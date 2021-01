Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Fujifilm ha dicho durante mucho tiempo que no fabricará un sensor de fotograma completo para una cámara. En cambio, su enfoque está en el formato medio, con su serie GFX que ofrece un sensor masivo de siguiente nivel con una resolución significativa.

Y ahora está dando el siguiente paso en ese viaje: el GFX 100S. Este monstruo de 102 megapíxeles es mucho más pequeño que el GFX 100 original, apunta a una nueva audiencia y reemplaza al anterior modelo 50S.

Aquí están las diferencias entre las cámaras de formato medio Fujifilm GFX 100 y 100S.

GFX 100: 156 x 144 x 75 mm / 1400 g

GFX 100S: 150 x 104 x 44 mm / 900 g

Ambas cámaras: lentes con montura Fujifilm G

Solo GFX 100S: resistente a la intemperie

Este es el diferenciador clave. Fuji ha reducido el 30 por ciento del tamaño y 500 g del GFX 100 original en el GFX 100S. Es una cámara mucho más pequeña y liviana, incluso más que la G50S anterior.

Ambas cámaras todavía usan el sistema de lentes de montura G, por lo que no hay cambios allí, es solo que ahora obtiene un cuerpo mucho más pequeño que, críticamente, también es resistente a la intemperie (no se proporciona una clasificación exacta) para que pueda usarlo con más confianza en el campo .

Ambas cámaras: sensor de formato medio de 102 megapíxeles (43,8 × 32,9 mm) Matriz Bayer, no diseño X-Trans CMOS Sensibilidad ISO 100-102,400

GFX 100: estabilización en el cuerpo (IBIS) a 5,5 paradas

GFX 100S: Nuevo sistema IBIS a 6 paradas

Debajo del capó de ambas cámaras hay el mismo sensor y procesador. Eso significa las mismas imágenes de 102 megapíxeles y los resultados de cualquiera de las cámaras.

Sin embargo, el GFX 100S, para ser más pequeño, ha tenido que rediseñar muchos de los componentes - hay un nuevo obturador, cambio de batería, nuevo sistema de estabilización en el cuerpo (IBIS) - lo que ha llevado a una estabilización más avanzada hasta 6 paradas esta vez.

GFX 100: EVF intercambiable, 0,5 pulgadas, 5,76 millones de puntos, 0,86 aumentos

GFX 100S: EVF fijo, 3,69 millones de puntos, 0,77x mag

Ambas cámaras: LCD de 3,2 pulgadas, 2,36 millones de puntos

Ambas cámaras: placa superior LCD de 1,8 pulgadas

Al hacer que la GX 100S sea más pequeña, el visor electrónico también se fija dentro del cuerpo. No puedes sacarlo, no puedes inclinarlo. Está fijo en su posición en un estilo más parecido a una DSLR. Eso no se adaptará a todas las configuraciones de estudio, pero si estás vinculado al estudio, el modelo anterior barato podría tener más sentido.

Ambas cámaras cuentan con la misma pantalla LCD en la parte trasera y placa superior integrada para configuraciones y controles de vista rápida. Este último es del mismo tamaño en el 100S, a pesar de que el cuerpo es mucho más pequeño.

Ambas cámaras: enfoque automático con detección de fase (PDAF) de 3,78 m de píxeles

GFX 100: batería NP-T125 (hasta 400 fotogramas)

GFX 100S: batería NP-W235 (hasta 460 fotogramas)

GFX 100: empuñadura de batería vertical incorporada

GFX 100S: sin empuñadura de batería vertical

El GFX 100 original tiene un agarre de batería incorporado para permitir un agarre de orientación vertical y horizontal más fácil. Eso desapareció en el GFX 100S por el bien de la escala, y tampoco puede agregar uno. Se vende tal cual, sin opción de accesorio. Todo en nombre del pequeño tamaño.

La batería extraíble también ha avanzado en el 100S, por lo que puede sacar más fotogramas por carga.

En términos de funcionamiento, las dos cámaras cuentan con el mismo sistema de AF de detección de fase, pero la 100S tiene pequeños ajustes para mejorar la detección de rostros / ojos y el seguimiento a larga distancia. Ambos pueden disparar a -5.5EV, por lo que en condiciones de muy poca luz.

GFX 100 (solo cuerpo, en el lanzamiento): £ 9,999 / € 9,999

GFX 100S: £ 5,499 / € 5,999

El gran empujón aquí es que el GFX 100S es mucho más barato que el GFX 100 original; no solo se ha reducido el peso, se está acercando a la mitad del precio. Lo único que realmente está perdiendo en el 100S es la capacidad de quitar o ajustar el visor.

En general, son buenas noticias para aquellos que han estado mirando una cámara de fotograma completo de alta gama y podrían verse tentados a gastar un poco más en esta solución de formato medio.

Escrito por Mike Lowe.