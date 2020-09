GoPro Hero 9 se lanzará el 16 de septiembre, la compañía se burla del anuncio

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - GoPro ha anunciado a través de un adelanto que lanzará la cámara Hero 9, que se filtró mucho, el 16 de septiembre.

El video teaser del Hero 9 Black, publicado en Twitter e incrustado a continuación, dice simplemente "más resolución, más de todo" antes de revelar la fecha de lanzamiento.

Aparte de eso, todo lo que obtenemos es un vistazo de algunas imágenes filmadas con la cámara y un pequeño vistazo a algunos de los elementos de diseño familiares que parecen ser los mismos que los del Hero 8 Black .

En cuanto a las especificaciones, ya se ha revelado mucho gracias a algunas filtraciones previas al lanzamiento. Una de las primeras filtraciones fue la imagen que mostraba el empaque , que mostraba todas las características principales.

Este paquete mostró que la cámara contará con un sensor de mayor resolución, de 12 a 20 megapíxeles. También se espera que grabe en resoluciones de hasta 5K / 30 y tenga una batería más grande que su predecesor.

El único gran cambio visual es la pantalla a color en el frente, o al menos, eso es lo que han indicado las filtraciones. GoPro parece estar cambiando su tradición de ofrecer una pantalla monocromática básica para información de captura simple a una pantalla a color adecuada, lo que probablemente explica la batería más grande.

Otros rumores incluyen TimeWarp actualizado, metraje 4K a 60 fps y soporte para fotos HDR y RAW. Aún no se ha visto si alguno de estos rumores tiene éxito o no, pero afortunadamente no tenemos mucho que esperar.

Escrito por Cam Bunton.