Es autodidacta y se enorgullece de no usar nunca un flash, sino de confiar en la luz natural para obtener los mejores resultados.

Sus retratos capturan la fragilidad y vulnerabilidad del sujeto y también sus complejidades.

Maria Svarbova - fotgrafa de retratos

Maria Svarbova es una retratista cuyo estilo se aparta de la norma y experimenta con el espacio, el color y la atmósfera.

Ella describe su trabajo con mejores palabras de las que podríamos:

"La atmósfera que se representa a través de una paleta de colores pastel y tonos sobreexpuestos transporta al espectador a un mundo esterilizado en el que los personajes han optado por renunciar a cualquier tipo de extravagancia emocional que pudiera desenmascararlos. Mis fotos son minimalistas pero también futuristas".

Anna Devs - fotgrafa creativa

Anna Devís es una arquitecta de formación cuya pasión por la fotografía creativa ha dado lugar a algunas imágenes interesantes que están muy lejos de la fotografía de arquitectura tradicional.

Las obras resultantes presentan un estilo inconfundible y también cuentan con mucha diversión.

Escrito por Adrian Willings.