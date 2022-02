GoPro planea introducir más cámaras en su línea

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El gigante de las cámaras de acción se ha centrado últimamente en dos modelos, la Hero y la Max .

En lugar de ofrecer dispositivos más baratos, GoPro lanza un nuevo buque insignia cada año y mantiene su buque insignia anterior disponible a un costo menor.

Anteriormente, GoPro tenía varios modelos en su línea Hero con los modelos blanco, plateado y negro formando una buena, mejor y mejor estructura.

La marca también solía fabricar la serie Session , cámaras livianas, sin pantalla y resistentes.

Durante la presentación de ganancias del cuarto trimestre de la compañía, Nick Woodman, fundador y director ejecutivo, reveló que GoPro tiene planes de expandir su línea una vez más.

Sin embargo, no deberíamos esperar un regreso al modelo "bueno, mejor, mejor", ya que Woodman dice que GoPro se centrará en cámaras especializadas que "atraigan a grupos de usuarios completamente diferentes" que Hero y Max.

Woodman también insinuó que GoPro apuntará al mercado profesional. Afirmó que GoPro no tiene la intención de hacer una sola cámara "navaja suiza" para todos, sino que también quiere hacer más soluciones especializadas de primera calidad.

Las mejores ofertas de Amazon US Prime Day 2021: ofertas seleccionadas aún en vivo Por Maggie Tillman · 23 Junio 2021 ¡Prime Day 2021 ya está en marcha!

Las nuevas cámaras utilizarán la tecnología actual de GoPro, incluso si están diseñadas para diferentes usuarios. Esto tiene sentido ya que GoPro le dio tanta importancia a sus chips GP2 personalizados con el lanzamiento de la Hero 10.

Si bien no tenemos muchos detalles en este momento, ciertamente son noticias emocionantes. ¿Veremos pronto una GoPro con un sensor más grande o lentes intercambiables? Tal vez veamos una nueva GoPro Session para competir con DJI Action 2 e Insta 360 Go 2 . Sea lo que sea, no podemos esperar para averiguarlo.

Escrito por Luke Baker.