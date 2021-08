Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El 5 de septiembre de 2018, Canon anunció un importante producto nuevo para su línea: la EOS R full-frame mirrorless . Al hacerlo, la empresa japonesa creó una gama de lentes completamente nueva: EOS RF.

En 2018, solo había cuatro lentes EOS RF disponibles, pero desde entonces la gama se ha expandido considerablemente. Todas las lentes de esta gama están diseñadas para cubrir el tamaño del sensor de fotograma completo de la R (cada una tiene un diámetro de 54 mm y una montura RF de 12 pines), pero no confunda la serie de cámaras EOS M, que tienen tamaños y uso de sensores APS-C más pequeños. Objetivos EF-M.

A diferencia de los objetivos EF de fotograma completo, que se utilizan en las cámaras DSLR de Canon, los objetivos RF de la empresa están diseñados para adaptarse a la distancia trasera de brida más corta de 20 mm del sistema sin espejo EOS R. Esto abre nuevas posibilidades de resolución de imágenes y resolución a una escala más pequeña que las réflex digitales equivalentes. Pero vienen con precios de venta a menudo considerables.

Aquí está la línea actual de lentes EOS RF en el momento de escribir este artículo:

RF 50 mm f / 1,2 L USM

RF 50 mm f / 1.8 STM

RF 85 mm f / 1,2 L USM

RF 85 mm f / 1.2L USM DS

RF 800 mm f / 11 STM

RF 600 mm f / 11 IS STM

RF 70-200 mm f / 4L IS USM

RF 70-200 mm f / 2.8L IS USM

RF 24-105 mm f / 4L IS USM

RF 28-70 mm f / 2L USM

RF 15-35 mm f / 2.8L IS USM

RF 35 mm f / 1.8 Macro IS STM

Hay muchos acrónimos entre eso, así que esto es lo que representan:

USM = Motor ultra silencioso Como sugiere su nombre, esto es ideal para un enfoque silencioso y / o una operación de zoom.

STM = Motor paso a paso Invariablemente más ruidoso que el USM más caro, como arriba

IS = estabilización de imagen La efectividad varía según la lente

DS = Suavizado de desenfoque Un revestimiento de lente para lentes de retrato, que suaviza aún más el bokeh.

L = lujo Los objetivos blancos de Canon, con una calidad óptica superior



En el Reino Unido y Europa, la EOS R solo se envía con un adaptador de lente EF incluido en la caja. La esperanza de Canon aquí es que los clientes actuales de DSLR estén contentos de que todos sus objetivos EF y EF-S existentes sean compatibles desde el principio .

Sin embargo, lo leemos como una curva de confianza: si las nuevas lentes RF son tan buenas, ¿por qué no ofrecer simplemente la opción de incluir el adaptador o no? Sin embargo, se puede comprar por separado, lo que es igualmente desconcertante (¿quién necesitará dos?).

La otra consideración con RF es que tiene un tono de alta gama; Canon ya tiene una gama sin espejo, la EOS M, que está diseñada para el mercado de consumo y no existe un cruce entre las dos. Sin espejo no significa compatibilidad directa: EF-M no funcionará con RF y no hay adaptador disponible.

La gran pregunta, en realidad, es ¿qué significó la EOS R para el futuro de Canon? En 2018, cuando la línea de lentes EF tenía 31 años de vida, la compañía japonesa estaba ansiosa por mostrar su apoyo continuo, incluso lanzando los lentes de 400 mm f / 2,8 y 600 mm f / 4 más ligeros del mundo para montura EF. Pero eso fue poco más que un gesto, en realidad, a partir de 2020 Canon ha pedido tiempo a los lentes EF, confirmando que su mercado sin espejo es su única intención futura.

